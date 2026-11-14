Previa | Empezar a sumar

Los jugadores del Liceo hablan en corro durante un partido Javier Alborés

Seguramente ni en la peor de sus previsiones el Liceo llegaba a la tercera jornada sin puntuar. Pero tras caer inesperadamente en el estreno en Caldes y después de perder por la mínima el Clásico de la semana pasada, se presenta en Maçanet para medirse al SHUM (20.00 horas) con las luces de emergencia parpadeando en una nave que tiene que despegar. Todavía sin Bruno Saavedra, lesionado y que sigue con su proceso de recuperación, el equipo verdiblanco necesita empezar a sumar para abandonar el puesto de colista, volver a su hábitat natural y no perder demasiado comba con respecto a la cabeza.

Previa del SHUM-Liceo

A los verdiblancos les ha costado el inicio del curso después de una pretemporada complicada por la ausencia de los internacionales y las dificultades para jugar partidos de nivel. Al Liceo le hacen falta horas de vuelo para terminar de acoplar todas las piezas y también hay jugadores de los que se espera algún paso hacia adelante más. La semana pasada, en el duelo frente al Barça, ya se mejoró la imagen tanto de la Supercopa (en la que también perdió contra los azulgrana, en semifinales) como sobre todo de la primera jornada en Caldes, donde se vio un equipo irreconocible.

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Ese partido sirve además como advertencia. No importa la entidad del rival. En aquel caso se trataba de un equipo que había cambiado a prácticamente todas las piezas, todas menos dos. En esta, otro teóricamente inferior, pero que en arañó un punto contra el Rivas (3-3) y la semana pasada se lo puso muy difícil al campeón Igualada (2-0). La plantilla, que sigue dirigida por Jordi García, perdió con respecto al curso pasado, en el que consiguió un empate en Riazor (3-3) con victoria verdiblanca en la segunda vuelta (3-5), a Xavi Gurri (uno de los verdugos en Caldes), Gerard Oviedo y Roger Presas mientras que sumó a Biel Nadal, Biel Mir y Lluc Sitjá, talento joven.

La estadística sonríe al Liceo, que solo ha perdido tres partidos contra el SHUM, pero todos a domicilio: 4-3 en la temporada 1996-97; 1-0 en la 2005-06 y 10-7 en la 2011-12. En los 36 enfrentamientos en total entre ambos también figuran ocho empates (3 en A Coruña y 5 fuera). El resto, 25, son victorias liceístas. Toni Pérez, con ocho tantos, es el máximo goleador de la plantilla actual al rival, con seis para Dava Torres, dos Bruno Saavedra y uno tanto para Nuno Paiva como para Edu Lamas. Un aliciente más para una jornada reducida a solo otros tres partidos porque el Barça, el Calafell y el Lleida disputan la Copa Continental: Reus-Noia (16.10 horas); Rivas-Igualada (17.00) y Caldes-Alcoi (20.00).