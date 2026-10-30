Empieza la OK Liga: un trono con cada vez más aspirantes

El Igualada de la temporada 2026-27 Aniol Moral

La OK Liga vivió el curso pasado su edición más apasionante de las últimas décadas. La victoria del Igualada en los penaltis del quinto partido de la final del playoff contra el Liceo solo fue el reflejo de lo que se había vivido durante el resto del año en el que hasta tres equipos estuvieron luchando hasta la última jornada por ser campeones de la fase regular, con el Liceo por delante del Barça pero empatados a puntos y el Igualada solo uno por detrás. El conjunto culé, que cerró un temporada casi en blanco, se ha reforzado para evitar otro desastre de esas magnitudes y de partida siempre es el favorito. De momento, ya tiene la Supercopa de España en su palmarés. Pero el torneo de Olot del pasado fin de semana volvió a ser una muestra de esa creciente igualdad. Una semifinal se fue a la prórroga. La final, a los penaltis. Y cada vez más invitados a la fiesta, con el Calafell, el Reus, el Noia y el Voltregà, además de algún equipo que pueda ser la sorpresa, que siempre las hay, esperando su oportunidad. Empieza el juego: 14 equipos y por delante, 26 jornadas de fase regular y como colofón, el playoff por el título.

Por encima de todos siempre hay que poner al Barça. Primero porque por presupuesto es el único que está obligado a ganarlo todo. Después, porque ese deber aumenta tras haber fallado el año pasado. Y por último, porque se ha reforzado para ello. Tanto, que hasta tiene jugadores de más y cada jornada tendrá que quedarse uno en la grada, lo que teniendo en cuenta que las últimas temporadas se han ido por encima de los 50 partidos entre todas las competiciones, les ayudará a llegar más frescos al final, cuando se deciden la mayoría de los títulos. El club decidió mantener la apuesta por Ricardo Ares, que llegó al banquillo el curso pasado en sustitución de David Cáceres, que tampoco había cuajado. Así que le dieron más tiempo y los esfuerzos se centraron en la plantilla. Las retiradas de Sergi Fernández en la portería y de Pablo Álvarez abrieron paso a los cambios con Ferrán Font como el principal damnificado de la limpia. Arnau Martínez llegó para ponerse bajo palos tras ganar la Liga con el Igualada. Martí Casas (Reus), Nico Ojeda (Lleida), con un impacto inmediato como se comprobó en la Supercopa, y Davide Gavioli (Trissino) le dan al equipo un nuevo y peligroso potencial ofensivo.

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Pero el que defiende título sigue siendo el Igualada, que viene con esa inercia ganadora y competitiva que le convierten en un equipo al que es muy difícil meterle mano. Perdió a algunos de los campeones, como al citado Arnau Martínez, uno de los artífices de la gran temporada arlequinada y que ahora defiende el arco azulgrana. También a Miguel Cañadillas y a Marc González, esenciales en sus roles secundarios, que pusieron rumbo a Rivas y Sant Just. Y a Joel Roma (Voltregà) y Guillem Llorens (Noia), si bien el último ya no entró en las convocatorias de final de temporada y el otro solo lo hizo después de la baja por lesión del capitán Roger Bars. Marc Muntané mantiene al llamado a ser uno de los jugadores diferenciales de los próximos años, Biel Llanes, a su metrónomo Marc Carol, al elemento subversivo Joan Ruano y al tanque Álex Cardil, además del MVP Matías Pascual, que se lesionó mientras preparaba el Mundial con la selección argentina. Y han añadido piezas interesantes como el goleador Gerard Riba, que vuelve desde el Bassano, Gerard Oviedo (SHUM), Iñaki Cabezas (San Just) y los porteros Oriol Codony (Voltregà) y Juan Manuel Carrión (Sanjoanense). Aún sin Bars y sin Pascual, compitieron al Barça hasta la ronda de penaltis en la Supercopa, un aviso de que lo suyo no fue casualidad.

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Después de Barça, Igualada y Liceo, se multiplican las opciones, lo que hará que no haya ni una sola jornada fácil. Crece la clase media y solo hay dos nuevos inquilinos en la competición y ambos, Lloret y Vilafranca, con solera. El curso pasado el que se quedó más cerca de la aristocracia fue el Calafell, semifinalista en Liga y finalista de Copa (además de finalista en la WSE Cup frente al Lleida) y en ambas ocasiones cayendo a manos del equipo coruñés. Guillem Cabestany lidera un proyecto continuísta que solo perdió a dos piezas, el portero suplente Josep María Virgili (Noia) y al retirado Jepi Selva, incorporando a Miki Escala (Cerdanyola), que encaja a la perfección en el concepto de plantilla joven y con proyección de futuro. Empezaron el curso con final de la Liga Catalana y perdiendo en las semifinales de la Supercopa de España contra el Igualada en la prórroga.

Sin hacer mucho ruido arrancan la temporada otros de los clásicos candidatos como el Reus y el Noia después de una temporada más discreta. En su línea de los últimos años, los rojinegros apenas han tocado la plantilla dirigida por Jordi García, que junto a Juan Copa son los entrenadores más longevos de la competición (diez temporadas seguidas). Su único movimiento fue obligado por la salida de Martí Casas al Barça. Para cubrir su lugar el Reus consiguió una de las bombas del mercado con la incorporación de Roc Pujadas después de que no funcionase su aventura portuguesa (Porto y Sporting). En Sant Sadurní hay más revolución, la sensación de un ciclo nuevo después de la retirada hace dos años de Jordi Bargalló y al final del pasado de su capitán Aleix Esteller, que pasará a encabezar el proyecto desde el banquillo.

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El que parece que da un paso adelante para unirse a la terna de candidatos es el Voltregà. Ya terminó el curso pasado en buena dinámica con un jugador diferencial como Álex Rodríguez bien asistido por Jordi Burgaya y Arnau Canal. A los tres se les une ahora Ferrán Font, cuatro fantásticos (tres con pasado verdiblanco) que no renuncian a nada. Más incógnita es el rendimiento del Lleida, en el que se estrena Carlos Cortijo como entrenador. Los cambios siempre necesitan un tiempo de adaptación y además perdió a su principal referencia, Nico Ojeda. Y pasa algo parecido con el Alcoi, una de las revelaciones y que siempre cuenta en las quinielas para la Copa del Rey y el playoff de Liga, que se verán sus opciones según vayan pasando las jornadas de la Liga.

Completan la lista de participantes un Rivas que el año pasado ya consiguió lo que pocos, que fue mantenerse en la categoría como recién ascendido; el Maçanet, con una historia muy parecida; el Caldes, que es precisamente mañana el primer rival del Liceo y que descendió, pero consiguió mantenerse en los despachos al comprar la plaza del filial del Igualada, campeón del grupo sur de la OK Plata y empieza un proyecto completamente nuevo; y los dos ascendidos, el Lloret y el Vilafranca, siempre los candidatos a sufrir más por el gran salto que supone subir a la OK Liga, pero que ya saben los dos lo que es jugar en ella y que en sus pistas intentarán hacerse fuertes.