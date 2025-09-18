Juan Copa: "Tenemos que remar juntos para llegar más lejos y remar todavía más fuerte si hay olas"

La plantilla tiene día de descanso, pero Juan Copa (A Coruña, 1970), no. Sesión de gimnasio, peluquería y visita al Palacio de la Ópera como un ritual de inicio de temporada. Cuerpo y mente a punto para prepararse para lo que viene empezando por unas semifinales de la Supercopa de España que le ofrecen la posibilidad de revancha con el Barça tres meses después de perder la final de la Liga. “Llevo muy mal no competir, me come por dentro. Y no competimos”, reconoce. Ahora el equipo, con cuatro caras nuevas, ha dado “un paso adelante” y quiere demostrarlo ya a la primera.

¿Ha hecho el club un esfuerzo para darle los refuerzos que pedía y necesitaba?

Llevamos tiempo trabajando. Cuando salimos del ciclo ganador con el título de Liga, que se nos va prácticamente todo el equipo porque hubo ofertas para todos, incluido yo, decidimos seguir porque era un momento complicado para el club. Al año siguiente aún aguantamos, pero después sí que hubo momentos difíciles y esperamos a ver cuándo el mercado nos permitía crecer. Ahí entran Antón Boedo y Tito Torres, intentando adelantarse a los grandes, apostar por la juventud y dar buenos tiros. Y desde entonces vamos a más. El año pasado ya crecimos con respecto al anterior y la idea es dar un paso más. A eso nos hemos comprometido. En la primera reunión de equipo hicimos un decálogo y un punto es dar todos un paso adelante. Cada uno ya sabe lo que tiene que mejorar. Pero hay que valorar la temporada pasada, que fue muy buena.

¿Pero con mal final?

Yo soy un enamorado de competir. A veces vas a los partidos con un plan, se rompe y lo único que queda es competir. Nosotros no competimos la semifinal de la Copa del Rey ni de la Supercopa. No por perder. Si competimos y acaba el partido y el otro equipo es mejor porque aprovecha la bola parada o mandas una bola al palo... Pues te vas jodido, pero has competido. Yo llevo muy mal no competir, me come por dentro, estoy una semana en casa que no puedo conmigo mismo. Y la final solo la competimos la primera parte del primer partido. Eso no puede ser. Pero también hay que tener en cuenta los condiciones especiales de esa final. Llegamos muy al límite, sobre todo con nuestras dos torres, que ahora tendrán más gente que les ayudará a llegar a los momentos importantes más frescos. Mientras, nuestro rival, llegó más fácil y con gente que había estado recuperándose y descansando. Hubo un diferencial físico importante. Es lo que hemos analizado. Por eso la gente que hemos traído. Y por eso el hecho de ser nueve jugadores en la plantilla. En junio nos quedó esa espina, pero por suerte tenemos ya la oportunidad de resarcirnos.

¿El Barça también tendrá una espina tras perder la final de la Liga Catalana contra el Calafell hace una semana?

Me cuesta ver un año que el Barça tenga un mal equipo. Ha tomado la decisión de no darle continuidad a su entrenador apostando por Ricardo Ares, con una trayectoria contrastada. No me voy a meter yo en esas decisiones que bastante tengo con lo mío. Ellos han mantenido la base del año pasado y con la entrada de un entrenador nuevo están en el momento de asimilar las estructuras y las ideas. Va a ser complicado como también lo iba a ser contra el Reus. La Supercopa es así. Si nos va bien, fantástico. Si nos va mal, nadie se va a morir y el lunes empezaremos a preparar la Liga.

Se habla mucho del hándicap del Liceo por estar en la otra punta de España. ¿Empieza ya en la pretemporada?

Ellos tienen la Liga Catalana y nosotros tenemos muchos problemas para jugar partidos, ya lo tenemos asumido, por eso hay que darle las gracias a los equipos portugueses y este año también al Cíes por organizar un torneo tan bonito.

¿Qué nota le da al verano?

