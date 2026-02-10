Casco de Vladyslav Heraskevych, en homenaje a deportistas víctimas de la guerra de Ucrania Eurosport

El homenaje que el competidor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, quería rendir a su país y a las víctimas de la guerra de Ucrania se congela por orden del Comité Olímpico Internacional (COI).

El organismo informó de que no podrá usar un casco que recuerda a algunos atletas fallecidos en la guerra de Ucrania. El deportista, oriundo de Kiev, de 26 años, había completado el pasado lunes la sesión de entrenamiento oficial rindiendo homenaje a la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33; el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23; el actor y atleta Ivan Kononenko, de 42; el saltador y entrenador Mykyta Kozubenko, de 31; el tirador Oleksiy Habarov, de 31; y la bailarina Daria Kurdel, de 20; todos ellos fallecidos durante el conflicto bélico.

Heraskevych había publicado en sus redes sociales un vídeo en el que mostraba el casco y explicaba que se trataba de un reconocimiento a deportistas olímpicos, tanto de los juegos de verano como de los de invierno, fallecidos durante la guerra. Indicaba que los consideraba como "familia" y que iba a competir y correr "por todos ellos".

Afirmaba que "el mundo tiene que saber el verdadero precio de la libertad que paga Ucrania cada día en esta sangrienta guerra". "Voy a intentar competir con este casco por todos los medios", zanjaba. No obstante, sus nobles intenciones se han topado con el máximo organismo olímpico y su reglamento. El COI ha apelado para la prohibición de uso a la regla 50.2 de la Carta Olímpica que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Su casco no constituía una excepción y por eso se le ha prohibido que lo use en la competición mañana. Tras la decisión, el deportista mostró su rechazo en sus redes: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados".

"En los Juegos hemos visto un gran número de banderas rusas y para el COI esto no supone ninguna violación, sin embargo, sí se encontró una violación en el casco que rinde homenaje a los miembros de la familia deportiva ucraniana que han sido asesinados, la verdad está de nuestro lado, espero una decisión justa del COI" señaló Heraskevych.

Cartel de "no a la guerra en Ucrania" que lució el deportista ucraniano los juegos de pekín de 2022

Se refiere en este caso al snowboarder italiano Roland Fischnaller, que compitió el pasado domingo con la bandera rusa en su casco, "lo que está estrictamente prohibido, y no hubo ninguna reacción por parte del COI", denunció. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó su apoyo a través de la red social 'X': "Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de manifestación política en un evento deportivo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna". Por su parte, Mark Adams, portavoz del COI, se mostró comprensivo con "el deseo de los atletas de recordar a sus amigos", pero también ha señalado que “el casco contraviene las directrices".

Adams dijo que el COI haría una excepción a las pautas y permitiría a Heraskevych usar un brazalete negro. No es la primera vez que Heraskevych es reivindicativo. En Pekín 2022 ya había mostrado un cartel —"No a la guerra en Ucrania"—, algo que el COI entendió como un mensaje de paz más que como una acción sancionable. Antes de aquellos Juegos, en plena ofensiva rusa, Heraskevych intentó alistarse al ejército de Kiev, pero fue rechazado por su poca experiencia militar.