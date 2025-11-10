Cabo da Cruz sacó músculo en el cierre de la Semana Abanca

Imagen de una de las tandas finales de bateles Moebius

Punto final para la Semana Abanca 2025, con las multitudinarias competiciones de piragüismo y remo, seguidas por varios miles de espectadores llegados de toda Galicia, para ver la disputa del Trofeo Villa de Marín.

La organización estuvo a cargo de la Sociedad Deportiva Samertolameu de Meira, uno de los clubes con mayor historia del remo español, con el apoyo del Club Marítimo de Vigo; así como de la Federación Gallega de Piragüismo y la de Remo.

Con puntualidad británica arrancó la competición de piragüismo, llegando la primera victoria para Breogán O Grove en la categoría de mujeres veteranas. Un equipo pontevedrés que tiene en sus filas al presidente de la Federación, Alfredo Bea, que cuenta en su gran palmarés con una medalla de plata en un Mundial y en un Europeo. De los seis oros en juego, solamente dejaron la victoria en una manga, que fue en la última prueba, el dragonboat mixto, que se adjudicó el Ciudad de Lugo.

En remo, con un centenar de bateles en competición, la primera tanda, de la categoría alevín femenino, fue para el Rianxo, seguido de dos de los grandes: Tirán y Samertolameu.

En infantiles, los oros se los llevaron Mecos, en chicas, y Vila de Cangas, en chicos. A partir de ahí su sucedieron las tandas de cadetes y juveniles, donde Cabo da Cruz demostró su poderío con tres oros de cuatro categorías; solamente se le escapó el cadete masculino.

Como cierre de la Semana Abanca, que cumplía su vigésimo sexta edición, la clausura de las competiciones de dos de los deportes con mayores raíces en Galicia. Han sido varios meses de regatas que comenzaron en Vigo y luego pasaron por Cortegada (Ourense), de nuevo por la ría olívica, Portonovo-Sanxenxo y A Coruña.

Tras la Semana Abanca se reanudará el A Coruña Nautical festival. El sábado 22 de noviembre se disputará la prueba de wake surf, mientras el sábado 29 y el domingo 30 tendrá lugar una competición de vela de la clase Optimist.