Estoy muy contento con la pretemporada. Estamos bien. He visto unos entrenamientos muy serios con gente comprometida. Es algo que necesito, tener jugadores entrenables, que sepan escuchar, que me permitan exigirles. Hemos podido jugar cinco partidos. Y como extra hemos trabajado a nivel grupal. Los dos días en Bueu fueron buenísimos. Para mí fueron el mejor entrenamiento de la pretemporada porque es fundamental que seamos un grupo fuerte y una familia. De la actividad con el club de traineras sacamos algo que hemos incorporado a nuestro día a día: hay que remar juntos para intentar conseguir los objetivos y llegar lejos. Había dos traineras y se veían esas cosas, si uno no remaba, la otra trainera le pasaba. Y eso es lo que vamos a intentar. Remar juntos. Y remar siempre. Yo iba con el entrenador en la zodiac. Ese día había sol y el mar estaba como un plato. Pero el míster me dijo que cuando llueve y hay olas salen igual. Por lo tanto nosotros cuando haya olas tendremos que remar más fuerte. Tanto durante el año como durante los partidos. Esa es la clave. Nadie regala nada por quién eres ni por la camiseta que llevas, tenemos que tener la humildad suficiente para ir creciendo con el equipo y a partir de ahí ponernos los objetivos por los que nos hemos comprometido todos el primer día.

También fue pretemporada para el staff, que tuvo que incorporar una nueva pieza, el preparador físico Kike Sanfiz, tras la marcha del que era su mano derecha, Marc Godayol.

Sí lo era. Y hay que distinguir el aspecto profesional, en el que fue una persona que estuvo cuatro años e hizo un gran trabajo ganando títulos, pero que quería volver a casa y es entendible aunque nos cogiera con las fechas fuera de juego. Del personal, que obviamente lo echo mucho de menos porque pasábamos mucho tiempo juntos. Tengo una edad en la que pienso que las cosas pasan por algo. Y en este caso fue para que llegara Kike. Desde la primera reunión el feedback fue buenísimo. Él apostó por estar con nosotros, es un grandísimo profesional, está muy preparado y nos está aportando mucho. Para él esto es un reto y enseguida le voy a meter el virus del hockey. También le hemos dado un poco la vuelta al staff para que Willy Domínguez de un paso más.

Entre las caras nuevas está la de Toni Pérez, que cubrirá una posición muy específica y que echó en falta el año pasado.

Qué alegría tener a Toni de vuelta. Es el interior puro y duro, a la antigua usanza, ese dolor de muelas para los defensas. Y cómo viene, cómo se ha unido a César y a Dava, la experiencia que tiene... Es un Toni muy mejorado porque ocho años en la liga portuguesa lo han curtido mucho. Vamos a tener muchos más registros con él. Ese jugador que libera espacios, que va a las segundas opciones, que puede tocar disparos… A mí me pone contento a nivel deportivo y personal. Fui yo quien lo trajo a Coruña porque estaba cansado de que un chaval en Asturias no parara de meternos goles. Fuimos campeones de España júnior, ascendimos con el filial… y justo cuando me incorporé al Liceo tuvo una llamada de él de que tenía oferta para irse. Es una suerte que haya vuelto y sobre todo cómo ha vuelto, con esa ambición y con la humildad que tuvo siempre, intentando ayudar a todos… No puedo estar más contento.

A falta de uno, tendrá dos, con la vuelta de Tombita.

Es una pena que se estén perdiendo esos interiores que saben jugar sin bola. Desde la base. Todo el mundo quiere coger la bola y jugar. Y cuando los entrenadores que estamos arriba buscamos cosas más específicas, interiores, defensas puros… No los hay. Es una reflexión que tenemos que hacer todos. Tombita se ha ganado el derecho de estar con nosotros. Cuando le planteamos lo de irse cedido no lo vio como un problema sino como una solución. No hay que tener miedo a las cesiones. Él la necesitaba y ha vuelto mejor y encima ahora va a tener a Toni al lado para aprender de él. Tendremos más registros pero no nos podemos olvidar que la base de todo está en el equilibrio. Parece que el equipo va a tener más gol, pero tenemos que seguir siendo sólidos. Los equipos que ganan campeonatos normalmente son los menos goleados.

