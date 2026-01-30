El deporte coruñés se une para avanzar en una atención más humana del cáncer con el Brazalete de Esperanza

Eddahchouri y Ximo Navarro, luciendo brazaletes verdes en el Deportivo-Almería de la temporada pasada PATRICIA G. FRAGA

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, la Asociación Española contra el Cáncer pone en marcha, por tercer año consecutivo, la iniciativa Brazaletes de Esperanza, que este año lleva por lema “El símbolo que nos une.” La iniciativa consiste en portar un lazo de color verde —el color de la Asociación y el color de la esperanza— con el objetivo de visibilizar y convertir el brazalete en un símbolo universal contra el cáncer que acompañe, sostenga y humanice la enfermedad.

Este año, Brazaletes de Esperanza busca sensibilizar a la sociedad uniendo el deporte alrededor de las personas con cáncer, sus familias y quienes las cuidan. El objetivo es poner el foco en las diferentes necesidades con las que conviven los pacientes y familiares, reivindicando un modelo de atención integral adaptado a cada realidad.

En este sentido, para la Asociación Española Contra el Cáncer humanizar la atención implica situar a la persona en el centro del sistema, no sólo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial

La campaña, que empezó en 2024 como una iniciativa deportiva, se está convirtiendo en un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, además de empresas e instituciones. Todos ellos lucirán durante estos días el brazalete verde como símbolo de reivindicación y esperanza frente a la enfermedad.

La provincia de A Coruña, unida contra el cáncer

Brazaletes de la Esperanza pretende convertirse en un símbolo universal contra la enfermedad, porque el cáncer convive en todos los ámbitos de la sociedad.

Durante las jornadas de fin de semana del 30 de enero y 6 de febrero, los jugadores de los clubes que participen en la iniciativa saldrán al campo con una cinta similar a la que se suele utilizar en los momentos de luto, pero en lugar de negra, será de color verde, simbolizando la esperanza frente a la enfermedad.

Contará con la participación de los equipos de las competiciones oficiales de la RFEF, LALIGA EA SPORTS, HYPERMOTION, GENUINE Moeve, Liga F Moeve, Federación Española de Baloncesto, Liga Endesa ACB, Real Federación Española de Balonmano, Liga NEXUS Energía ASOBAL, Real Federación Española de Rugby, Real Federación Española de Hockey o la Real Federación Española de Voleibol.

En Galicia. la iniciativa cuenta con el apoyo de varias federaciones y organismos deportivos como la Real Federación Gallega de Fútbol, Federación Gallega de Baloncesto, Federación Gallega de Balonmano, Federación Gallega de Fútbol, Federación Gallega de Patinaje, Federación Gallega de Voleibol y el Clúster Gallego del Deporte. Participarán además equipos de diversos deportes que ayudarán a dar la máxima voz posible a la acción.

En A Coruña, el RC Deportivo se sumará a la iniciativa en el estadio de Riazor durante el encuentro del Dépor Abanca femenino frente a las jugadoras del Real Madrid este domingo 1 de febrero. El equipo masculino se unirá también el fin de semana siguiente durante el partido contra el Albacete el domingo 8 de febrero. El Leyma Coruña, portará los brazaletes el 1 de febrero frente al Melilla Ciudad, y el Hockey Club Liceo se sumará a la acción en sus partidos contra el Benfica el 5 de febrero y contra el Barça el 8 de febrero. Además, participan también las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña, Club Rugby Coruña C.R.A.T, 5 Fútbol Sala Coruña, Victoria C.F., Club Maristas Coruña, Real Club de Golf de A Coruña, Club Pelota Coruña, Real Club Náutico de La Coruña, Sporting Club Casino, Club Voleibol Ciudad de A Coruña, Lóstrego Voley, Club Voleibol Zalaeta, Hockey Club Riazor, Marineda Hockey, Club Halterofilia Coruña, O.A.R. Coruña, Brigantium Balonmán, Club Rítmica Coruña, Club Salesianos Coruña, C.D. Calasanz, Club Esclavas Coruña, Franciscanos Coruña, gimnasio CSC Matogrande y la ciclista Eva Castro.

En Ferrol la iniciativa cuenta con el apoyo del Racing Club de Ferrol en su partido contra el CD Lugo el próximo 7 de febrero, portando los brazaletes y con el apoyo también de la ONG Asotrame. Por su parte, el Baxi Ferrol lucirá los brazaletes en su encuentro del 31 de enero contra el Cadí La Seu. Participan también en la iniciativa el Parrulo Fútbol Sala, Galicia de Caranza S.C.D.R., Círculo Mercantil de Fene, Sociedad Deportiva O Val de Narón, Club de Campo, Club Kang, Club Waterpolo Marina Ferrol, Club CM Voleibol Ferrol, el centro de danza Paso a Paso y la escuela Valdo Surf.

