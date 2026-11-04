Cinco alicientes para no perderse el Liceo-Barça

Bruno Saavedra fue el gran protagonista del último partido entre Liceo y Barça en el PalacioHockey patinesTemporada 2025/2026Liceo - Barcelona 1-0 Patricia G. Fraga

Semana de clásico. Semana de Liceo-Barça. El ambiente de hockey ya se empieza a respirar en A Coruña, consciente de que, por mucho que sea la segunda jornada de OK Liga, el de este domingo a las 12.30 horas no es un partido más para el Liceo. La rivalidad entre verdiblancos y blaugranas viene de muy atrás.

Liceo y Barça se enfrentaron por primera vez en la Copa del Rey de la temporada 1977-78, pero no fue hasta la 1979-80 que se encontraron en competición liguera, con ambos duelos acabando en empate (4-4 y 1-1). El de este domingo será el enfrentamiento número 193 entre ambos. A continuación, cinco alicientes de cara al encuentro.

1 Vendetta

Liceo y Barça han tenido a bien emular el inicio de la temporada 2025-26 en esta 2026-27. Ambos equipos se vieron las caras de nuevo en las semifinales de la Supercopa y, de nuevo, se impusieron los catalanes, en esta ocasión por 3-5 (5-2 un año atrás). En la gran final el Barça se impuso al Igualada (como un año antes), aunque necesitó de los penaltis. Los coruñeses buscarán vengarse de la eliminación con un triunfo en OK Liga.

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2 Resarcimiento

Otra coincidencia con la temporada 2025-26 ha sido el pinchazo liceísta en la primera jornada del campeonato liguero. El curso pasado, el equipo entrenado por Juan Copa se estrenó con un empate ante el SHUM (3-3), mientras que este año cayó en la Torre Roja a manos del Caldes por 3-1. Como curiosidad, en ambos partidos estuvo como verdugo Xavi Gurri, goleador tanto para SHUM como para Caldes. Jugar un clásico después de un pinchazo inesperado como el del sábado pasado puede ser un arma de doble filo. Si bien es cierto de que aumenta las posibilidades de sufrir un resultado negativo, conseguir una victoria contra el máximo rival siempre supone un subidón de moral importante.

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3 El posible estreno de Jacobo Copa

El Liceo ha sufrido pocos cambios en su plantilla este verano. César Carballeira puso rumbo al Porto y Nil Cervera al Sporting de Portugal. En su lugar regresaron al Liceo Edu Lamas y Franco Platero. La salida de Cervera ha provocado un pequeño efecto dominó: Jacobo Copa es el único jugador de toda la plantilla actual que todavía no le ha marcado un gol al Barça en toda su carrera (sin contar a los porteros). Nuno Paiva elevó su cuenta a 2 en la Supercopa, partido en el que Arnau Xaus se despegó hasta los 6. Los recién llegados vieron puerta en sus anteriores etapas: Edu Lamas en 3 ocasiones y Franco Platero en 2.

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Con 6, al igual que Arnau, está Bruno Saavedra, el autor del gol que dio la victoria en el último clásico del Palacio. Sin embargo, su presencia este sábado está en duda, ya que pasará hoy mismo pruebas médicas para conocer la procedencia de sus molestias. Por encima de él tan solo están dos jugadores: Toni Pérez con 8 y un destacado Dava Torres con 13, empatado en el puesto doce de máximos anotadores liceístas en clásicos con César Carballeira. Un gol permitiría a Dava igualar los 14 de Rubio.

4 Tres seguidas 36 años después

El pasado año, el Liceo consiguió llevarse los dos enfrentamientos de liga regular contra el Barça, algo que tan solo ha conseguido tres veces en toda su historia. La anterior vez había sido en la temporada 1989-90. Unos meses más tarde, en su primer choque del curso 1990-91, el Liceo volvió a imponerse a los blaugranas por 7-4 gracias a los goles de Joan carles (dos), Pujalte (dos), Rovira (dos) y Martinazzo. Ese día fue, hasta el momento, el último que el Liceo consiguió ganar tres partidos seguidos de liga al FC Barcelona. Este domingo, los verdiblancos tienen una nueva oportunidad para conseguir su tercer triunfo consecutivo en OK Liga ante su máximo rival.

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5 Un clásico es un clásico

Pero por encima de todo lo demás, el mayor aliciente de un clásico es precisamente eso, que se trata de un clásico. Un Liceo-Barça ya es, de por sí, uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del hockey a nivel nacional, pero también internacional. Si a eso le incluyes la rivalidad existente a nivel histórico entre ambos clubes, el interés por este partido se incrementa de manera exponencial.

Con el Barça llegan viejos conocidos de la escuadra verdiblanca, como es el caso dede los hermanos Carles y Marc Grau. Ignacio Alabart, formado en las categorías inferiores del Compañía de María, buscará su gol número 22 ante el club de su ciudad natal, mientras que Martí Casas intentará seguir aumentando su cuenta goleadora contra los coruñeses, una de sus víctimas favoritas.

El Palacio de los Deportes de Riazor volverá a vestirse de gala una vez más para presenciar el clásico número 193 del hockey nacional. Liceo y Barça se verán las caras de nuevo con muchos alicientes, tensión y pasión por un deporte que no cesa de traer alegrías a los aficionados de ambos equipos, ya que han celebrado títulos en este 2026. Además, parece ser que seguirán los espectáculos del descanso a cargo del mopero oficial del club...