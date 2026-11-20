Bruno Saavedra pasa por encima de Arnau Martínez, portero del Igualada, en el primer partido de la final del playoff disputado en el Palacio de Riazor Germán Barreiros

El Liceo ganó la semana pasada su primer partido de la temporada al remontar al Maçanet al SHUM (2-3). Y para recibir este sábado al Rivas en la cuarta jornada (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas) suma un nueva buena noticia, la más que posible vuelta de Bruno Saavedra. El jugador santiagués, que sufrió una lesión muscular durante el duelo frente al Caldes que abrió la OK Liga hace tres semanas, apuró los plazos y en el club son optimistas con su presencia de cara al encuentro de esta tarde, en el que el equipo necesita seguir sumando no solo puntos, sino también buenas sensaciones.

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Saavedra era uno de los jugadores más en forma de la plantilla liceísta, que tuvo una pretemporada atípica por la duración y por la ausencia de los internacionales. Precisamente el gallego fue uno de ellos, aunque finalmente no llegase a disputar los World Skate Games en Paraguay. En la prelista, se quedó fuera de la convocatoria final, pero como primer reserva de la selección española, por lo que se vio obligado a permanecer en la concentración hasta el viaje de la expedición por si había algún contratiempo de última hora. Eso hizo que cuando regresó a A Coruña estaba un punto por encima del resto de equipo y lo demostró en los dos amistosos que jugó, ambos contra el Braga.

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También estuvo en el estreno oficial del curso, en las semifinales de la Supercopa de España frente al Barcelona. Pero a la semana siguiente apenas pudo disputar unos minutos del partido contra el Caldes de la primera jornada. Las pruebas confirmaron la rotura del músculo transverso abdominal, una lesión parecida pero en grado menor a la que había sufrido la temporada pasada. En aquel momento tardó un mes en recuperarse y esta vez volverá en tres semanas después de perderse solo dos partidos, el que enfrentó al Liceo al Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor, con derrota por 0-1, y la visita al SHUM de la semana pasada.