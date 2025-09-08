Mi cuenta

DXT Campeón

Liceo

Así será la presentación del Liceo ante su afición: hockey, espectáculo y muchos reencuentros

Redacción
08/09/2025 14:48

El 13 de septiembre es el día elegido para que el Liceo se presente ante los suyos. Ese sábado a las 19.00 horas, el Palacio de los Deportes de Riazor será el punto de encuentro entre jugadores y aficionados de cara al ya inminente comienzo del curso 25/26.

La casa de los de Juan Copa abrirá sus puertas para que todo aquel que lo desee pueda disfrutar de un duelo de alto nivel frente al Barcelos portugués. Hockey, espectáculo y muchos reencuentros dentro de una tarde que promete ser apasionante.

Este duelo amistoso de inauguración tendrá lugar justo una semana antes del inicio oficial de la competición. Será el 20 de septiembre cuando comience la Supercopa de España, con unas semifinales que emparejan al Liceo con el Barcelona. Ambos se enfrentarán en Igualada a las 18:45h. Siete días después será el turno de la OK Liga, que se estrenará en Riazor ante el SHUM.

