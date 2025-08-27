Tablas en el primer test del nuevo Liceo

Juan Copa ya cuenta con los primeros informes de la temporada. Porque por mucho que los verdiblancos hayan trabajado las dos semanas previas desde el inicio de la pretemporada, hasta que no se pone en práctica en un partido no se puede comprobar lo que se ha asimilado, los ajustes que son necesarios y lo que todavía está por conjuntar. Y eso es precisamente lo que se buscaba en el primer test disputado ayer en la localidad portuguesa de Paços de Ferreira contra el Juventude Pacense y que terminó con empate a dos goles. “Probamos todo lo que teníamos que probar”, valoró el entrenador coruñés sobre del encuentro. Hoy contra el Braga (18.00 horas) tendrá una nueva oportunidad para seguir tomando apuntes.

El encuentro también sirvió para el estreno goleador de Toni Pérez, uno de las cuatro incorporaciones al equipo que demuestra ya desde el principio que en los ocho años que ha estado fuera jugando en el Sporting de Portugal no ha perdido su olfato. El otro tanto verdiblanco lo anotó Bruno Saavedra, que fue el o-1 con el que se llegó al descanso. Por parte del Juventude Pacense marcaron Diogo Abreu, también uno de sus fichajes para la próxima temporada procedente del Oliveirense, y José Cancela. Por el Liceo tuvieron minutos todos los jugadores disponibles salvo el portero Pulpi. También estaba allí, aunque solo para estar junto a sus compañeros, Tombita, que todavía no se ha podido subir a los patines ya que no está recuperado de la lesión que sufrió en los isquios en los cuartos de final del playoff de la temporada pasada.

“Ha sido un buen test, primer partido en la tercera semana de la pretemporada. Muy agradecidos al Juventude Pacense y a su entrenador por darnos este partido que nos ha venido muy bien porque ellos son un gran equipo e hicieron una gran temporada pasada en la liga portuguesa”, señaló Juan Copa. “En líneas generales probamos todo lo que teníamos que probar ante un equipo que nos presionó mucho. Nos vamos con un buen test y es lo que tenemos que hacer mañana (por hoy) en Braga. La verdad que estoy contento de lo que hemos transferido de estas dos semanas al partido. Muy contento con los chicos, con cómo están físicamente. Tácticamente vamos a tener que ajustar, pero nos vienen bien estos partidos para ir viendo información sobre lo que tenemos que corregir”, añadió.