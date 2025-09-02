Mi cuenta

DXT Campeón

Liceo

El Liceo ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de Champions

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
02/09/2025 16:00

El Hockey Club Liceo ya conoce a los equipos que serán sus rivales en la fase de grupos de la Champions 2025-26. Los coruñeses han quedado encuadrados en el Grupo B junto al Bassano italiano y a cuatro equipos portugueses: el último campeón europeo, Barcelos, además de Sporting de Portugal, Oliveirense y Benfica.

WhatsApp Image 2025 09 02 at 15.58.21
Grupo del Liceo

El equipo dirigido por Juan Copa debutará en la máxima competición europea contra el Oliveirense el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Riazor, mismo rival contra el que cerrará la primera fase en la jornada diez, pero esa vez en tierras portuguesas.

Los otros tres equipos españoles que disputan la Champions han quedado encuadrados en el Grupo A, que son Barça, Reus e Igualada, junto al Trissino italiano y el Saint-Omer francés. El Liceo se quedó a las puertas de la Final Four de la temporada pasada tras una histórica remontada en tierras portuguesas contra el Barcelos que el equipo herculino no fue capaz de culminar desde el punto de penalti. Finalmente, el Barcelos terminaría saliendo vencedor de la máxima competición continental.

WhatsApp Image 2025 09 02 at 15.58.21 (1)
Calendario del Liceo

