Marineda City acoge este viernes la presentación del HC Liceo

Plantilla del Liceo 2026-27. Arriba, Edu Lamas, Franco Platero, Bruno Saavedra, Toni Pérez, Dava Torres, Nuno Paiva, Arnau Xaus y Jacobo Copa. Abajo, Blai Roca y Eloi Martínez Patricia G. Fraga

El centro comercial Marineda City será el escenario de la presentación de la temporada 2026-27 del HC Liceo, en un evento abierto al público que combinará deporte, música y entretenimiento. La cita tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja, frente a Zara.

El acto arrancará con una actuación de Freestyle People, el primer grupo de freestyle inclusivo de la historia, formado por jóvenes con y sin discapacidad, que ofrecerán un espectáculo de freestyle. Este grupo, nacido de la colaboración entre la Asociación Poten100mos y Gallos del Norte, utiliza el freestyle y la cultura urbana como herramientas de inclusión, participación y expresión, demostrando que el talento no entiende de capacidades ni de etiquetas.

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Tras la actuación, llegará uno de los momentos más esperados de la tarde: la entrada de los jugadores del HC Liceo con la nueva equipación. Arnau Xaus, Edu Lamas, Jacobo Copa, Dava Torres, Eloi Martínez, Nuno Paiva, Bruno Saavedra, Franco Platero, Blai Roca y Toni Pérez serán los encargados de lanzar bolas al público con diferentes premios, como abonos para la temporada, camisetas de la nueva temporada, bufandas oficiales y sorpresas.

Y, como broche final, los asistentes podrán fotografiarse con los jugadores y conseguir sus autógrafos, en un encuentro que permitirá al equipo compartir con su afición el comienzo de una nueva temporada.