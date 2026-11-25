Bruno Saavedra, jugador del Liceo, en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

Bruno Saavedra (Santiago, 2005) llega a tiempo a su cita con la Champions y el Calafell, de quien fue verdugo en la final de la Copa del Rey y en las semifinales del playoff, tras recuperarse de una lesión muscular. “A ver si se me da igual de bien”, espera el jugador del Liceo en un apretado calendario hasta el final de año que considera “excesivo”.

Hubo una época en la que los bigotes estaban de moda en el Liceo: Martinazzo, Carlos Gil, Rubio... ¿Están de vuelta?

En mi caso fue una cosa impulsiva, un momento en el que estaba en casa, me aburría y dije, me voy a dejar bigote. Además justo vino la lesión y tocaba un cambio.

Pensé que les habría convencido el capitán, Dava Torres, que también lo lleva.

No, sí que Dava se lo deja y también le gusta el rollo. De hecho fue el primero que me dijo que le molaba. Ahora Jaco (Copa) parece que también se lo quiere dejar, así que igual se va sumando gente.

¿Cuál es el mejor bigote y a quién le recetaría la cuchilla?

Probablemente el mejor sea el de Dava porque ya lo tiene más practicado. Y la cuchilla... Para Jaco, sí.

Bruno Saavedra, en el partido del Liceo contra el Rivas Quintana

Hablando de recetar, ¿cómo lleva la carrera de Medicina?

Bien, poco a poco. No voy año por año, pero sí sacando asignaturas con la tranquilidad que da tener el hockey. De momento aún no tengo claro por qué especialidad me decantaré. Iré viendo lo que me gusta y decidiré sobre la marcha.

¿Le ha ayudado a conocer mejor su cuerpo?

Sí, eso sin duda, me está ayudando mucho. De hecho, es una de las cosas que me gustaba, el aprender sobre el cuerpo y cómo funciona.

¿Por eso en Caldes identificó que se había roto y paró?

Bueno, eso ya fue más bien por repetición, porque ya me había pasado en mi etapa en el Dominicos y me pasó también aquí el año pasado, entonces ya era una sensación que conocía. En cuanto la noté ya sabía lo que era sin que me hubiesen hecho ninguna prueba.

Bruno Saavedra sufre una rotura del transverso abdominal Más información

¿Cuánto afectó el hecho de casi no parar en verano por la selección?

Sí que igual venía con carga acumulada. Realmente saber lo que lo provocó no se puede saber, pero que influyó seguramente sí.

Si al menos hubiese ido al Mundial, dolería menos.

Sí, pero no, porque si hubiese ido al Mundial hubiese estado genial, pero también llegaría y justo al fin de semana siguiente sería la Supercopa, estaría cansado... Desde luego, es mucha carga.

No se entiende que estuvieran parados hasta casi noviembre y ahora tengan que jugar nueve partidos en poco más de un mes (32 días).

Es un poco raro, yo diría que excesivo. Va a ser duro para todos los equipos. Está todo muy concentrado y mucha carga en muy poco tiempo que no es recomendable para nada. Esperemos que no haya ningún lesionado, tampoco en los rivales, pero estas cosas lo propician.

¿No se han planteado nunca una unión de los jugadores para protestar por esto?

Nosotros no decidimos cuándo son los partidos y este año el Mundial fue lo que provocó todo esto. ¿Que se podrían hacer las cosas mejor? Seguramente. Pero este es el deporte que tenemos. Aunque nos uniéramos... No sé si podríamos cambiar algo.

"Contra el Calafell juego igual que contra el resto, al 100 %, pero me han salido las cosas mejor"

Solo tardó tres semanas en volver, el año pasado un mes. ¿Forzó para regresar antes?

La lesión (rotura del transverso abdominal) fue prácticamente la misma, pero por lo que vimos en la eco era más pequeña. No forcé nada, al contrario. En Caldes en cuanto lo noté ya paré e igual eso ayudó a que fuera más pequeña. Y solo volví cuando me noté al 100 %.

¿La situación del equipo apremiaba a ello?

Quería volver porque yo creo que puedo aportar mucho al equipo y sobre todo porque ahora vienen unos partidos... Bueno, ya no solo los dos de esta semana, sino todo el mes en general que van a ser muchos, mucho cansancio acumulado y el equipo necesita que estemos todos a tope.

¿Por qué le costó tanto arrancar al Liceo?

Fue una pretemporada atípica y las dinámicas son diferentes. Hay que hacer el equipo, conjuntarlo, y el hecho de que nos costara marcar era un poco consecuencia de eso.

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¿Tanto se nota el hecho de cambiar a dos jugadores?

Tienes que entenderte con ellos, cómo juegan, qué les gusta, qué no... Son dos jugadores diferentes a los que teníamos el año pasado. César Carballeira es de los mejores del mundo, súper completo. Te hacía trabajo en ataque, en defensa, en todos lados. Sí que es verdad que se nota su falta, pero también ha venido Edu Lamas, que es un jugadorazo y ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar en el Liceo. Se está empezando a ver lo que es y yo creo que se verá mucho más.

¿Qué opina del nuevo formato de la Champions?

A ver cómo se da. Yo creo que lo importante sería coger un formato bueno y mantenerlo, que es justo lo que no están haciendo. Están cambiando cada año, que eso para el espectador es complicado.

El sorteo también vaya puntería: Benfica, Sporting, Igualada y la vuelta de César Carballeira al Palacio con el Porto.

Pasa un poco como con los goles y la ley del ex, ¿no?

Y como con el Calafell, que no es su ex pero parece el equipo que más le sufre: 8 goles en los últimos cinco partidos.

Esperemos que se me dé igual de bien esta vez. Yo juego contra el Calafell como juego contra otros equipos. Después salen mejor las cosas por ciertas circunstancias, pero yo siempre intento jugar a mi 100 %.

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¿Martí Serra no le habrá hecho algo cuando estuvo aquí?

No, no (se ríe), puede ser que también lo conozca demasiado bien y que eso influya. Yo creo que el año pasado en el playoff me pillaron en un buen momento de forma y de confianza y justo les tocó a ellos. Y en la final de la Copa también con ese minuto de gracia.

El Calafell también tuvo un inicio complicado, aunque llegando a finales, forzando al Porto hasta los penaltis...

Es un equipo que está muy bien trabajado, son jóvenes y tienen ganas. Es verdad que no empezaron del todo bien. No estaban jugando mal, pero tuvieron mala suerte en los resultados. Contra nosotros creo que van a salir con todas las ganas del mundo, igual que haremos nosotros.

Y el domingo, a Igualada. ¿Esperan que esté todo más calmado o aún hay cuentas pendientes?

Nos da igual lo que pase fuera de la pista. Nosotros vamos a ir a jugar y a ganar y eso es lo que tenemos en mente. Cuentas pendientes no hay. Pero les tenemos ganas, obviamente. Yo creo que les tenemos más ganas que nunca después de lo del año pasado.

¿Cómo gestionó esa derrota?

Fue un momento complicado, pero hay que seguir adelante. Volví a ver el partido para ver los fallos que cometimos y lo que podríamos haber hecho mejor. Los errores también sirven para aprender. Igual teníamos que haber salido más a matarlos, ir más a comérnoslos. No lo sé. Pero cuanto más difícil el momento, más te enseña. Y el míster ya nos lo dice, en el deporte se pierde muchas más veces de las que se gana.