Edu Lamas, en el partido del sábado contra el Rivas Quintana

La WSE Champions League echa a rodar para el Liceo en Calafell (Joan Ortoll, 20.00 horas), que pondrá a prueba la mejoría de los verdiblancos tras su victoria del fin de semana contra el Rivas. Semanas exigentes para el equipo de Juan Copa. En esta se medirá a los dos equipos con los que jugó finales la temporada pasada, el de la Copa del Rey (Calafell) y el domingo contra su verdugo en la de la OK Liga, el Igualada. Y la siguiente recibirá el miércoles al Reus, vigente líder de la OK Liga. Tres partidos de máxima exigencia seguidos.

Liceo Rivas

La competición continental cambia de formato, el tercero diferente en tres temporadas. Deja de lado la fase previa con dos grupos de seis equipos tras la que los cuatro mejores pasan a la Final a Ocho en el caso del curso pasado o a una eliminatoria de cuartos y Final a Cuatro en el de hace dos. Esta vez los doce equipos están en un grupo único y habrá solo seis jornadas determinadas por sorteo. Los cuatro primeros se clasifican directamente para la Final a Ocho mientras que los ocho restantes se jugarán las últimas cuatro plazas en una eliminatoria de cuartos a ida y vuelta.

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El Liceo no tuvo excesiva suerte con el sorteo en el que le tocaron cuatro equipos de Portugal, incluidos los tres grandes del país vecino, y dos de la OK Liga (ni italianos ni el Sain Omer francés). También el azar decidió qué partidos le toca en casa, con el Benfica (10 de diciembre), el Porto (21 de enero) y el Igualada (25 de febrero) como visitantes, y cuáles fuera, con viajes a Calafell, Braga (7 de enero) y Lisboa para medirse al Sporting (11 de febrero).

Champions 2026-27

La andadura empieza en Calafell ante un equipo que le costó arrancar en cuanto a resultados, aunque le tocó un inicio plagado de rivales complicados. Los de Guillem Cabestany apenas hicieron cambios, más allá del obligado por la retirada de Jepi Selva al que Miki Escala sustituyó en una joven plantilla que el año pasado le llevó a ser finalista de Copa y de la WSE Cup, cuarto de la fase regular de la OK Liga y semifinalista del playoff. En este curso ya fue finalista de la Liga Catalana y perdió en la prórroga de las semifinales de la Supercopa de España contra el Igualada y en los penaltis de las semifinales de la Copa Continental frente al Porto. En la OK Liga sumó un empate contra el Reus, derrotas ante Noia y Voltregà, y el sábado se impuso al hasta entonces líder Lleida.