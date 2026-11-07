Previa | Un clásico para empezar a despegar

Franco Platero pelea con Marc Grau y Sergi Llorca durante las semifinales de la Supercopa Aniol Moral

De manera prematura, pero llegó el día. Liceo y Barça se enfrentan hoy (12.30 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor) en el primer clásico de OK Liga de la temporada, ya en la jornada dos. Será la ocasión número 193 en la que verdiblancos y blaugranas se vean las caras, pero no la primera de este curso, ya que se enfrentaron hace dos semanas en las semifinales de la Supercopa con victoria catalana.

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El partido de los partidos del hockey sobre patines español llega con el primer trago liguero todavía en la boca y con un momento que para el Liceo puede ser o perfecto, o desastroso. Los verdiblancos cayeron en su visita a la Torre Roja en la jornada inaugural por 3-1 contra el Caldes. Un resultado que se asemeja al arranque de la temporada 2025-26, cuando el Liceo empezó con un empate ante el SHUM. Siguiendo con la hemeroteca, el curso pasado el equipo entrenado por Juan Copa no empezó ganando la liga, pero acabó la fase regular como primero y consiguió imponerse en los dos clásicos al FC Barcelona.

El del Palau fue una exhibición liceísta que acabó en un 3-5 maquillado en los minutos finales por el Barça. Los goles de Bruno Saavedra, César Carballeira y Nuno Paiva dieron el triunfo al Liceo en la jornada 4, mientras que en la segunda vuelta en el Palacio fue una genialidad de nuevo del santiagués la que dio los tres puntos a los coruñeses. Hoy la única baja que tendrá Juan Copa será precisamente la de Bruno Saavedra, que sufrió un fuerte golpe en el partido contra el Caldes. Durante esta semana ha sido sometido a pruebas y ha hecho parte del trabajo con el grupo, pero con precaución. La próxima semana será examinado de nuevo tras ser descartado para el Clásico de hoy. Su hueco en la convocatoria podría ocuparlo el canterano Jaime Méndez, que ha trabajado con el primer equipo durante la semana.

Caras conocidas

Con el Barça llegan viejos conocidos de la escuadra verdiblanca, como es el caso de los hermanos Carles y Marc Grau. Ignacio Alabart, formado en las categorías inferiores del Compañía de María, buscará su gol número 22 ante el club de su ciudad natal (ya es el máximo goleador de los clásicos ligueros en este siglo), mientras que Martí Casas intentará seguir aumentando su cuenta goleadora contra los coruñeses, una de sus víctimas favoritas.

En la otra dirección tan solo hay dos casos dentro de la plantilla actual del Liceo. Edu Lamas formó parte del FC Barcelona entre 2015 y 2017 y ganó una Champions, dos Ligas y dos Copas, mientras que Blai Roca salió de la base blaugrana y estuvo en su dinámica hasta la temporada 2016-17, cuando puso rumbo al Noia.

Las plantillas tanto de Liceo como de Barça han cambiado. Los verdiblancos han sufrido dos duras bajas como son las de César Carballeira y Nil Cervera. A cambio han retornado el propio Edu Lamas y el argentino Franco Platero, que aportarán experiencia a la plantilla herculina. En las filas blaugranas se retiraron Pablo Álvarez y Sergi Fernández, mientras que Ferrán Font puso rumbo a Voltregà. Como recambios llegaron dos verdugos verdiblancos como Arnau Martínez (Igualada) y Martí Casas (Reus), además de Nico Ojeda (Lleida) y Davide Gavioli (Trissino).

El Palacio de los Deportes de Riazor volverá a vestirse de gala una vez más para presenciar el clásico número 193 del hockey nacional. Liceo y FC Barcelona se verán las caras de nuevo con muchos alicientes, tensión y pasión por un deporte que no cesa de traer alegrías a los aficionados de ambos equipos, ya que han celebrado títulos en este 2026.

Posibles alineaciones

Liceo: Blai Roca; Franco Platero, Nuno Paiva, Dava Torres y Toni Pérez - cinco inicial - Eloi Martínez; Jacobo Copa, Edu Lamas, Arnau Xaus y Jaime Méndez.

Barça: Martínez; Barroso, Aragonés, Casas y Alabart - cinco inicial - C. Grau, M. Grau, Cervera, Ojeda y Gavioli.