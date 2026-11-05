El pichichi en los Clásicos ligueros del siglo XXI es de cuna coruñesa

Ignacio Alabart observa una reclamación al árbitro de Tato Ferruccio en el tercer partido de la final de la temporada 2024-25 Javier Alborés

El Liceo y el Barça, que este domingo (12.30 horas) se medirán por 193ª vez (entre todas las competiciones), iniciaron la que acabaría convirtiéndose en la mayor rivalidad del hockey rodado nacional en el muy lejano año 1978, con una eliminatoria de Copa del Rey en la que, lógicamente, arrasó el conjunto azulgrana, que se impuso por 3-8 en A Coruña y por un brutal 23-2 en el Palau Blaugrana. La diferencia entre un club de élite y otro que llevaba poco más de medio decenio intentando llegar a ella.

Los Clásicos ligueros despuntaron hace exactamente 47 años y seis días. En el Palau Blaugrana y casi en la misma jornada; entonces fue en la tercera y este año en la segunda. Con un empate a cuatro tantos, en un duelo donde los verdiblancos llegaron a dominar por 0-3. Antonio Gomes da Costa (3) y Alberto Areces fueron los primeros goleadores del Liceo en un choque liguero contra el Barça, cuyos tantos se repartieron a partes iguales Ricardo 'Torpedo' Torres y Sergio Centell.

No habían llegado todavía a la ahora llamada OK Liga (entonces simplemente Primera División) el mayor goleador de la historia liguera del Clásico, el argentino Daniel Martinazzo.

El genio de San Juan, que en España únicamente vistió la camiseta verdiblanca, firmó 22 dianas contra el Barça, mientras que Pablo Álvarez, que ha defendido los dos escudos (primero el del club herculino), sumó 19.

Martinazzo y Fernando Pujalte (15, trece de ellos con el Liceo) son los dos máximos anotadores en los Clásicos del siglo XX. Comparten el tercer escalón del podio otro argentino, Roberto Roldán, y una de las grandes leyendas del Barça, Quim Pauls. El albiceleste no le marcó al Liceo en la única temporada, la 1994-95, que jugó en el conjunto azulgrana.

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José Enrique Torner y Joan Carles son, además de Pujalte, los otros que el pasado siglo anotaron con las dos camisetas. Torner, seis con el Barça y uno con el Liceo; Joan Carles, tres verdiblancos y dos azulgranas.

Hay un caso singular en esta historia. Kiko Alabart marcó para el Liceo (nunca jugó en el Barça) y su hijo Ignacio para el Barça (no ha jugado, de momento, en el club de su ciudad natal).

Hay tres que militaron en ambos bandos, pero no marcaron con los dos: Albert Martinell, Juan Miguel Calero y Josep Benito. Además de dos porteros, Pepe Llonch y Jaume Llaverolla.

En el siglo XXI manda un coruñés, pero no del Liceo, el mencionado Ignacio Alabart, con 17 dianas, una más que Pablo Álvarez y el portugués Joao Rodrigues. Solo el jugador formado en el Compañía de María podrá aumentar su cuenta este domingo.

El cuarto de la lista es el primer verdiblanco, Jordi Bargalló, con una docena de goles, mientras que César Carballeira se queda en la decena y Josep Lamas a uno del Neno de o Cole.

Otros jugadores que han alcanzado los dobles dígitos en los últimos 26 años son Pau Bargalló (14), Matías Pascual (12), Sergi Panadero (10) y Marc Grau (14, seis de verdiblanco y ocho de azulgrana). Este último también podrá seguir sumando en Riazor.

En lo que va de siglo han visto puerta al menos una vez 27 jugadores del Liceo, por uno más del Barça. Nueve lo han hecho con ambos equipos: Pablo Álvarez, Carlos López, Matías Pascual, Lucas Ordóñez, Sergio Miras, Pau Bargalló y Marc Grau. Ricardo Barreiros anotó solo con el conjunto herculino y Reinaldo García únicamente con el equipo barcelonés.

Además de los Grau, otras parejas de hermanos han jugado, en este casi medio siglo de Clásicos, con las dos camisetas, aunque no todos han marcado. Es el caso del meta Carles Grau.

En la saga Bargalló hay un poco de todo. Han anotado dos hermanos, Jordi y Pau, y un primo, Francesc. En el Liceo jugaron tres hermanos, Carlo, Roby y Bruno di Benedetto, además de los Gomes da Costa (Antonio y Fernando), los Avecilla (Alejandro y Fernando) y los Lamas (Josep y Eduard).