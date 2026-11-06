Baño de cariño antes del Clásico

La afición verdiblanca pudo disfrutar de una tarde de regalos antes del Clásico Carlota Blanco

El centro comercial Marineda City acogió ayer el acto de presentación oficial del Hockey Club Liceo, una cita abierta al público que combinó deporte, música y entretenimiento. En el mismo lugar, la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja, que unas semanas antes había acogido la puesta de largo del Leyma Básquet Coruña.

La actividad arrancó con una actuación de People, el primer grupo de freestyle inclusivo de la historia, formado por jóvenes con y sin discapacidad. Este colectivo, que nació de la colaboración entre la Asociación Poten100mos y Gallos del Norte, utiliza el freestyle y la cultura urbana como herramientas de inclusión, participación y expresión, demostrando así que el talento no entiende de capacidades ni de etiquetas.

Después de la actuación llegó la entrada en escena de los jugadores entrenados por Juan Copa: Arnau Xaus, Edu Lamas, Jacobo Copa, Dava Torres, Eloi Martínez, Nuno Paiva, Bruno Saavedra, Franco Platero, Blai Roca y Toni Pérez.

Los integrantes de la primera plantilla del club verdiblanco lanzaron bolas al público con diferentes premios, como abonos para la temporada, camisetas de juego, bufandas oficiales y regalos sorpresa. Como guinda del pastel, los asistentes pudieron fotografiarse con los jugadores y conseguir sus autógrafos.

Un baño de cariño a menos de 48 horas del primer partido muy importante de la OK Liga, el Clásico del hockey rodado nacional contra el Barça, al que Liceo se enfrenta a las 12.30 horas de mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor. Un duelo al que los hombres de Juan Copa llegan tras encajar una inesperada derrota (3-1) en la pista del Calafell en la jornada inaugrual del torneo de la regularidad.

Visita institucional

Antes de la presentación oficial, durante la mañana de ayer, el Liceo recibió en el Palacio de los Deportes la visita de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La regidora local estuvo acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y ambos pusieron en valor la trayectoria y el compromiso del club como gran referente deportivos de la ciudad que representa los valores del esfuerzo, la superación y la capacidad de lucha. Rey mostró su confianza al Liceo de cara al nuevo curso y animó a la afición coruñesa a acudir mañana al Palacio.