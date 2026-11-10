El Liceo se mueve en territorio desconocido

Toni Pérez, entre Marc Grau y Xavi Barroso, en una jugada del partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de Riazor Patricia G. Fraga

Dos partidos, tres si se tiene en cuenta el de la Supercopa de España, no son suficientes para sacar conclusiones ni extrapolar datos de lo que puede ser la temporada. Pero lo que está claro es que el Liceo nunca antes se había visto en la situación en la que se encuentra ahora: colista tras dos derrotas en las dos primeras jornadas. De liderar la tabla de la OK Liga en la liga regular de la temporada pasada a clausurarla en apenas unos meses y con la necesidad de empezar a sumar este fin de semana en su visita a Maçanet para no profundizar en la herida abierta y sin cicatrizar. Ya solo quedan dos equipos a cero. El Alcoi (con -2 en el golaveraje) y el Liceo (-3).

Para los verdes son dos derrotas. Pero muy diferentes entre sí. Una inesperada. Otra que entra dentro de lo que se podría denominar como normal o razonable, aunque para un Liceo cuyo lema es ganar todos los partidos, sea quien sea el rival, siga siendo igual de difícil de encajar. La primera, en Caldes (3-1), con una mala imagen. La segunda, el domingo en el Palacio contra el Barça (0-1), dando un paso adelante y mejorándola en casi todos los aspectos de juego, menos quizás en el ofensivo, el que está dejando más lagunas en este inicio de curso. Un gol en cien minutos. Y de penalti.

Los peores comienzos de competición de Liceo habían sido en las temporadas 2001-02 y la 2013-14 con una derrota y un empate. Hace un cuarto de siglo, Carlos Gil iniciaba el segundo curso de su segunda etapa en el banquillo y era el primero sin Ramón Canalda en la portería y con Francesc Bargalló en unas filas que compartía con Facundo Salinas, Carlos López, Martín Payero, Josep Lamas, Boqui Pueyo y Diego de Santiago entre otros. Y el conjunto verdiblanco no empezó bien porque perdió en la jornada inaugural frente al Noia por 2-4 y después solo sacó un punto de su visita a Igualada (5-5), si bien después encadenó once victorias de forma consecutiva, finalizó cuarto la fase regular y después peleó al Barça hasta el quinto partido de las semifinales del playoff.

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El antecedente más reciente, de la década pasada, pilló al conjunto coruñés en el fin de un ciclo ganador, ya que venía de ganar una CERS, dos Champions seguidas, una Supercopa de Europa, una Intercontinental y como colofón, su séptima Liga. El técnico argentino seguía como entrenador de una plantilla por la que ya asomaban unos jóvenes Toni Pérez y Edu Lamas y que también inició el curso perdiendo en las semifinales de la Supercopa de España por 5-1 contra el Reus. Ya en Liga, claudicó en la jornada inaugural en Vic (3-2) y empató en casa contra el Voltregà (5-5). El regreso al equipo del delantero Lucas Ordóñez, lesionado para esos primeros tres partidos de la temporada, ayudó con un triplete a la primera victoria en la tercera fecha (1-3 en Tordera) y los equipo coruñés no volvió a perder hasta la novena, cuando claudicó en un histórico derbi contra el Cerceda dirigido por Juan Copa y decidido por un gol final del que ahora es su capitán, Dava Torres (5-4).

Repasar en la historia del Liceo es darse cuenta de la inmensidad y grandeza del club más laureado de Galicia y de su encomiable capacidad para mantenerse año tras año, salvo en contadas ocasiones en las que tuvo que coger impulso, entre los mejores. Perder dos partidos seguidos no sería ningún drama en otro equipo, pero en el verdiblanco significa rozar la peor crisis desde que alcanzó la máxima categoría en 1979. En casi cinco décadas su peor clasificación fue la novena plaza del curso 2005-06, en cuya recta final precisamente debutó Juan Copa tras la destitución de Paco González para salvar al equipo de un destino peor. Y en todo este tiempo tampoco ha encadenado nunca más de tres derrotas. Es su tope. La primera vez en la temporada 1996-97, después en dos ocasiones tanto en la 2003-04 y 2005-06, y de nuevo en 2006-07, 2007-08, 2017-18, 2023-24 y 2024-25.

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En las tres últimas ya estaba al frente de la nave Juan Copa, por lo que ya conoce de sobra el método para enderezar el rumbo. En una de ellas, de hecho, llegó hasta la semifinal del playoff después de haberse quedado fuera de la Copa del Rey; en la otra, a la final. El técnico coruñés pedía precisamente paciencia tras el duelo frente a los azulgrana. Tiempo para trabajar y que los jugadores encuentren esa sintonía de la que de momento carecen. El entrenador reconocía la necesidad de mejorar a nivel individual y colectivo, pero todavía sin encender las alarmas. Este fin de semana el partido en Maçanet (contra el que el Liceo pinchó en la primera jornada de la temporada pasada al empatar en casa) marcará si en esa frontera la fecha marca hacia la recuperación o hacia la preocupación.

No parecía que el equipo destinado a sufrir tanto atendiendo a las bajas y las altas. Cuatro en el primer apartado, si bien una de profundo calado como la de un César Carballeira cuya sombra se alarga por momentos y su ausencia resalta que hacía mucho más que defender. Y tres en el de las incorporaciones. Pero solo dos en la pista. Y ambas con pasado verdiblanco, por lo que en principio no necesitaban proceso de adaptación. El hecho de que Franco Platero no pudiese completar la pretemporada con sus compañeros para concentrarse con la selección argentina para preparar los World Skate Games (en los que se colgó la plata) y de que Edu Lamas todavía no esté a su mejor nivel, no han ayudado. La lesión de Bruno Saavedra, uno de los jugadores más en forma, puso la puntilla. Problemas ante los que Juan Copa tiene que encontrar la tecla.