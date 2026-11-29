Los jugadores del Liceo celebran un gol Quintana

Cuatro meses ha tenido que esperar el Liceo para terminar de cicatrizar una herida que llevaba abierta desde San Juan. Cierto que no es lo mismo perder una Liga en los penaltis del quinto partido de la final que ganar en la quinta jornada del campeonato regular. Pero con la victoria en Les Comes por 1-2 el equipo coruñés consigue algo más que tres puntos. Se quita un estigma de encima, rompe con una barrera psicológica, acaba con una maldición de tres años y medio sin ganar allí y empieza a construir su nueva identidad. Las paradas de Blai Roca, la defensa, el carácter, la madurez en los momentos decisivos y los goles de Franco Platero y Dava Torres, de nuevo decisivo en la bola parada, fueron sus argumentos y el refuerzo para creer en sí mismo. Tercer triunfo seguido en Liga y a seguir porque esto no para. El Reus, líder y único equipo invicto, ya le espera con su visita del miércoles al Palacio de los Deportes de Riazor.

Los verdiblacos repitieron la fórmula que les había funcionado en Calafell, dando entada a los jóvenes en el quinteto inicial junto al capitán, aunque cambiando una pieza con la entrada de Franco Platero en el lugar de Nuno Paiva. El técnico liceísta sigue intentando dar con la tecla en busca del equilibrio. Y el partido empezó a toda velocidad, sobre todo por parte de los coruñeses, jugando con una intensidad no vista en lo que iba de temporada, aunque se encontraron con el primer susto a escasos segundos del saque de centro con un tiro al palo de Biel Llanes, haciendo de las suyas.

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El nivel de intensidad se comprobaba en las faltas. Cinco llevaba el Liceo en cinco minutos, como marcando terreno, porque después administró mejor las fuerzas y acabó la primera parte con nueve por ocho del rival. Pese a eso, los verdiblancos estaban mejor en ataque y el Igualada, en defensa, muy rápido en las ayudas, echándose dos jugadores encima del de verde que llevara la bola. Oriol Codony también respondía bajo palos. Nadie cometía errores. La prima máxima en partidos de este estilo. Y el primero cayó del lado del Liceo. Nuno Paiva fue a presionar a la valla, lo que aprovechó el Igualada para encontrar una superioridad de dos contra Edu Lamas, que nada pudo hacer para evitar el pase al segundo palo a Marc Carol, que estaba solo en el segundo palo con toda la portería para él y aunque Blai Roca reaccionó rápido y llegó a tocar la bola, no pudo impedir que entrara en la portería.

Juan Copa paró el partido, muy enfadado porque no se había seguido el plan defensivo, aunque felicitando a los suyos por su trabajo ofensivo. Ya habían empezado las rotaciones y el equipo no estaba notando la bajada de intensidad. Edu Lamas volvió a probar a Oriol Codony, que tuvo su mejor intervención en una contra en la que Toni Pérez asistió al área a Dava Torres, que de primeras remató la bola al cuerpo del portero arlequinado. Los dos fueron los protagonistas del empate verdiblanco con un chut lejano del capitán del Liceo. Este se estrelló contra el palo, la bola impactó con la espalda del portero y llorando parecía que se introducía en la portería. Llegó muy rápido Franco Platero para acabar con la agonía y entre dos defensas locales tocar lo justo para que terminara de traspasar la línea. Se llegó así al descanso.

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El Liceo salió con los veteranos en el segundo tiempo y el Igualada se puso con nueve faltas, las mismas que tenían los verdes desde el final del primero. Blai Roca tuvo que intervenir en una buena asociación entre Biel Llanes y Matías Pascual que terminó con remate del argentino. Pero no tardó en llegar la décima de los locales. Cogió la bola Dava Torres, que desde Maçanet se está encargado de la responsabilidad de la bola parada, tanto penaltis como faltas directas. El capitán se fue a la izquierda, amagó con tirar a la derecha y coló la bola por el primer palo del portero. Jugada maestra. El Liceo completaba la remontada, otra en lo que va de curso. Y ahora era el Igualada el que tenía que arriesgar y los verdiblancos aprovechar para salir a la contra.

El Liceo apenas se dejaba sorprender en una defensa en la que además no cometía faltas, porque se mantenía con las nueve, pero el Igualada se encontró con un penalti por una caída en el área de Llanes entre Platero y Roca. El portero jugó un poco con el jugador del Igualada, Gerard Riba, que se iba a disponer al lanzamiento. Primero tomándose su tiempo, después adelantándose. Se llevó la amarilla, pero logró su objetivo porque a la segunda Riba mandó el penalti al palo. El Liceo aun tiene la soga de la directa encima, pero estaba cómodo en el papel de resistencia. Porque a la contra hacía mucho daño. Pudo llegar el tercero, pero Dava Torres se encontró con otro paradón de Codony. Después tuvo dos seguidas Arnau Xaus. Una se marchó fuera por poco. Otra dio en el palo.

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Blai Roca también tenía que parar, como una acción de Matías Pascual en el segundo palo o una transición de Marc Carol. Y cuando por fin llegó la décima, a nueve minutos para el final. El portero liceísta barrió la bola a Gerard Riba antes de que tuviera tiempo de armar el disparo. Se entraba en una recta final en la que el Liceo jugó con mucha cabeza, sin arriesgar. Y en la que los dos equipos se pusieron con 14 faltas, de nuevo a las puertas de otra directa. Cuando quedaba menos de minuto y medio, los árbitros consideraron que una acción de Jacobo Copa sobre Aleix Borrás era mecedora de cartulina azul. Cosas del reglamento, no supuso una directa en contra como si solo hubiese sido falta. En inferioridad, el Liceo sí que se encontró con esa posibilidad y Dava Torres tuvo en su stick el partido. Repitió movimiento y la bola se fue al palo. Tocaba sufrir durante 1 minuto y 13 segundos con uno menos, con la duda de si el Igualada sacaría al portero para jugar incluso un cinco contra tres. No fue así y el Liceo resistió para llevarse los tres puntos, pero sobre todo quitarse un gran peso de encima.