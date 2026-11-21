Dava Torres frente a Sergi Llorca en una acción del partido entre Liceo y Barça Patricia G. Fraga

Seis partidos en veinte días. Y nueve en un mes. Rivas marca el punto de salida de una carrera de fondo, que incluye el arranque de la Champions, en la que el Liceo tiene que mejorar sus sensaciones. Ya ha dado suficiente ventaja a sus rivales con las dos derrotas en las dos primeras jornadas. Tras ganar con remontada en Maçanet al SHUM (2-3), pasa reválida en casa (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas) con la buena noticia del regreso de Bruno Saavedra. El club es muy positivo con su concurso ya que ha acortado los plazos de recuperación de la rotura del transverso abdominal que sufrió hace tres semanas.

A los verdiblancos les está costando el arranque del curso. Nunca antes en sus casi cinco décadas en la máxima categoría habían llegado a la tercera jornada con su casillero de puntos sin estrenar y llegó al descanso del tercero perdiendo por 2-0, lo que activaba todas las alertas, si bien los dos goles encajados habían sido de penalti y en propia puerta. A perro flaco todo son pulgas. La reacción en el segundo tiempo evitó la segunda debacle a domicilio seguida después de la inicial en Caldes y de haber mejorado la imagen en casa frente al Barça pese a la derrota. Un tanto de Toni Pérez y dos de Dava Torres de falta directa permitieron sumar los tres puntos y escapar de la inédita última posición de la clasificación liguera.

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La bola parada se convirtió en el aliado de una escuadra verdiblanca a la que le está costando ver portería. De hecho, de los cuatro goles marcados en las tres primeras jornadas de la competición, solo uno ha sido de jugada, el de Toni Pérez (pescando un rebote en la valla de un tiro lejano de Jacobo Copa) mientras que los tres de Dava Torres llegaron de penalti (1) y falta directa (2). La vuelta de Bruno Saavedra debería ayudar al equipo a mejorar su poderío ofensivo, un apartado en el que también se echa de menos la aportación de un Arnau Xaus que había empezado el curso a lo grande, marcando dos de los tres goles liceístas frente al Barça en la Supercopa, y que desde entonces no ha vuelto a ver portería.

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Para el Liceo la victoria es importante no solo pensando en el presente, sino en el futuro. Porque por delante tiene dos semanas locas. La próxima con el estreno en la Champions incluido que le lleva el jueves hasta Calafell, que ayer se confirmó que será la sede de la Copa del Rey de esta temporada. El conjunto verdiblanco disputa dos partidos seguidos en Cataluña, porque el domingo volverá a Igualada, donde el año pasado le tocó vivir un ambiente extremadamente hostil en los dos partidos de la final de la Liga, en los que los arlequinados cimentaron su remontada. La siguiente semana también habrá doblete, ambos compromisos de la OK Liga y en el Palacio contra Reus (miércoles 2 de diciembre) y Vilafranca (sábado 5). Y cerrará estos locos 20 días de nuevo en casa y en Champions recibiendo al todopoderoso Benfica el jueves 10. En general el calendario se acelera hasta el final de año porque después aún queda el doblete en Alcoi (miércoles 16) y contra el Lloret (sábado 19) y cerrar 2026 de nuevo en Calafell (martes 22).

El Rivas, reforzado con un campeón de Liga

El rival es el Rivas, uno de los tres equipos de fuera de Cataluña de la categoría (el otro es el Alcoi de la Comunidad Valenciana) con el que el Liceo ha estrechado unos lazos de hermandad con un acuerdo para facilitar el desplazamiento del equipo madrileño que se repetirá cuando sea a los coruñeses los que les toque viajar a la capital.

El conjunto dirigido por Jorge Nájera llegará a A Coruña con ciertas urgencias porque en las tres primeras jornadas solo ha sumado dos puntos y es tercero por la cola, solo por delante de SHUM y Calafell, ambos con solo una unidad. Empató contra el SHUM (3-3), perdió ante el Reus (2-5) y la semana pasada sacó otro empate ante el Igualada (1-1). Precisamente vuelve al Palacio de los Deportes de Riazor uno de los verdugos de la temporada pasada con el campeón, Miguel Cañadillas, que levantó la Liga siendo el autor de uno de los dos goles de aquella noche trágica de San Juan que mandaron la resolución a los penaltis.

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El madrileño, que volvió a casa en verano, es prácticamente la única incorporación de la plantilla (la segunda es el portero suplente Mario Vaamonde, que llegó desde el Alcobendas), que solo perdió al coruñés Pablo del Río, ahora en el CDM, así como a tres jóvenes como David Sánchez, Rodrigo Ruiz y Aitor Corcuera, que también pusieron rumbo a A Coruña, pero para jugar en el Lubiáns de Carballo de OK Plata. El resto se mantiene, sin tocar en exceso las teclas, porque funcionaron para mantener la categoría en su regreso a la élite, lo que no había conseguido a la primera. Esta es solo su tercera experiencia y el balance con el Liceo lo tiene completamente en contra con las cuatro victorias en los cuatro enfrentamientos de color verdiblanco.