Liceo y Barcelos se ven las caras de nuevo en un Palacio que abre sus puertas a la afición

Nueva prueba de pretemporada para el Liceo antes de dar comienzo a lo serio. Aunque los partidos contra el Barcelos nunca tienen nada de broma. Este sábado a partir de las 19.00 horas el Palacio de los Deportes de Riazor abrirá sus puertas, con entrada gratuita, para que los aficionados verdes vuelvan a disfrutar de su equipo y conocer a su vez a las nuevas incorporaciones de cara a esta temporada 2025-26.

Enfrente estará un rival íntimo como es el Barcelos portugués, equipo al que el Liceo se ha enfrentado en múltiples ocasiones en los últimos meses. La última de ellas fue el fin de semana pasado en Vigo, cuando los liceístas se impusieron por tres a cuatro gracias al hat trick de Arnau Xaus y el tanto de Dava Torres. El pasado mes de marzo, ambos equipos protagonizaron una épica eliminatoria de Champions en la que los verdes se quedaron fuera de la Final Four desde el punto de penalti. Una rivalidad que viene de lejos, pero que se seguirán manteniendo en el futuro, ya que los dos equipos se volverán a ver las caras en la fase de grupos de la máxima competición europea.

Este duelo amistoso de inauguración tendrá lugar justo una semana antes del inicio oficial de la competición. Será el 20 de septiembre cuando comience la Supercopa de España, con unas semifinales que emparejan al Liceo con el Barcelona. Ambos se enfrentarán en Igualada a las 18:45h. Siete días después será el turno de la OK Liga, que se estrenará en Riazor ante el SHUM.