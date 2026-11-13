Toni Pérez: "Llevamos dos partidos haciendo internacionales a los porteros rivales"

El Liceo no ha estado acertado de cara a portería en los dos primeros partidos de Liga con un gol en cien minutos y de penalti. Y no hay nadie más autorizado para hablar del gol que Toni Pérez (Oviedo, 1990). Por veteranía y porque marcar va en su ADN. El área es su hábitat natural, quizás una especie en extinción dentro del hockey. Por eso asume su parte de culpa sin creer que exista un problema. Ocasiones no faltan. Y alguna, entrará.

¿Se acuerda de su último gol?

(Se queda pensando). ¿Puede ser contra el Calafell, en las semifinales del playoff y el día de mi cumpleaños (7 de junio)?

Efectivamente. ¿Fue cumplir 36 y se acabó la fiesta?

No, hombre, no. Lo que pasa es que el año pasado fue una temporada complicada, sobre todo el final, porque venía de una lesión que intenté forzar para poder estar con el equipo y ayudar en todos los aspectos y tuve menos minutos porque venía como venía de la lesión. Lo que importaba era intentar sumar. Las lesiones aparecen cuando menos te lo esperas, pero quizás esta llegó en el momento de la temporada en el que estaba en mejor forma. Hay cosas que pasan y hay que intentar aprender y mejorar.

¿Ha tenido muchas lesiones o le han respetado?

He tenido suerte que, así de larga duración, solo me acuerdo de una que tuve aquí antes de marchar, el penúltimo año, que empecé con una pubalgia en el mes de enero, ya con muchos dolores, y jugaba, paraba, jugaba, paraba, para la Copa me habían infiltrado... Después llegó un momento que los tratamientos no me hacían efecto y en mayo acabé por reventar y ahí sí que tuve que parar tres meses. Me coincidió, por suerte, con el verano y volví al año siguiente en plenas condiciones, sin dolor ninguno, y ganamos la Supercopa. Después sí que tuve fracturas de nariz y cosas de lances de juego, de pelotazos, que tenía que parar sobre un mesecito o así, pero largas solo esa.

¿Por su posición en la pista corre más riesgos?

Podría ser que sí, porque el portero al final va más tapado y yo estoy a su lado y cualquier desvío, cualquier bola que va al poste, la para el portero o pega en un defensa puede impactar en cualquier zona de mi cuerpo, como la cara, que así la tengo. Pero son cosas del deporte y de mi posición y no hay problema ninguno.

El área es muy pequeña y todos quieren un sitio.

Es la zona de peligro, que decimos en el hockey, donde más o menos se meten los goles, aunque ahora cada vez menos. El hockey ha ido evolucionando y ha ido cambiando y ahora hay mucho más patinador, mucho más uno contra uno. Antes el hockey era un poco más táctico y sí que el área era la zona de los remates.

¿Los delanteros puros como usted están en peligro de extinción?

Podría decirse que sí, pero es una frase que ya llevan muchos años diciendo y al final los jugadores van apareciendo porque un entrenador también tiene que tener diferentes opciones dentro del equipo y esta es fundamental si se te atasca un partido.

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¿El gol se busca o se encuentra?

Yo creo que ambas, se busca porque hay que buscarlo, porque no aparece solo quitando cuando estás en racha, que puedes aparecer por ahí, te toca y la metes. Fundamentalmente se busca porque tienes que estar pendiente de todo lo que pasa en esa zona de la pista, pero también se encuentra cuando tienes la flecha para arriba y te aparecen solos.

Hace años Raúl González, delantero del Real Madrid, siempre marcaba goles en los que parecía que simplemente pasaba por allí. ¿Le han comparado alguna vez con él por esa capacidad de estar en el lugar indicado, ser el más listo y meter el gol?

Ese tipo de descripción sí que alguna vez me lo habían dicho, aunque nunca me habían comparado con él. Al final es leer, saber dónde puede caer la bola y años de experiencia viviendo dentro de esas cuatro líneas del área, que ya sabes más o menos cómo se puede comportar el portero, cómo puede chutar tu compañero, dónde puede pegar en la valla y para qué lado puede caer el rebote, si el portero es más de dejar bolas, de adelantarse...

¿Un delantero tiene que ser egoísta?

Yo lo era más de lo que lo soy. Sí y no. Esto un deporte de equipo, no es tenis. Necesitas el apoyo de todos. Hay días que te toca a ti marcar y otros que le toca a un compañero. Con el paso de los años vas aprendiendo que no es solo marcar goles, que es también liberar espacios porque como referencia ofensiva atraes a más defensas, y saber leer el sistema defensivo del rival y jugar con eso.

¿Su hábitat es el área y el gol un tema de conversación en el que se siente cómodo?

Sí, aunque espero sentirme más cómodo durante la temporada. Me gusta marcar goles, toda la vida he vivido del gol y es una palabra que me gusta.

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¿Tiene el Liceo un problema de gol en este inicio de temporada?

No lo creo. Creo que ha sido una pretemporada muy atípica, no recuerdo una así. Primero con mucho tiempo de descanso. Después nos plantamos aquí seis jugadores porque el resto estaba con sus selecciones. Y cuando de verdad empieza todo y no llevamos ni una semana entrenando, solo dos entrenos, te plantas en una Supercopa contra un Barça que ya va rodado. Y cuesta acoplar a los jugadores, al equipo. Y mira que este año solo hemos tenido dos incorporaciones de pista, pero aun así el equipo necesita su periodo de adaptación.

