Crónica | El Liceo arregla con una remontada el desaguisado en el que se había metido en Maçanet (2-3)

Los jugadores del Liceo celebran un gol Aniol Moral

El Liceo respira. Casi sobre la bocina. Porque se había metido en un lío monumental en SHUM Maçanet, donde perdía por 2-0 al descanso. Es cierto que con un gol de penalti y otro en propia puerta, pero de nuevo evidenciando problemas para marcar. Arregló el desaguisado en la segunda parte, mejorando en defensa y encontrando tres goles. El de Toni Pérez que abrió la lata marca de la casa, de ser el más avispado en el área. Y para culminar la remontada, dos directa de Dava Torres. Llegó la primera victoria del curso (2-3), aunque hubiera que esperar a la tercera jornada y sufrirla hasta la bocina. Adiós al farolillo rojo. Pero no se evaporan los problemas como por ante de magia ni desaparece la necesidad de mejorar del equipo. Eso sí, siempre es una primera piedra.

Todos atraviesan rachas así. Y cuando pasa eso una de las claves es apretar en defensa. Si no entran los goles en la portería contraria, que tampoco lo hagan en la propia. Eso te asegura, al menos, el empate. Y eso supondría para el Liceo ya algo más que las dos derrotas que arrastraba consigo. Pero otra de esas normas no escritas del deporte es que si algo va mal, todavía puede ir peor. Como si se atrajera la mala suerte. Porque se fue al descanso con dos goles en contra, uno de penalti, otro en propia puerta. Y eso que había salido mejor, con un Arnau Xaus muy metido y con energía y al que frenó al palo, aunque todavía más claro fue el mano a mano marrado por Dava Torres. Pese a ese arreón, no llegó el gol y en cambio sí para los locales. Uno de Joan Picart, que mandó a la escuadra la pena máxima cometida por Toni Pérez. Otro de Jacobo Copa, que empujó la bola a su propia portería (en las estadísticas se lo dan a Josep Hernández). Se rozaba el esperpento.

"Llevamos dos partidos haciendo internacionales a los porteros rivales", analizaba Toni Pérez sobre las causas de que el Liceo solo hubiese marcado un gol, y de penalti, en los primeros cien minutos de la Liga. Primero Ferrán Busquets, del Caldes. Después Arnau Martínez, del Barça. Y en la tercera jornada le tocó el turno a Jordi Pons, del SHUM Maçanet, por lo menos en la primera parte. Y no puede ser casualidad. No es posible que exista una conspiración para que los guardametas contrarios tengan su día justo cuando se enfrentan a los verdiblancos y que estos tengan multitud de ocasiones y que no entre ninguna. La explicación hay que buscarla en otro sitio, no solo bajo palos.

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Casi todas las acciones del Liceo llegaban a portería, pero no creaban peligro real. Acababan en disparos lejanos con los que es muy difícil sorprender, aunque con uno de esos Arnau Xaus sumó un nuevo palo en su cuenta. Pero el 2-0 hizo mucho daño a los coruñeses. Tanto que pudieron encajar alguno más para ahondar la crisis. Una jugada de la primera parte servía por sí misma para explicar la situación hasta el momento. Se iban Nuno Paiva y Dava Torres a la contra. Ocasión clara de gol. Tomaron malas decisiones y no solo la desperdiciaron, sino que el balance defensivo fue todavía peor y Blai Roca tuvo que esmerarse con dos paradas salvadoras ante un Franco Platero desesperado y que no se creía lo que estaba viendo.

La segunda parte abrió igual, con otro nuevo fallo defensivo que pudo salir caro. Pero en ataque se intuían otras costuras y casi por primera vez los verdiblancos sorprendían a los rivales en una jugada en la que Dava Torres amagó y pasó y Arnau Xaus, que en el segundo palo tiró demasiado cruzado. Ya era un paso. Y a veces ni siquiera hace falta hacerlo bonito. Solo estar en el sitio exacto en el momento oportuno para empujarla a las redes. En eso es especialista Toni Pérez. El asturiano lee a la perfección todo lo que pasa en el área, como si tuviera un ordenador en la cabeza. Jacobo Copa chutó desde fuera del área y él estaba atento para cazar el rebote en la valla que se fue al primer palo y marcar el primer gol. Mitad del trabajo hecho. Y promesa cumplida, ya que en la entrevista con este diario aseguró que sería él el encargado de marcar el primer gol del Liceo de jugada. Dicho y hecho.

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Tocaba, sin embargo, sufrir. Parece escrito en el sino liceísta de esta temporada. Aún estaban celebrando el gol cuando llegó la azul a Franco Platero. Tocaba defender en inferioridad durante dos minutos, aunque como la semana pasada le hizo el Barça, fue él el que con uno menos marcó. No a la contra, sino tras forzar la décima falta del SHUM. El capitán Dava Torres asumió la responsabilidad en vez del habitual tirador de directas, Arnau Xaus. Y no falló levantando y picando frente a Pons. Ya hacía minutos que el Liceo estaba jugando prácticamente solo, aunque los locales respondieron tímidamente. Primero con una acción de Domenech, que se fue con facilidad por el centro. Después con un paradón de Blai Roca con el casco.

Los dos equipos estaban al borde de la directa. El SHUM de nuevo, pues ya había agotado el primer ciclo e iba por la decimocuarta falta. El Liceo, con nueve. Y llegó primero la oportunidad para los verdiblancos. Otra vez acudió a la cita Dava Torres. Esta vez cambió de estrategia (aunque calcó el inicio del lanzamiento), con tiro de abajo a arriba de frente al meta. Por primera vez en toda la temporada el conjunto de Juan Copa iba por delante en el marcador. Y le quedaban ocho minutos para aguantar el resultado. Forzó la décima, para quitársela de encima. Joan Picart no estuvo tan acertado en la directa como con el penalti de la primera parte. Pasaba el tiempo y el Liceo resistía. El último minuto y medio, de nuevo en inferioridad, con el SHUM jugándosela sin portero. Dava Torres, de hecho, tuvo dos tiros lejanos a portería vacía para haber cerrado el marcador. Tocó pelear hasta el último segundo para celebrar el primer triunfo del curso.