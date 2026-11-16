El filial del Liceo lidera la OK Bronce tras siete jornadas

Pichu Galvani, entrenador del filial del Liceo, se dirige a los jugadores en un tiempo muerto Quintana

El Liceo B es el líder de la OK Bronce después de las siete primeras jornadas disputadas, más del ecuador de la primera vuelta, tras ganar cinco de sus partidos, el último el sábado en Oviedo ante el Booling por 1-3, perder uno y empatar otro. Los verdiblancos suman 16 puntos por los 14 del Iruña, los 13 del Oleiros y los 12 del Mieres, los cuatro equipos más en forma en este primer tramo de la competición en el grupo norte de la tercera categoría nacional.

El equipo dirigido por Pichu Galvani regresó el curso pasado a la OK Bronce después de años de ausencia (el filial llegó a jugar en la segunda categoría) con una plantilla muy joven que en su primer año pasó apuros, pagando la novatada, pero de menos a más terminó por ganarse el puesto para regresar al año siguiente. En este, desde el principio, se postuló entre los favoritos y cada semana lo refrenda con resultados.

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Jaime Méndez y Roi Saavedra, segundo y tercero en la lista de pichichis con 10 y 9 tantos respectivamente, lideran la producción ofensiva del equipo que además es el más goleador y el segundo menos goleado, apartado en el que le supera el filial del CDM, quinto también mejorando sus registros de hace un año.