Juan Copa: "Merecimos más, no sé si la victoria, pero perder seguro que no"

Juan Copa, durante el partido del Liceo contra el Barça Patricia G. Fraga

"Merecimos mucho más", empezó Juan Copa su resumen del Liceo-Barça al término del partido que terminó con una derrota por la mínima (0-1), justo al contrario que el último Clásico que se había disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor decidido con un gol de Bruno Saavedra (1-0), ausente esta vez por lesión. "No sé si la victoria, tengo que mirar el vídeo, pero perder desde luego que no", insistió el entrenador coruñés, que pese al resultado valoró el paso adelante dado por el equipo, todavía en construcción. "Paciencia, tranquilidad y seguir trabajando", recetó a su vez de cara a las próximas semanas.

Resumen del partido. "Pienso que merecimos mucho más. El hockey es así. El año pasado ganamos 1-0 y el equipo estuvo muy bien en muchas fases del encuentro. Merecimos más, no sé si la victoria, tengo que ver el vídeo, pero perder seguro que no. La sensación que tengo ahora es que hicimos un partido igual que ellos y se decidió por pequeños detalles, en una superioridad numérica nuestra, que tenemos dos o tres que pasan rozando el gol, le damos un dos contra uno que no está bien defendido. Lo habíamos hablado durante la semana, que contra este equipo es muy importante ponerse por delante. Salvamos la primera parte en esa última jugada de falta directa y estaba claro que el que abriera el marcador iba a tener mucho de su parte. Pasamos un momento con dificultades con ese 0-1, porque lógicamente nos afectó, pero enseguida volvimos otra vez a trabajar, a estructurarnos bien, y acabamos delante del portero, pero no fuimos capaces de conseguir meter ninguna ocasión. Incluso en el último minuto con 5 para 4 lo hicimos bien, tuvimos ocasiones... Pero esto es es el deporte que nos está dando duro ahora en el inicio de la temporada. Paciencia, tranquilidad y seguir trabajando. Estamos en el proceso de construir el equipo. Me voy mucho más contento que la semana pasada y eso es porque hemos trabajado bien. Vamos a intentar ahora pasar página rápido, porque me quedo con muchísimas cosas buenas del partido, y ahora lo que tenemos que hacer es entrenar bien esta semana, intentar conseguir los tres puntos el sábado que viene, porque tenemos que empezar a sumar de tres".

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Gol en contra en superioridad. "Lógicamente era el momento del partido. Y también un momento que tienes que arriesgar para ponerte por delante. Porque además ya sabíamos que era muy importante ponerse por delante, porque entonces ya puedes ajustar un poco más en defensa y pillar más espacios en transiciones. Entonces, en un partido tan trabado, diría que, sin muchísimas ocasiones, era importantísima la superioridad. Tengo que ver el vídeo porque no entiendo muy bien la jugada. Puedes dar un 2 para 1, pero no me gustó mucho la defensa, porque estaba hablando. A partir de ahí, contento por el rendimiento del equipo y triste por el resultado porque creo que es injusto. Hay que agradecer a toda la gente que vino a ayudarnos y pedirles que vuelvan. Nosotros a trabajar, porque tenemos que ajustar muchas cosas, ponernos mejor individual y colectivamente, pero vi un paso adelante. En ese sentido estoy tranquilo, pero tenemos mucho trabajo por delante para llegar a tope a los momentos en los que hay que estar bien".

Mejoría desde la Supercopa. "Habíamos jugado hacía quince días. Habíamos hablado de intentar ser sólidos, modificamos algunas cosas en la estructura de ataque y en defensa estuvimos bien controlando su ataque. Sí que no pudimos salir muy bien de su presión, que ellos presionan alto, pero en el 4x4 jugamos bien y tuvimos la paciencia de asegurar siempre esa rueda de pases... Pienso que es un resultado bastante duro con nosotros, mínimo podíamos tener un empate sin ningún problema, pero esto es el deporte que ha sido, toca seguir trabajando y pensar en el siguiente partido, que esto es muy largo".

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Dos derrotas seguidas. "Los inicios del campeonato para nosotros históricamente son bastante complicados. Venimos de una pretemporada muy atípica con el Mundial, los equipos no están todavía bien al 100%. Creo que las plantillas tanto del Barça como la nuestra podemos dar mucho más. Eso pasa por trabajar, por construir. Aunque solo sean dos piezas nuevas, cuesta mucho meterlos dentro, sobre todo a Platero que no pudo estar con nosotros la pretemporada. También teníamos la baja de Bruno, que para nosotros en estos partidos es un jugador muy importante. Dos derrotas, sí, pero esto no es como empieza. Tenemos la tranquilidad suficiente para saber que hay que estar bien en los momentos que hay que estar bien, que queda mucho Liga por delante y lo que tenemos que hacer es trabajar, y sobre todo el sábado que viene intenta sacar los tres puntos como sea".

Baja de Bruno Saavedra. "Bruno es un jugador diferente al resto. Como hizo el año pasado, es capaz de sacarse un gol y es muy importante en partidos así. Las lesiones forman parte del deporte y en este inicio nos están atacando un poquito. Igual que con Bruno, con el resto hay que intentar tener paciencia, trabajar, construir el equipo. Más adelante ya se verá al Liceo que queremos ver. Pero aún lejos de ese objetivo, pienso que ha sido un duro resultado, pienso que teníamos que haber sumado como mínimo un punto. Hace quince días el Barça fue capaz de meternos cinco goles, ahora solo uno y es más por un error nuestro que de ellos... Por lo tanto, hay cosas positivas dentro de la derrota y lo que tenemos que hacer es trabajar, conjuntar al equipo y buscar la mejor versión más adelante.