En Santiago de Compostela, participa el Monbus Obradoiro en su partido en casa contra el Oviedo el 31 de enero. También se suman la S.D. Compostela, Victoria F.C. San Pedro F.C., CompoSala, Alto do Vento F.S., Codima Futsal, Racing San Lorenzo, Estrela Vermelha, Rosalia FEDESA, C.D. Galogrin, A.D.M. Peleteiro, Santiago Rugby Club, Raxoi Hockey Club, Club Hockey Compostela, Hockey Oroso, Club Voleibol Santiago, Club Natación Ciudad de Santiago, Escola Deportiva Os Miudos, Club Deportivo San José de Cluny Santiago, Multiusos Fontes do Sar y Escuela de baile Tempos e Menssana.

La iniciativa se llevará a cabo en varios puntos de la provincia, en la que son numerosos los clubes que se adhieren, incluyendo equipos y centros deportivos en A Pobra do Caramiñal como el Puebla F.C; en Abegondo participa el Club de Balonmano Abegondo; en Ames participan el Club Atletismo Millaraio, Club de Patinaxe Artístico Omega y Club Baloncesto Ames; en Ares están el C.F. Numancia, Club de Tenis Redes, Smash Pádel y Ares Fulsal; en Arteixo, participan el Club Baloncesto Arteixo, Club Arteixo Balonmán y Club Atlético Arteixo; en As Pontes de García Rodríguez se suman el A.D. Santaballés Veteranos, Club Lago DVS Sport y O Esteo F.S.; en Boiro participan C.F. Boiro y Club Baloncesto Santa Baia; en Cabana de Bergantiños equipos fútbol de Ponteceso, Zas, Cabana y Laxe portarán el brazalete; en Camariñas colaboran el C.F. Porteño, C.F. Escola Cabrejo y C.D. Camelle; en Cambre se unen el Sporting Cambre y Hockey Club Cambre; en Carballo se contará con el Bergantiños C.F, Agrupación Xiria, Escola Lubians, Club deportivo Sofan, Sociedad deportiva Oza, Colegio Artai y Sysca Natación; en Carral participa la U.D. Carral; en Cedeira está el Fútbol Cedeira S.D. y Club de Pádel Cedeira; además los brazaletes estarán también presentes en el campeonato nacional de bádminton que se celebra esos días en la localidad; en Cee participan los clubs de fútbol Dumbría, Corcubión y Cee; en Coristanco participa el S.D. Coristanco; en Culleredo participa el Club Balonmán Culleredo; en Curtis se suman el C.C.D. Curtis y S.D.C. Teixeiro; en Fisterra se une el C.F. Fisterra; en Muros participa el C.D. Muros; en Muxía colabora el C.F. Muxía; en Noia la actividad será con el C.F.Noia, Lesende CF y Club Voleibol Noia; en Oleiros participan el Santa Cruz C.F., Club Hockey Oleiros, Club Balonmano Atlántico, Club Baloncesto Montrove, Golf Xaz, Rabadeira Patinaje y los gimnasios Well Street de Bastiagueiro y Santa Cruz; en Ordes entran el C.F. Ordes., Club Hockey Ordes y Club Patín Zendal Ordes; en Porto do Son participan C.F. Porto do Son, C.F. Queiruga, C.F. Xuño; en Rianxo lucirán el brazalete el Club Voleibol Rianxo y Club Baloncesto Rianxo.

La iniciativa solidaria se realiza también de la mano de varios clubs deportivos en los municipios de A Laracha, Betanzos, Pontedeume y Ribeira, en donde se realizarán eventos relacionados con diferentes deportes.

Al margen del mundo deportivo, este año se suman a la iniciativa centros educativos de toda la provincia, empresas y entidades como Repsol, Alcampo, Ali Bebé, Ali Hogar y Bandalux. Entre las empresas colaboradoras destaca también Aceites Abril, que este año ha adquirido brazaletes solidarios para los equipos que patrocina en Galicia, sumándose activamente a la campaña y contribuyendo a extender este símbolo de esperanza. Además, en Ferrol, la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica Ferrolana, adhiriéndose a la iniciativa y portando lazos solidarios como muestra de apoyo.

La necesidad de una atención oncológica más humana e integral

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer presentará su modelo de atención integral, basado en las prioridades que los pacientes oncológicos y familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano durante su tratamiento.

Por todo ello, la Asociación ha mejorado su cartera de servicios, siempre gratuitos, para dar respuestas a las demandas de pacientes y familiares. Durante el pasado año la Asociación en la provincia de A Coruña atendió a más de 2.200 personas con sus servicios gratuitos de: atención psicológica, atención social, fisioterapia, logopedia y nutrición.

Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, se prevé que para 2030 haya más de 317.000 nuevos casos de cáncer en España, con un diagnóstico cada 1,8 minutos.