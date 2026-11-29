La afición del Igualada increpa a Dava Torres en el cuarto partido de la final Kiko Lareo / HC Liceo

El Liceo vuelve al escenario del crimen. No es un día ni un partido cualquiera por más que lo único que haya en juego sean tres puntos en una anodina quinta jornada del calendario. “Sin cuentas pendientes, pero le tenemos ganas, obviamente, yo creo que más ganas que nunca”, reconocía esta misma semana Bruno Saavedra antes de viajar el jueves a Cataluña (ya no volvieron a A Coruña después jugar el jueves en Calafell). Porque los verdiblancos se reencuentran con el Igualada, el equipo que la temporada pasada les dejó sin el título de la OK Liga con una victoria en los penaltis del quinto y definitivo duelo de la final del playoff. Y lo hace en Les Comes (12.30 horas), donde todo empezó a torcerse después de que la serie se marchase de A Coruña con un claro 2-0 y el lugar en el que se permitió que se sobrepasaron los límites de lo que debe permitirse a una afición en un terreno de juego. El Liceo vuelve al infierno después de cuatro meses expiando sus pecados en el purgatorio.

En este tiempo, la vida ha cambiado para ambos. Porque si al equipo de Juan Copa el inicio del curso se le puso cuesta arriba con dos derrotas para abrir boca (tres si se cuenta la de la Supercopa) que enmendó con dos victorias (y el empate del jueves en Champions), tampoco está tratando bien la nueva temporada al campeón, de momento noveno en la tabla con solo cuatro puntos, dos menos que los que tiene el Liceo, que hace dos jornadas era colista y ahora inicia la jornada quinto. Los arlequinados, que llegaron a la final de la Supercopa tras superar al Calafell y en ella perdieron contra el Barça, también iniciaron la OK Liga con derrota frente a los culés (4-3). Se redimieron con una victoria en su feudo sobre el Maçanet (2-0) para ceder después un empate en la pista del Rivas (1-1) y perder en casa contra un Reus que se situó líder (1-4). También cayeron en el estreno europeo frente al Trissino (0-1), jornada disputada el miércoles. Y ahora afrontan su tercer partido seguido en Les Comes.

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Allí no gana el Liceo desde el 20 de mayo de 2023, es decir, hace tres años y medio. Esa última vez lo hizo por 1-7 en el segundo partido de los cuartos de final del playoff para clasificarse para semifinales. De los goleadores de aquel encuentro (Pol Manrubia, César Carballeira, Bruno di Benedetto, Álex Rodríguez y Tombita) ya no queda ninguno en la plantilla tras la pérdida del coruñés y el argentino este verano además de Nil Cervera y Martín Rodríguez. Desde entonces, las visitas verdiblancas a Les Comes se han saldado con un empate a cinco goles (23-24), una derrota por 5-1 en la 24-25 y ya el curso pasado, el 4-0 en la fase regular y el 5-2 y el 4-2 del tercer y cuarto partido de la final del playoff. Tras estos dos encuentros, el club coruñés denunció lo vivido allí, desde los insultos graves de toda la grada a los jugadores a las intimidaciones sufridas por familiares de estos y miembros del staff ubicados en la grada. “No está bien todo lo que ocurrió allí”, reflexionaba Dava Torres al inicio de la temporada, “muchos insultos, peleas, empujones… Todo eso estuvo horrible. Nadie tiene por qué sentirse hostigado. Ambiente no es lo mismo que eso. Tiene que haber unos límites”, decía.

El capitán verdiblanco está siendo el timón y el más destacado del arranque de la temporada. Él solo lleva seis goles de los 13 en total en tres competiciones de todo el equipo, casi la mitad (el resto se reparten entre Arnau Xaus (2), Nuno Paiva (2), Toni Pérez (2) y Bruno Saavedra). El jueves en Calafell dio una nueva muestra de esa capacidad para liderar a los suyos, pero el peso no puede recaer únicamente sobre sus hombros y más compañeros tienen que dar un paso al frente. Los están haciendo los jóvenes de la plantilla, un Bruno Saavedra que vuelve de una lesión muscular y un Jacobo Copa con unas ganas y una energía desbordantes. Blai Roca también regresa por sus fueros, al nivel de un curso pasado en el que se consagró entre los grandes. Todos son necesarios para afrontar tanto el reto de Les Comes como la vorágine de partidos en la que está inmerso el Liceo. Este será el tercero en ocho días y aún le quedan otros tres en diez más porque la semana que viene recibe a Reus (miércoles) y Vilafranca (sábado) y dentro de una más, al Benfica.

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Los arlequinados han tenido bajas significativas en sus filas. Al frente de ellas sigue Marc Muntané, un entrenador especialista en jugar con lo de dentro y con lo de fuera y que supo hacer que el equipo creyese en sí mismo hasta las últimas consecuencias. También continúan dos de los pilares fundamentales, Marc Carol, por el que pasa todo el juego, y Biel Llanes, del que ya nada sorprende, además del MVP Matías Pascual, que comenzó la temporada lesionado, el gigantón Álex Cardil y el dinamitador de partidos Joan Ruano (y aún no ha recuperado al capitán Roger Bars, que precisamente pasó por quirófano en medio de la final). Ya no está uno de los encargados de aguar la fiesta de San Juan, el guardameta Arnau Martínez, además de tres actores secundarios que fueron fundamentales, Marc González, Miguel Cañadillas y Joel Roma. Son nuevos los dos porteros, Oriol Codony y Juan Carrión, el goleador Gerard Riba y otras dos piezas para el engranaje: Gerard Oviedo e Iñaki Cabezas.

Estos serán los protagonistas del duelo 131 de la historia entre el Liceo y el Igualada, dos rivales de ayer y hoy. Los números son favorables a los coruñeses, que han ganado 80 de ellos, empatado 14 y perdido 36 (63,12 y 31 en Liga). Sin embargo las cifras cambian completamente cuando se mira el balance entre local y visitante. Porque de esas 35 derrotas, 28 fueron a domicilio en un Les Comes donde el Liceo pierde más que gana (24), números a los que hay que añadir 7 empates. Pero una victoria hoy vale casi doble. Para romper la estadística. Y para curar la herida.