Marineda City acoge este viernes la presentación del HC Liceo
El evento, que comenzará a las 18.30 horas en la plaza principal del centro comercial, contará con la actuación del primer grupo de freestyle inclusivo de la historia
El centro comercial Marineda City será el escenario de la presentación de la temporada 2026-27 del HC Liceo, en un evento abierto al público que combinará deporte, música y entretenimiento. La cita tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja, frente a Zara.
El acto arrancará con una actuación de Freestyle People, el primer grupo de freestyle inclusivo de la historia, formado por jóvenes con y sin discapacidad, que ofrecerán un espectáculo de freestyle. Este grupo, nacido de la colaboración entre la Asociación Poten100mos y Gallos del Norte, utiliza el freestyle y la cultura urbana como herramientas de inclusión, participación y expresión, demostrando que el talento no entiende de capacidades ni de etiquetas.
Tras la actuación, llegará uno de los momentos más esperados de la tarde: la entrada de los jugadores del HC Liceo con la nueva equipación. Arnau Xaus, Edu Lamas, Jacobo Copa, Dava Torres, Eloi Martínez, Nuno Paiva, Bruno Saavedra, Franco Platero, Blai Roca y Toni Pérez serán los encargados de lanzar bolas al público con diferentes premios, como abonos para la temporada, camisetas de la nueva temporada, bufandas oficiales y sorpresas.
Y, como broche final, los asistentes podrán fotografiarse con los jugadores y conseguir sus autógrafos, en un encuentro que permitirá al equipo compartir con su afición el comienzo de una nueva temporada.