¿Qué parte de responsabilidad asume de que el equipo solo haya podido marcar un gol en cien minutos en las dos primeras jornadas?

Mucha, soy delantero y marcar ayuda al equipo a estar más tranquilo, a tener momentos de estar por delante en el marcador, que es algo que no hemos conseguido desde que empezó la temporada. Y eso también ayuda al acople. Obviamente como delantero tengo parte de culpa... Pero como todo el equipo.

¿Es falta de acierto o de generar ocasiones?

De generar ocasiones creo que no. Si te pones a analizar los partidos, el día del Caldas tuvimos muchísimas. Y el del Barça, los dos equipos nos conocemos mucho, defendemos muy bien y concedimos pocas ocasiones. Y nosotros tuvimos, incluso en el último cinco para cuatro pasan dos bolas por la línea, por la espalda del portero, y no entran. Y ellos nos cogen una contra y nos marcan. El equipo si lo ves trabajar durante la semana está cada vez mejor, a un nivel muy alto, la gente más suelta. Necesitamos eso, una victoria que nos haga decir aquí seguimos, aquí estamos. Esperemos que sea ya esta jornada contra el SHUM.

“No es un problema de generar ocasiones, tuvimos muchísimas”

¿Qué le parece peor, fallar cinco ocasiones o no haber tenido ninguna?

No tener ninguna tiene que ser frustrante, porque eso significa que el equipo no produce, no llega a portería, y eso es que no estás haciendo las cosas bien. Al final la falta de acierto es relativa. Los demás equipos también juegan, la portería es muy pequeña, el portero para, y llevamos dos partidos haciendo internacionales a los porteros rivales... Esperamos que llegue el día de que la pelota empiece a entrar y las cosas empiecen a funcionar.

¿Sin obsesionarse?

Obviamente para ganar los partidos tienes que meter goles y esperemos que más temprano que tarde lleguen y podamos hablar de esas victorias que se necesitan. Me acuerdo algún año en Lisboa que estaba un poco más frustrado porque la bola no entraba, no había manera, se iba al palo, pasaba por la línea... Pero cuanto más te obsesionas es peor. Si sigues trabajando al final todo da sus frutos y acaban apareciendo los goles.

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¿Quién va a marcar el próximo gol del Liceo, primero de jugada de la Liga?

Venga, yo. Le tengo que decir al míster que me ponga de inicio para que se pueda cumplir (se ríe).

¿El gol es lo primero que se pierde cuando desaparece la confianza y lo primero que regresa cuando esta vuelve?

Lo primero es cierto. Y lo segundo es al revés. La confianza vuelve cuando marcas.

¿Le sigue haciendo la misma ilusión marcar? Cuando era joven se volvía completamente loco.

Claro que sí. Tengo unas ganas de marcar un gol ya otra vez y ponerme como un auténtico loco... Todo llegará. El trabajo al final da su recompensa. Si seguimos entrenando y trabajando así los goles van a aparecer y hay que seguir en esta línea.

“Cuanto más te obsesionas es peor, si sigues trabajando todo llega”

En aquella época ya compartía equipo con Edu Lamas y se han vuelto a encontrar ahora en una etapa muy diferente de sus vidas.

Estoy muy contento de tener a Edu con nosotros. Es un tío que hoquísticamente no lo voy a descubrir porque ya lo ha ganado todo. Es un jugador en su posición top 3 del mundo. Tenerlo otra vez en el vestuario, sentado a mi lado, habiendo sido compañeros desde júniors, es algo que me apetecía mucho y estoy muy contento de compartir todos estos momentos con él. Ahora las conversaciones han cambiado bastante en el vestuario entre nosotros. Desde que él volvió para aquí y fue padre, me pregunta cosas, intenta saber cómo hacíamos nosotros... Él ahora duerme menos, como a algunos nos tocó hace años. Antes llevábamos unas vidas totalmente diferentes. Cuando llegué aquí tenía 17 años, él también, porque somos de la misma edad, y nos tocaba salir un poco más por la noche, no tener preocupaciones, no tener a cargo a nadie. Ahora estamos muy contentos con la vida que tenemos y de disfrutarla juntos también.

También empezó de entrenador con el infantil A y el juvenil B del Liceo. ¿Le gusta esa faceta y ve un futuro en ella?

Estoy muy contento con los chavales. La verdad que me ha tocado entrenar a un grupo que es fantástico, que tiene muchísima ilusión por mejorar, muchísimas ganas de venir a entrenar. No fallan a un entreno. Están súper locos con esto del hockey, que al final es una de las cosas que yo les dije al principio de temporada, que me ilusionaba coger el equipo si la gente tenía ganas e ilusión. Eso es básico para poder entrenar a un grupo de niños y sobre todo gente con calidad. Y la verdad que estoy supercontento, superfeliz de poder entrenarlos. Y aún nos queda muchísima temporada por delante.

¿Estando con ellos se da cuenta de algún básico que igual tenía olvidado y que puede recuperarlo?

Sí que es cierto que durante la semana, con los entrenos que les preparo por las tardes en el cole, pues sí que vas metiéndote en la cabeza cositas, recordando para metérselas a ellos. Y como también me pongo los patines, las hago con ellos. Y es algo que ayuda. A veces cuando vamos creciendo dejamos algunas cosas un poco de lado. Y pequeños gestos técnicos, pequeños detalles, cuando se los explicas te recuerdan que tú también puedes utilizarlos.