Bruno Saavedra sufre una rotura del trasverso abdominal 

Bruno Saavedra fue el gran protagonista del último partido entre Liceo y Barça en el PalacioHockey patinesTemporada 2025/2026Liceo - Barcelona 1-0 Patricia G. Fraga

Bruno Saavedra se vuelve a romper. El Liceo confirmó esta mañana, en la previa del partido que le va a enfrentar al Barcelona en la segunda jornada de la OK Liga, que el jugador sufre una rotura en el músculo trasverso abdominal. El santiagués "iniciará el proceso de readaptación, pendiente de su evolución en los próximos días", informa el club en un comunicado.

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Saavedra, que notó el dolor durante la primera parte del encuentro de la semana pasada en Caldes que terminó con derrota, ya sufrió una lesión muy parecida el curso pasado. En aquel momento tuvo una rotura en la inserción del oblicuo izquierdo en la cresta ilíaca y necesitó cerca de un mes de recuperación. Ahora la rotura es de menor consideración, por lo que el tiempo de recuperación también puede ser inferior.

Saavedra ya era una baja confirmada para el partido contra el Barcelona y su puesto lo ocupó en la convocatoria el canterano Jaime Méndez.