Jacobo Copa y Dava Torres celebran un gol contra el Rivas Quintana

El Liceo abandona el sufrimiento al imponerse por 4-0 al Rivas, primer partido de la temporada en el que gana con claridad y además deja su portería a cero. Y no es que no tuviera que esforzarse y pasar por momentos delicados a lo largo del encuentro. Pero es lo bueno de venir de peores escenarios. Que te preparan para el caos. En la primera parte tiró de fortaleza atrás y de un gol en superioridad para irse con ventaja. En el segundo, además de otros tres tantos, de su capacidad de resiliencia para resistir dos azules, cada una con sus dos minutos de inferioridad, de los reflejos de Blai Roca en un penalti y una directa en contra. El conjunto coruñés empieza a mirar hacia arriba y ahora se centra en preparar su estreno en Champions el jueves en Calafell.

Los verdiblancos tuvieron una buena salida, encerrando al Rivas en su lado de la pista. El equipo movía rápido la bola e intentaba combinar, siempre un pase más y asistencias al interior del área. En diez minutos se vieron más 'cositas' en cuanto a conexiones y automatismos adquiridos en el juego ofensivo del Liceo que en los tres partidos anteriores juntos. Pero de nuevo sin gol. Y eso que las ocasiones se iban acumulando, prácticamente con protagonismo para toda la plantilla, porque todos pudieron marcar de una manera u otra, incluido Bruno Saavedra, que estaba de regreso tras su lesión y que parecía que quería recuperar el tiempo perdido. Por momentos, Juan Copa se desesperaba en la banda, abriendo los brazos, incrédulo, con gesto de "¿Cómo hemos podido fallar eso?".

Toni Pérez: "Llevamos dos partidos haciendo internacionales a los porteros rivales" Más información

La azul a Miguel Cañadillas, por un golpe a destiempo a Jacobo Copa detrás de la portería, hizo que el equipo coruñés subiera una marcha y ya avisó Bruno Saavedra con un tiro al palo. Y ya no perdonó más. Porque además se encontró con una jugada prácticamente de doble superioridad al sacar rápido y salir a la contra. En tres pases la bola llegó a Dava Torres en el segundo palo, que solo tuvo que empujarla tras la asistencia medida de Jacobo Copa. El partido bajó un poco el ritmo hasta el descanso, con más fallos que aciertos. Probó Toni Pérez un arrastre. También Franco Platero con una cabalgada desde su propia pista. El Rivas no arriesgaba en exceso. Vivía de las acciones individuales de Sergio Martín y Adrián Pos, sus jugadores más habilidosos, y la que iba a ser su ocasión más clara tras una pérdida de Nuno Paiva en el centro, la cortó magistralmente Jacobo Copa para evitar un mal mayor.

El Liceo también salió mejor en el segundo tiempo. Y si en el arranque del partido no le había entrado ninguna de las numerosas ocasiones que había tenido, esta vez cayeron a la red dos casi seguidas. Una que se fabricó solo Nuno Paiva, con fuerte disparo. Otra de Dava Torres, que aprovechó en el segundo palo una asistencia perfecta de Bruno Saavedra. El Rivas pedía falta en la recuperación previa del santiagués y el capitán Curro Fernández vio amarilla en las protestas.

Dos azules, un penalti y una directa

Lo mismo que el propio Saavedra cuando los árbitros le señalaron penalti. Castigo casi doble porque el Liceo estaba en ese momento con nueve faltas, por lo que seguramente iba a sufrir dos bolas paradas en contra. El penalti lo solucionó Blai Roca con un auténtico paradón a Sergio Martín. Pese al marcador a favor, parecía que todo se le ponía en contra al Liceo y lo siguiente que tuvo que superar fue una azul a Eduard Lamas y los consiguientes dos minutos en inferioridad. La lección de conducción de Nuno Paiva y Jacobo Copa hizo que apenas concediera ocasiones y era el Rivas el que iba detrás de la bola. El coruñés levantaba al público cuando solo podía ser detenido con una falta.

Acabó el power play con el Liceo teniendo la mayor parte del tiempo la posesión y al recuperar al cuarto jugador encontró premio a su esfuerzo con un golazo de Toni Pérez. Bola que queda suelta en el área, bola que caza el asturiano. Y no era fácil, porque venía alta y le dio el toque justo y necesario para superar por alto al portero y mandarla a la escuadra. El partido estaba resuelto por más que quedaran 14 minutos y al Liceo le siguieran creciendo los enanos. Cometió la décima después de haber aguantado casi quince minutos con nueve. Blai Roca se encargó de la directa de Miguel Cañadillas. Y para poner alicientes al final, azul a Dava Torres. Le tocaba acabar con uno menos, pero al Rivas le volvió a pasar lo mismo, prácticamente ni olió la bola en ese tiempo y Juan Copa pedía el aplauso del Palacio de los Deportes de Riazor para su equipo, que cada semana da un paso más. Progresa adecuadamente.