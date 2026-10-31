Previa | El Liceo abre la Liga ante un Caldes en construcción

Franco Platero, entre Sergi Llorca y Marc Grau, en el Liceo-Barça de la Supercopa Aniol Moral

El Liceo abre la OK Liga en la pista del Caldes (Torre Roja, 20.00 horas), en donde tiene que olvidar la derrota de la semana pasada en las semifinales de la Supercopa de España contra el Barça para empezar con buen pie su andadura en una competición doméstica. Este se prevé de nuevo muy equilibrada y con un amplio abanico de candidatos a intentar romper la hegemonía que ejercieron el año pasado tanto los verdiblancos como el Igualada, que fue el campeón, y el Barça, que se quedó sin nada, los tres muy por encima del resto.

Para empezar al conjunto dirigido por Juan Copa le toca un rival que el curso pasado pasó una multitud de vicisitudes que le abocaron al descenso por más que en la segunda vuelta hicieron méritos para haber logrado la permanencia. Después el club consiguió mantenerse en la máxima categoría comprando la plaza del Igualada B, que había ascendido desde la OK Plata. Pero el equipo nada tiene que ver con el del curso pasado, haciendo borrón y cuenta nueva.

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Se marcharon ocho de los jugadores de la plantilla: Marcos Blanqué, Marc Zanón, Humberto Mendes, Gerard Rovira, Xus Fernández, Héctor Sánchez, Bernat Yeste, Adriá Ballart y Lluc Vilá. Apenas se mantuvieron dos, Pau Cardona y Arnau Serra, junto a los jóvenes que completaban las convocatorias, como Adriá López, y al entrenador Eduard Candami, que frente a la volatilidad del deporte actual representa la fidelidad a unos colores con más de dos décadas de vinculación en el Caldes, al que ascendió de Primera a la OK Liga.

El Liceo, experto en reconstrucciones, casi se queda corto ante la que sufre esta temporada el equipo al que visita, que se reforzó con dos jugadores procedentes del Vic, Carles Sánchez y Oriol Ramírez; y otros del Lloret, Aleix Pastor; del Shum Maçanet, Xavi Gurri; y del Espanyol, Álex Joseph, además de la cesión del portero Ferran Busquets, procedente del campeón Igualada.

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Son todo jugadores de contrastada experiencia, aunque dado el cambio lo normal es que haya que darles tiempo antes de que rindan a su máximo nivel. Tampoco el Liceo lo está tras una pretemporada atípica, sin los internacionales y por lo larga que se hizo, lo que se pudo comprobar la semana pasada en el partido contra el Barça en el que las imprecisiones propias de un equipo sin terminar de madurar le costaron el partido. Por lo que los verdiblancos también irán a más según vayan pasando las jornadas, aunque en la segunda llega ya al Palacio el Barça.

La competición no da tregua. Después de una larga espera el Liceo, que contará con todos sus efectivos, tiene por delante doce partidos (diez de Liga y dos de Europa) en dos meses y medio. Empezar bien desde el primer momento, arreglando los desajustes defensivos, es fundamental para no perder comba y estar desde el principio en los puestos de privilegio.

Resto de la jornada

La primera jornada se completa hoy con el Reus-Calafell (16.10 horas); Maçanet-Rivas (16.30 horas); Noia-Lloret (19.30 horas) y Voltregà-Alcoi (20.00 horas) y mañana con el Lleida-Vilafranca (12.00 horas) y el plato fuerte, repetición de la final de la Supercopa de España del fin de semana pasado, el Barça-Igualada (20.45 horas).