Una victoria del Liceo en la que cuenta más el qué que el cómo

Dava Torres celebra un gol esta temporada Aniol Moral

En Maçanet había que ganar sí o sí. La expedición del Liceo no se quería plantear ninguna otra opción antes de afrontar el partido contra el SHUM. Porque ponerse en el caso contrario daba incluso hasta vértigo. Unas dudas y fantasmas que aumentaron con el 2-0 al descanso. En el peor momento, el conjunto coruñés tiró de orgullo para sacar adelante una remontada que tiene un valor doble. El primero, el evidente: los ansiados y necesitados tres puntos. Pero también supone un refuerzo psicológico para un equipo que venía de sufrir una dura derrota en el final de la temporada pasada. Es la primera victoria del curso, sí. Pero también la primera tras el desastre de San Juan. Una barrera que había que derribar para empezar a sanar la herida y pasar página, pero sobre todo, recuperar la confianza.

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Hace dos años los de Juan Copa estaban en una situación parecida. O peor. Porque a pesar de que habían ganado las dos primeras jornadas, encadenaron después tres derrotas seguidas. Una inesperada en Vic (3-1), que podría tener correlación con lo ocurrido en el arranque de este curso en Caldes. Después en casa contra el Barça (como en esta ocasión). Y tocó fondo en Igualada (5-1). Aquellas derrotas también tuvieron otro denominador común con la situación actual, que fueron las dificultades para marcar. En las tres los verdiblancos solo pudieron anotar un tanto en cada una, los tres de César Carballeira y uno de penalti.

En ese contexto visitó el Palacio de los Deportes de Riazor el Sant Just, otro rival que, como el SHUM, sobre el papel tenía que ser inferior y ante el que sufrió para ganar por 1-0 con un solitario gol de Dava Torres. Poco. Pero suficiente para que el equipo recuperara la confianza. Porque al final la temporada fue buena. Sin títulos, pero solo frenado por los campeones. En Copa por el Reus, en Champions en los penaltis por el Barcelos y en Liga en la final contra el Barça. Una carrerilla necesaria para llegar al año siguiente y levantar la Copa y quedarse a un paso de doblar la apuesta con la Liga.

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No importaba el cómo, sino el qué. Ganar. Y a partir de ahí, ya centrarse en mejorar. Porque hacerlo desde de la victoria siempre es más fácil. Y lo necesita ahora porque el calendario se complica. Hasta el 22 de diciembre, cuando la competición se tome un pequeño descanso por Navidad (no tan grande como otros años porque la primera jornada de 2027 está programada para el 3 de enero) quedan nueve partidos, con tres semanas de las seis que haypor delante, con doblete.

La que entra hoy, en la que los verdiblancos reciben el sábado al Rivas, es una de esas simples. Las dos siguientes ya son dobles, con el inicio de la Champions incluido, lo que le llevará a pasar unos días en Cataluña para jugar un jueves en Calafell y el domingo en Igualada, ya en Liga. Diciembre, en cambio, depara casi en exclusiva duelos en el Palacio: Reus, Vilafranca, Benfica y Lloret seguidos, para terminar en Calafell.