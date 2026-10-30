Edu Lamas: “Nunca me afectó que me dijeran que estaba ahí por ser el hijo del presidente”

Edu Lamas (A Coruña, 1990) vuelve a casa. En su palmarés prácticamente no falta ningún título, ni a nivel de clubes ni de selecciones, pero mantiene el hambre por ganar porque hacerlo con el Liceo siempre sabe mejor: "Es mi casa, mi familia y llevo al club en el corazón".

Su compañero Dava Torres le está haciendo un homenaje a su madre poniéndose su apellido, Pastoriza, a la espalda. Usted también le acaba de hacer un homenaje a la suya.

Mi hija recién nacida lleva el nombre de mi madre, Carmen, y el apellido de su madre, así que es doble. Llegamos a ese acuerdo de invertir los apellidos y la verdad es que no me importó, para mí no tiene más valor estar delante o detrás.

¿Cómo le ha cambiado la vida el nacimiento de su hija?

Es un cambio increíble. Se puede explicar, pero hasta que no lo tienes encima no te das cuenta de todo. Desde el parto, que realmente es una pasada, hasta cuando llegas, te dejan el bebé en la habitación y te dicen: ‘Espabila’. Yo soy muy niñero, me hacía mucha ilusión ser padre y estamos supercontentos, pero vamos saliendo del paso como podemos.

Torres también hablaba de la importancia de su familia en su carrera. ¿Cómo ha sido en su caso?

En mi casa mis padres ya eran deportistas y los dos estudiaron INEF. Mi padre fue karateka y practicó infinidad de deportes. Mi madre hacía natación y baloncesto. Vengo de una familia de deportistas, desde pequeños nos inculcaron el amor por el deporte, no por obligación, sino como una herramienta para fomentar muchas cosas, y siempre nos apoyaron en todo. Nunca nos dijeron un no a nada de lo que quisiésemos hacer. Yo no solo hice hockey, hasta los 13 ó 14 años, que ya me tuve que decidir, hice fútbol, natación, baloncesto... Les agradezco mucho todos los esfuerzos, no solo en esa etapa más temprana, sino después que me acompañaron y me dieron soporte en todos los momentos, los buenos y los malos.

¿Cuándo dejó de ser ‘hijo de’ y ‘hermano de’?

Yo creo que no dejé nunca de serlo y es algo que he sabido gestionar muy bien. Que te digan que estás ahí porque eres el hijo del presidente, quizás en una edad más joven te puede pesar, pero yo siempre tuve muy claro lo que era y que tenía que trabajar mucho si quería llegar a la élite, al primer equipo, que era mi ilusión desde pequeño. Nunca me creí más de lo que era y me considero una persona bastante humilde. Y en cuanto a ser hermano de, como todo el mundo sabe, mi hermano Josep es una leyenda de este club que habría que poner en valor mucho más de lo que está. Así que no me importa ser el hermano de, aunque ahora, como no está en activo, tenemos un poco el cachondeo de que ahora es él el hermano de Eduard.

¿Por esa experiencia es de los que mejor puede entender la situación especial en el vestuario de los Copa?

A mí me pasó de una manera diferente, mi padre no era el entrenador, sino el presidente. Yo creo que lo tiene que llevar con la mayor normalidad posible. A veces en el vestuario se dicen cosas del entrenador que a lo mejor no le gusta escuchar, pero no se lo tiene que llevar al tema personal. Y creo que es lo que hacen porque una vez que llegan aquí no son padre e hijo y Juan es una persona justa y nunca he visto que haga un trato diferencial.

Edu Lamas lleva a Jacobo Copa en brazos en mayo de 2009 en la celebración del título del Liceo de campeón de España júnior Archivo DXT

Antes incluso del Cerceda ya coincidió con Juan Copa y Toni Pérez en las categorías inferiores del Liceo. Incluso hay una foto en la que lleva en brazos a un pequeño Jacobo Copa.

Fue una etapa muy bonita. Juan nos coge en infantiles. Éramos un equipito normalillo, nos metían palizas incluso, y nos hizo evolucionar muchísimo. En cuatro años conseguimos ganar Campeonatos de España, que es algo muy difícil viendo las diferencias que hay con Cataluña. Y por ahí ya aparecía Jacobo, que estaba destinado a seguir en los pasos del hockey y ya lo tenemos en el primer equipo. Es un orgullo para los coruñeses que llegue gente de abajo. Ojalá se pueda seguir repitiendo, como con Bruno y Jacobo. El papel de los mayores es intentarlos ayudar para que ellos continúen con este legado y sean los que ayuden a la siguiente generación.

¿Quién le ayudaba a usted?

Mi hermano tiene una forma de ayudar un poco extraña (se ríe), así demasiado serio. A veces salía enfadado, pensando que no me ayudaba, pero a veces decir mucho no significa hacer más y en realidad los consejos que me daban eran muy buenos. Intentaba escucharlos bien porque, además, si venían de mi hermano, no creo que me quisiese dar malos consejos aposta (se vuelve a reír).

