Crónica | El Liceo sigue a cero tras perder por la mínima el Clásico (0-1)

Una acción entre Franco Platero y Marc Grau en el partido entre Liceo y Barça Patricia G. Fraga

Solo un gol decantó el Clásico en el Palacio de los Deportes de Riazor. Lo marcó un coruñés, Ignacio Alabart, pero no para el Liceo, sino para la victoria por 0-1 del Barça en un partido igualado en el que los verdiblancos mejoraron su imagen, pero se quedaron sin marcar, dejando a cero su casillero tanto de goles como de puntos en las dos primeras jornadas de la OK Liga. El equipo de Juan Copa recortó la distancia de la Supercopa, en la que había caído por 3-5 ante un conjunto culé superior. No lo fue en esa ocasión, salvo por el resultado, y solo un Arnau Martínez excelso bajo palo impidió la que hubiese sido la tercera victoria seguida en Liga de los verdiblancos frente a su máximo rival. Los tres puntos dejan al Barça en tercera posición y al Liceo en una insólita posición de colista a la espera de visita la próxima semana al Maçanet como primer paso para salir del pozo.

El Barça salió en tromba, intentando aprovechar si el Liceo tenía alguna duda por los últimos resultados, por si le podía entrar el miedo. La consigna era rematar a puerta, desde donde fuera, con virulencia, sin contención. Nada de minutos para aclimatarse a la pista. Comandados por Ignacio Alabart, que se siente como en casa en el Palacio (aunque nunca jugara en él como local) y con la siempre amenaza de Martí Casas arriba.

Los verdiblancos, sin embargo, reaccionaron bien. Nada de dudas. Resistieron en defensa, unidos y con Blai Roca desviando sólido todas las bolas. Y así todo ese ímpetu se fue diluyendo y dando paso a un Liceo más dominador y que iba probando a Arnau Martínez, con el que aún había cuentas pendientes desde el final de la temporada pasada con el Igualada. El primero que le hizo intervenir fue Dava Torres, aunque fue con la entrada de Nuno Paiva cuando los locales dieron el definitivo paso adelante.

Las rotaciones fueron otra de las claves. Juan Copa movió rápido el banquillo. Sin Bruno Saavedra, lesionado para las próximas semanas, necesitaba que ninguno de sus jugadores se quemase demasiado pronto para poder llegar bien al final del partido, así que fue introduciendo cambios, de uno en uno, y ya había sacado a todos los titulares antes de que el Barça metiera en pista a toda la segunda unidad, en la que destacó la verticalidad de Nico Ojeda.

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Pero eran minutos del Liceo y con Arnau Martínez como el único que conseguía evitar que llegara el primer gol coruñés. Se acumulaban las ocasiones en su portería. La más clara, una transición en la que con tres pases el Liceo llegó al área. El último, de Dava Torres hacia el segundo palo, por donde llegaba Franco Platero, se escapó por centímetros. Lo mismo que un mano a mano de Dava Torres, que había robado en el centro de la pista y levantó la bola frente al meta para intentar superarle por alto, aunque respondió a la altura.

El partido tenía indiscutiblemente el color verde y Blai Roca casi era un espectador. Aunque el Barça despertó en la recta final, un empujón, de nuevo con los titulares en pista. Martí Casas se fue dos veces de Nuno Paiva en el área. La primera la solventó Roca. La segunda, llegó como una exhalación: Dava Torres para meter el cuerpo y tapar el hueco. El único problema del Liceo eran las faltas. Llevaba nueve, al límite. Y cuando quedaban 27 segundos para el descanso, los árbitros le señalaron la décima al portugués.

Juan Copa se desgañitaba en la banda con las indicaciones a Blai Roca ante el tiro de Nico Ojeda. Y funcionó, que no se dejó engañar por los ganchos y amagos del argentino y aguantó el 0-0 antes de un paso por vestuarios que, en el caso de Sergi Llorca, fue prematuro y permanente. El jugador del Barça se fue con roja porque en la tangana posterior a la directa, cruzó desde su banquillo hasta el rival para intervenir desde fuera. No había discusión. Le tocó ver el segundo tiempo desde la grada.

De oportunidad a gol en contra

Este empezó con dos ocasiones seguidas del Barça y Blai Roca en su línea salvadora. Parecía que se calcaba el guion de la primera parte, pero esta vez el Liceo tardó menos en reaccionar. Una azul a Sergi Aragonés le permitió jugar dos minutos en superioridad. Se cantó el gol en dos acciones en las que no se sabe muy bien todavía cómo Arnau Martínez las sacó incluso en la misma línea de gol.

Y cuando el Liceo lo tenía todo de cara, llegó el gol azulgrana. Todavía con power play, un tiro de Dava Torres impactó en los patines de Ignacio Alabart. Fue el Barça el que salió a la contra con dos jugadores por solo un defensa liceísta. Marc Grau asistió al coruñés, que siguió con su racha de goles al Liceo y anotó desde el segundo palo. Enorme jarro de agua fría para un equipo que había merecido más.

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Y siguió buscando más. Todas las combinaciones acababan en ¡Uy!. Lo intentaban Edu Lamas y Dava Torres, también Nuno Paiva y Toni Pérez. E incluso Arnau Xaus desde el punto de directa por la décima falta culé, pero se quedó sin ideas frente a un Arnau Martínez que se hacía más grande por momentos. Y no paraba la rueda. Jacobo Copa le metía unos minutos de máxima intensidad. Franco Platero también lo intentaba.

Nada surtió efecto y el reloj corría. Para los de casa, más rápido de lo que les hubiera gustado. Para los visitantes, resistiendo como podían el vendaval. Solo quedaban dos minutos y veinte segundos cuando el público del Palacio de los Deportes de Riazor, que rozó los 4.000 espectadores, se volcó con los ánimos. Una forma de reconocimiento al partido de los suyos y su negativa a tirar la toalla. Los últimos ataques, incluso sin portero, un 5x4 en el que buscó que un rechace pudiera despistar a Martínez. Pero sonó la bocina. Y el Liceo sigue a cero.