¿Dudó más con Nuno Paiva?

Es que hay que pegar bien los tiros. Dudo mucho, pero dudo para acertar. A Nuno le llegó la opción cuando le tuvo que llegar. Creo que por sus características, ese medio con disparo, con buen físico y uno para uno, puede ser una de las claves del equipo. Y va a liberar a Dava para que pueda estar más cerca de la portería.

¿En esa solidez que pide también es importante el papel de Blai Roca en la portería?

Blai viene de hacer grandes temporadas en el Noia y en la selección española. Tiene carácter al estilo Xavi Malián, buenas estadísticas a bola parada y viene con ganas de dar el salto a un equipo profesional. Ademas se crece contra equipos top.

¿Qué opina de las nuevas normas de juego?

Como entrenador a veces intentas hacer muchas cosas, rizar el rizo, y solo es cuestión de volver a lo básico y te sale mejor. Para mí se han tocado demasiadas cosas. Ya se verá hacia dónde va. Yo ya ni sé lo que se puede hacer en el banquillo. Si se puede hablar, si se pueden levantar los brazos… Un día me llamaron la atención y yo lo que estaba haciendo era llamar a uno de mis jugadores. Todos queremos que nuestro deporte vaya a mejor. Pero igual no va por meterse con las normas sino con otras cosas como las pistas u otro tipo de variables.

¿Qué será más decisivo?

Creemos que van a marcar mucho las inferioridades con las tarjetas azules. Hay que trabajar más las situaciones de superioridad, intentar no provocar azules para no castigarse a nivel físico, cuando vas ganando no lo tienes cerrado por si aparece una azul… Hay muchas cosas que mirar.

¿El nuevo reglamento le da más poder a los árbitros, cuando lo mejor es que pasen desapercibidos?

Yo creo que les complica más la vida. Cuantas más decisiones tengan que tomar en un partido más posibilidades tienen de equivocarse. Si simplificas el reglamento, mucho mejor para todos. Es una locura. Antes de la Supercopa me voy a tener que leer otra vez las reglas nuevas porque hay cosas que todavía no sé.

Ya pensando en la Liga, ¿cree que habrá alguna sorpresa?

Estaremos los de siempre, Barça, Reus y nosotros. Calafell ya estuvo el año pasado entre los primeros. Lleida y Noia han cambiado piezas pero tienen dos buenos entrenadores y también estarán arriba. Igualada ha perdido jugadores pero también ha fichado… No habrá mayores sorpresas. Igual el Voltregà, no va a pasar tantos problemas como el año pasado porque tiene muy buen equipo y estará más arriba, sobre todo mientras tenga a un jugador como Álex Rodríguez.

¿Y Europa?

Es un grupo duro pero que nos gusta. Es la Champions, ¿por qué no jugar contra todos los mejores? El objetivo tiene que seguir siendo el mismo, entrar entre los cuatro primeros y jugar la F8. Va a haber partidazos en Riazor. Y puede haber desplazamientos de nuestros aficionados a Portugal. Son muchas circunstancias chulas. Que venga el que tenga que venir y mucha personalidad. Es un grupo muy motivante, son grandísimos rivales, venimos de hacer una gran Champions el año pasado y queremos repetirla.

Fueron el único equipo que le ganó al campeón Barcelos en su pista.

Tengo amistad con su entrenador y creo que somos dos equipos muy parecidos por cómo luchamos contra los equipos de clubes de fútbol, sus Querido y Rocha son nuestros Dava y César... Antes de la tanda de penaltis me abracé con él y nos dijimos que el que ganara tenía que salir campeón. Y así fue. Y a nosotros al final todos los que nos eliminaron después fueron campeones. El Reus en la Copa. El Barça en la Supercopa. El Barcelos en Champions y el propio Barça en la final de la Liga. Vamos a darle la vuelta a la situación.