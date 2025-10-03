La Semana Abanca navega de nuevo en la Ría de Vigo

El Bon 3 y el Magical, durante una regata anterior - M.S.

La Semana Abanca retoma la competición este sábado con la XXI edición del Vila de Bouzas, que tiene en juego nuevamente el Trofeo Antonio Diego Pérez, uno de los más carismáticos presidentes que ha tenido a lo largo de su centenaria historia, el vicedecano de la náutica gallega: el Liceo Marítimo de Bouzas; que fiel a las cifras de participación que ha alcanzado en sus últimas ediciones, vuelve a contar con más de 40 cruceros en línea de salida, divididos en las categorías Solitario, A Dos y Cruceros ORC; en sus tres divisiones básicas, que completan los barcos participantes en la denominada Clase Concentración de carácter no competitivo.

Con Iago Crespo de Oficial Principal de la regata que cuenta con marchamo de Internacional, reconocido oficialmente por la Real Federación Española de Vela, concedido previo informe positivo de la Real Federación Gallega. La competición consta de una única manga, que se celebra este sábado con inicio a las 12.00 horas. Los jueces podrán elegir entre cuatro recorridos; lo harán en función de las condiciones reinantes en la ría de Vigo, que van desde las casi 15 millas hasta las algo más de 18; y que son diferentes recorridos entre balizas de navegación viguesas.

Buen nivel entre los ORC, con el Magical, de Julio Rodríguez (Real Club Náutico de Vigo) como favorito. Canido, Alagua, Rodeira y del Monte Real Club de Yates de Baiona también presentan barcos importantes.

De Portugal están, entre otros, el Grand Soleil 44 Regata del Aveirense con Carlos Morgado a la caña, también un barco muy rápido y con grandes regatistas a bordo; el Moody 34, de Miguel Fonseca (Atlántico de Leixoes); el Fend la Bise y el Javitudo, ambos del Yate Clube de Oporto.

También con vitola de favoritos el potente Bon 3, de Víctor Carrión, o el Unus del incombustible Luis García Trigo (Monte Real Club de Yates de Baiona); el Bonaventure, el Dufour, de José Luis Ríos (RCN Vigo); el Balea Dous, de Luis Pérez (RCN Rodeira), o el Boreas, de Manuel Núñez.

En el capítulo de barcos con tripulación reducida: A1 y A2, es obligado destacar al Salaño Dos, de Jacobo Vecino-Brenda Maure; el Smaku, de Alfonso Rodríguez (Liceo Marítimo de Bouzas) o al luso Quinta Malosa Ecoturismo, de Joao Serodio (Yate Clube de Oporto)

La Semana Abanca compite así de nuevo en la ciudad olívica antes de poner rumbo a Portonovo-Sanxenxo, para un siguiente acto con rango de Open de España de A2 y A3.