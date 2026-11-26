Los jugadores del Liceo celebran un gol Quintana

El Liceo sacó un punto en su estreno de la temporada en la Champions con un empate a dos goles en Calafell en el que de nuevo tuvo que remontar un 2-0 inicial con un penalti transformado por Dava Torres y un golazo de Bruno Saavedra con un disparo desde fuera del área. Así también se construye, sufriendo y luchando para aferrarse a un partido en el que fue a dos velocidades, dinámica y más peligrosa con los jóvenes en pista; más pesada y a cámara lenta con los veteranos. Lo importante era sumar, puntos por un lado (aunque con el nuevo formato es muy complicado clasificarse entre los cuatro primeros que tienen acceso directo a la Final a Ocho) y sensaciones camino de Igualada, donde el domingo sigue con su maratón y se reencuentra con su verdugo en la final de la Liga de la temporada pasada.

Juan Copa cambió la estrategia. Estaba tirando más de los veteranos para iniciar los partidos. Pero tenía delante a uno de los equipos con una edad media más baja y el técnico tiró de las piernas de sus dos jugadores más jóvenes, Bruno Saavedra, recién recuperado de una lesión y al que además se le estaban dando especialmente bien los duelos frente a los tarraconenses, y Jacobo Copa, que venía de completar un gran encuentro frente al Rivas. Junto a ellos, el inamovible capitán Dava Torres y el portugués Nuno Paiva, que se había quedado en el banquillo de inicio e las últimas jornadas.

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Como era de esperar, los primeros minutos el equipo verdiblanco, los mismos colores de su rival que tiró de la segunda equipación, se encomendó a Bruno Saavedra, que con sus cambios de ritmo conseguía desequilibrar entrando por la banda. Pero faltaba un rematador y sus disparos no alteraron demasiado a Martí Serra, muy seguro bajo la portería del castillo. El juego estaba muy equilibrado, con Nuno Paiva cambiando de registro como el principal sostén defensivo del equipo, y la opción más clara fue para Dava Torres, que tras una recuperación en el centro de la pista del Liceo montó la transición rápido y se quedó solo frente a su excompañera, que frenó su camino al gol.

Empezaron las rotaciones y el Liceo bajó de revoluciones con los más veteranos en pista, que encima no se entendieron para despejar un rechace que se quedó entre tres. Unos por otros y el que barrió fue Miki Escala, que se coló para marcar y adelantar al Calafell, que empezó a dominar con tímidas respuestas de los coruñeses, con un par de tiros de Edu Lamas, más agresivo en ataque, y una internada de Franco Platero. La diferencia de velocidad de los dos cuartetos en pista le daba ventaja a los locales, que tuvieron más ocasiones, como un palo de Jero García y una acción de Joan Pujalte que obligó a Blai Roca a sacar los reflejos. Además, solo el Liceo cometía faltas. Prueba de las menos exigencias que tenían los locales en defensa es que no hicieron la primera hasta el minuto 22, si bien la vuelta de la primera unidad igualó las fuerzas, aunque con resultados ofensivos similares a los anteriores, sin crear peligro.

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El técnico intentó buscar más equilibrio entre esos dos Liceos a dos velocidades distintas mezclando para iniciar el segundo tiempo a los titulares Paiva y a Torres con los suplentes Lamas y Xaus. La conexión entre el capitán y este último, que le dio el último pase al área, estuvo a unto de fructiferar, pero se quejó Torres de un agarrón en el momento de intentar rematar. Pero el problema seguía ahí. En una pérdida de Lamas, la velocidad del Calafell cogió a contrapie al Liceo. Roca salvó en primera instancia, pero con él ya vencido la bola quedó muerta en el área y aunque Torres se lanzó para despejar, Aleix Marimón llegó antes para solo tener que empujar a gol.

Copa no se lo pensó y dio entrada a Saavedra y Copa. El santiagués reclamó penalti en una acción en la que llegaba solo. A él no se lo pitaron, pero sí a su compañero, que fue derribado en el área por Gabarró. Lo celebró el coruñés como si fuera medio gol. Y de encargarse de que fuera entero se encargó Dava Torres. Frente a Serra, provocó la amarilla del portero, que se adelantó en el movimiento. Y aprovechó esa amenaza para batirle con un tiro ajustado al palo.

Aparece Bruno Saavedra

De un área a otra, fue el capitán verdiblanco el que de meter un penalti pasó a cometerlo. Tocó la bola en el suelo y los árbitros ni se lo pensaron. Aleix Marimón, sin embargo, no encontró el hueco frente a Roca y falló tanto el lanzamiento como el rechace posterior, demasiado cruzado. Se entraba así en los últimos diez minutos, momento en el que el Liceo sí tiró de la veteranía y de jugar con cabeza, sin precipitarse, con más calma. Sobre todo después de cometer la décima falta. Rozó el gol, con una ocasión triple en el área. Después con un punteo de Bruno Saavedra en el área. Estaba fallando a su cita con el gol contra el Calafell el santiagués, pero a la primera que le dieron un metro de más, armó el disparo y mandó la bola a la escuadra.

Guillem Cabestany echaba humo y pidió un tiempo muerto. Al Calafell le entraron las dudas y los coruñeses forzaron hasta en dos ocasiones seguidas que los locales agotaran su tiempo de posesión, atentos a no cometer falta y dar una directa que tirara al traste lo que habían remado hasta empatar. Y los dos acabaron dando por bueno el reparto de puntos para empezar la andadura en la nueva Champions.