El Liceo se presenta con tablas ante el Bacelos campeón de Europa (5-5)

El Liceo se presentó ante los suyos en una tarde empapada de deporte y color verdiblanco. Frente un rival de magnitud como es el Barcelos, Juan Copa y los suyos llegaron al Palacio de los Deportes de Riazor para reencontrarse con una afición siempre entregada, dispuesta a ovacionar a los fichajes: Nuno Paiva, Blai Roca, Fran Torres y Toni Pérez.

Acompañó el espectáculo, que acabó con diez goles perfectamente repartidos. Empate a cinco. Anotó primero el conjunto luso mediante el exliceísta Ferruccio, justo después de que el Liceo sobreviviera a una inferioridad (Nuno Paiva había visto la tarjeta azul). Respondió bien el capitán Dava Torres, al superar al meta Belchior con un disparo raso. Xaus y Saavedra fueron los encargados de darle la vuelta al marcador de la primera mitad, respectivamente en los minutos 17 y 19. Ese 3-1 fue el que sobrevivió hasta el entretiempo. Entonces vendría la locura.

Los actuales campeones de Europa quisieron demostrar que no habían viajado a Galicia de turismo, así que Miguel Rocha recortó distancias poco antes de que Toni Pérez, uno de los hombres más aclamados por el público, le devolviera la ventaja de dos tantos al cuadro coruñés (4-2). Un resultado positivo que acabaría durando menos de lo esperado.

Las malas noticias llegaron en los minutos 41 y 42, suficientes para que los lusos golpearan con dureza la portería liceísta: remontaron hasta el 4-5 con los tantos de Vieirinha, Kyllian Gil e Iván Morales. Fue prácticamente instantáneo, pero no definitivo: Nuno Paiva ofreció su primera diana a Riazor y estableció el 5-5 definitivo. El sábado espera la semifinal de la Supercopa contra el Barcelona en Igualada.