Los Ángeles 2028 contará con atletismo todos los días

Imagen de una competición de Los Ángeles 1984 en el Memorial Coliseum Jack Marr

El calendario de competiciones de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, publicado este miércoles, confirma que, por primera vez en la historia, el atletismo abarcará todo el período olímpico, desde el primer día hasta el último.

La competición de atletismo arrancará el sábado 15 de julio de 2028 con los 100 metros femeninos como prueba inaugural de la jornada olímpica. Las tres rondas, incluida la final, se disputarán ese día, garantizando así que los Juegos comiencen con uno de los eventos deportivos más emocionantes, según los organizadores.

Las finales de 10.000 metros masculinos y de lanzamiento de peso femenino también formarán parte de la sesión inaugural, seguidas de la final de 100 metros masculinos el segundo día.

Finales en 17 sesiones

En total, las competiciones de atletismo se llevarán a cabo durante trece días, entre el 15 y el 30 de julio. Las pruebas en el estadio, el icónico L.A. Memorial Coliseum, se desarrollarán durante los primeros diez días (del 15 al 24 de julio), antes de que la atención se centre en las pruebas de ruta los días 27, 29 y 30 de julio, culminando con el maratón masculino el último día, y la entrega de medallas se realizará durante la ceremonia de clausura.

Las finales se disputarán en 17 de las 20 sesiones, con un calendario diseñado para permitir el mayor número posible de dobletes, como los de 100 y 200, 200 y 400 (además de relevos), 800 y 1500, 1500 y 5.000, 5.000 y 10.000, y salto de longitud y triple salto.

Este calendario abre la puerta a estrellas como Noah Lyles, Sydney McLaughlin-Levrone y Melissa Jefferson-Wooden para emular las hazañas de la leyenda olímpica de Los Ángeles 1984, el también estadounidense Carl Lewis, y también permite dobletes en mediofondo y fondo, al estilo de los grandes atletas olímpicos del pasado.

Un nuevo formato de repesca permitirá a los atletas un mayor tiempo de recuperación puesto que al menos habrá 36 horas entre la primera ronda y la repesca en los 400 metros, y unas 24 horas para los 800 y los 1500.

El relevo mixto 4x100 metros también hará su debut olímpico, programado entre las pruebas de 100 y 200.

En esta etapa, solo se ha finalizado la asignación de eventos por sesión, y World Athletics trabajará ahora con el Comité Organizador durante los próximos dos años y medio para finalizar el calendario detallado.

Innovación y honra a la tradición

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, declaró que "hemos elaborado un programa que arrancará con fuerza, con nuestras velocistas femeninas como protagonistas el primer día y los velocistas masculinos el segundo, para maximizar y mantener el interés mundial tras la ceremonia de apertura.

El exmediofondista inglés, oro en 1.500 y plata en 800 en Los Ángeles 1984, subrayó que "se trata de un programa innovador que, a la vez, honra la tradición, con el maratón masculino en la última jornada. Además, con la mirada puesta en 1984, los atletas pueden soñar con emular a las leyendas olímpicas del pasado gracias a la atractiva posibilidad de lograr el mayor número de dobletes posibles”.

Para la velocista estadounidense Sha’Carri Richardson, campeona mundial y olímpica, el atletismo está “viviendo un momento estelar y el camino a Los Ángeles promete ser algo muy especial, sobre todo para las pruebas de velocidad femeninas”.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 y contarán con la participación de más de 10.000 atletas de aproximadamente 200 países que competirán en 35 deportes. La californiana será la tercera ciudad, tras Londres y París, que acoge por tercera vez unos Juegos Olímpicos, tras ser sede en 1932 y 1984.