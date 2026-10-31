Pesadilla del Liceo en Caldes de Montbui (3-1)

La plantilla del Liceo en la Supercopa Aniol Moral

Pesadilla para empezar. El Liceo perdió por 3-1 en su visita al Caldes en la primera jornada de la OK Liga, un tropiezo duro e inesperado con la que los verdiblancos dejan dudas tanto en el arranque de la temporada como de cara a su próximo duelo, la visita el domingo al Palacio del Barça. Y si es que a la derrota de la semana contra los culés se le podían sacar aspectos positivos, cuesta más hacerlo a esta. Primero por el rival, muy lejos de ser el conjunto azulgrana, sino un equipo que el año pasado descendió y cambió prácticamente a toda su plantilla, con la salida de ocho jugadores. Y segundo, por el cómo, incapaz de meter un gol en los 50 minutos de jugada y dependiendo de la bola parada para tener una oportunidad de engancharse al marcador y con el Caldes marcando sus tres goles con demasiadas facilidades.

Juan Copa hizo cambios con respecto a los protagonistas que habían iniciado el partido la semana pasada contra el Barcelona. Se quedaron en el banquillo Bruno Saavedra y Eduard Lamas, entraron en su lugar Franco Platero y Arnau Xaus, dos de los más destacados aquel día, que se unieron al habitual Blai Roca bajo palos y a Nuno Paiva y Dava Torres. El Liceo tenía que demostrar que estaba olvidada la derrota, pero sobre todo, que había ajustado esos errores defensivos que tan caro le habían costado. Y desde luego, minimizó despistes, pero a costa del ataque, un poco más estático, sin encontrar espacios y sin poder correr, por lo que no llegaba a plantarse frente a Ferran Busquets, que no obstante se mostró muy seguro, en situaciones claras.

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Sin pasar apuros en defensa, pero con escasa inspiración en ataque, iban pasando los minutos sin que se moviera el marcador y con la sensación que o bien una individualidad o un error que aprovechara el rival iba a ser lo que desequilibrase la contienda que se encaminaba hacia el descanso y lo único que subían eran las faltas. Al final no fue ni una cosa ni la otra. Fue una acción polémica. Disparó desde su cancha Carles Sánchez buscando un desvío en el área y lo que llegó fue un rechace que sirvió a Oriol Ramírez para batir casi a placer a Blai Roca. El banquillo del Liceo reclamaba altura en el tiro anterior, de hecho varios jugadores estaban prácticamente parados en el área esperando que los árbitros pitasen, lo que en cierta medida precipitó el gol porque el del Caldes estuvo más atento. Aún quedaban seis minutos para el paso por vestuarios que iban a necesitar los verdiblancos.

De hecho, tardaron bastante en regresar a la pista para el comienzo del segundo tiempo. Se tomaron su tiempo para escuchar las instrucciones de Juan Copa, que seguro que tenía mucho que corregir. Los jugadores locales ya esperaban sobre la superficie de la Torre Roja cuando Jacobo Copa fue el primero en asomar por el túnel de vestuarios. El coruñés fue uno de los cambios introducidos para intentar la remontada en los segundos 25 minutos. Buscaba el técnico ese efecto revulsivo que tiene muchas veces el benjamín, que enciende la moto y que le siga el que pueda. Y lo cierto es que el Liceo dio un paso adelante, pero todavía sin claridad de ideas. Intentó un par de conexiones desde detrás de la portería, los disparos lejanos, combinaciones rápidas tras cortar el pase, buscando a Toni Pérez dentro del área. Pero todo demasiado previsible, sin capacidad de sorpresa. Y las pocas veces que lo consiguió se encontró con un Ferran Busquets haciendo su debut a lo grande.

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Parecía que el Liceo podía estar atacando hasta el día siguiente que no iba a llegar el gol. Por eso cuando lo hizo, con un penalti forzado por Toni Pérez y que Dava Torres colocó perfectamente abajo y pegado al palo para que al portero del Caldes le fuera imposible llegar, fue imperdonable que solo le durara la alegría seis segundos, los que tardó el Caldes en sacar de centro, que Xavi Gurri se fuera de todos y marcara el segundo. Los verdiblancos habían remado, luchando incluso contra sí mismos, y justo bajaron la guardia en el peor momento posible. Arnau Xaus tuvo el empate con una falta directa. Con sus ganchos especialidad de la casa movió al portero y cuando ya lo tenía vencido, tiró fuera. Después le tocó el turno de la bola parada a los de casa, aunque Gurri tampoco pudo con Blai Roca.

Esa parada del meta verdiblanco permitió que el Liceo lanzara una última acometida, pero era más con el corazón que con la cabeza y más por impulso que por juego, y con una de sus principales bazas, Bruno Saavedra, sentando en el banquillo toda la segunda parte, incluso con la chaqueta puesta, señal de que ya no iba a volver a pista. Nuno Paiva, Franco Platero, Dava Torres... cada uno intentaba hacer la guerra sin demasiado éxito. Y el gran peligro de estar volcado en ataque de esa manera es que entonces sí que queda descubierta la retaguardia, lo que aprovechó el Caldes para sentenciar por medio de Oriol Ramírez. La grada se volvía loca. Igual que los jugadores al sonar la bocina. Era como una demostración de que, después de perder la categoría y recuperarla en los despachos, se habían ganado a pulso su sitio.