Volviendo a aquella época de la foto, no se podían esperar que los cuatro iban a coincidir un día en el primer equipo del Liceo.

Éramos muy jóvenes y no sabíamos lo que el futuro nos iba a deparar, pero es algo bonito porque es difícil mantener de un grupo tanta gente a lo largo de los años. Toni y yo salimos, pero volvemos a estar aquí. Juan no salió nunca, o solo una pequeña etapa, pero estaba claro que iba a acabar cuando tuviese su oportunidad en el Liceo, que era la persona indicada. Y Jacobo, siguiendo los pasos de su padre y la pasión que él tiene por el hockey, ha llegado. Es bonito que podamos estar cuatro personas que llevan tantos años juntas en el mismo barco.

¿Define eso un poco al Liceo? Las personas pasan por el club y se pueden ir, pero el club nunca se va de ellas.

Es un club en el que el que viene de fuera se siente muy arropado y se siente como en casa. Aquí hacemos planes juntos... Es algo que quizás cuando he estado fuera no he vivido. Además la ciudad es maravillosa, gastronomía, ocio y todo es espectacular, por lo que la gente de fuera se integra rápido. Y luego se les transmite un poco ese sentimiento que tiene el Liceo, su ADN competitivo. Por eso la gente que entra y sale, pero siempre lleva al club en el corazón.

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¿Cuál fue su día más feliz vistiendo la camiseta del Liceo?

Poner uno es difícil y decir que los títulos sería lo fácil, pero yo creo que fue cuando debuté ya siendo un jugador de la primera plantilla. Ya había jugado siendo más pequeño, que me subían algún día y jugaba unos minutitos. Pero cuando di el salto del Cerceda al Liceo recuerdo que me hizo especial ilusión el primer partido como jugador oficial del club y poder jugar con mi hermano.

Ya ha ganado todo, ¿qué le empuja a seguir?

Mi sueño es volver a repetirlo y qué mejor sitio que en el Liceo. Sabemos de la dificultad que conlleva conseguir títulos con el club por el hándicap de que estamos a mil y pico kilómetros de donde se juegan la mayoría de partidos, y parece que no, pero eso es un desgaste muy grande, a nivel económico, pero también a nivel físico y mental. Es algo espectacular que el club siga manteniéndose ahí y yo he venido con ese objetivo. ¿Cuál me hace más ilusión? No lo sé, no tuvimos la suerte de ganar este primero, vamos a por el siguiente.

¿No hay nada como ser coruñés y ganar un título con el Liceo?

Todos los títulos te hacen ilusión, pero desde luego a mí me hace mucho más ganar aquí en casa porque es mi club. Yo empecé en el cole desde pequeño, el Liceo pasó a ser mi familia y, aunque yo no estuviese, sentía al Liceo como parte de mí y siempre quería que ganase. Llevo al club en el corazón y no sé cómo explicarlo, pero siempre es un poco más de felicidad ganar aquí que en otros sitios.

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Habló antes de la Supercopa. ¿Qué valoración hace de la derrota en las semifinales contra el Barcelona?

La verdad es que teníamos ilusión, pero sabíamos en el momento que estábamos, con piezas nuevas en el equipo, que nos faltan jugadores porque estuvieron con las selecciones... Y sabíamos que no era el momento en el que el equipo estaba más conjuntado. Cometimos errores que nos resultaron caros, pero yo me quedo con que, pese a estar en este momento, peleamos y que tampoco nos pasaron por encima. La verdad es que ellos fueron superiores, eso hay que admitirlo, pero me quedo con que ahora estamos todos que vamos a trabajar y que los vamos a coger.

Teniendo en cuenta la Supercopa, que se decidió en los penaltis y que también hubo una prórroga en semifinales, ¿se puede decir que la Liga va a ser tan igualada como la del año pasado?

Eso no sé decir, pero sí que ahora hay cuatro o cinco equipos de la parte de arriba contra los que los partidos son muy igualados. El campeonato está ganado en emoción, porque antes quizás eran uno, dos o tres equipos solo. Eso es bueno para la OK Liga. Ojalá nosotros nos distanciemos desde el principio y los tengamos lejos, pero la verdad es que hasta que no empecemos es algo difícil de pronosticar.

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Si pudiera elegir a dos compañeros con los que compartió vestuario para reforzar al Liceo actual, ¿quiénes serían?

Jordi Bargalló y mi hermano. Pero a mi hermano de hace unos años, ahora si lo ponemos encima de unos patines, poco nos podría ayudar, igual detrás de la valla sí (se ríe). En su momento, con ellos dos fue con los que más disfruté en mi primera etapa en el club. Podría decir muchos otros, como Mali (Xavi Malián), pero no quiero cambiar a ninguno de mis compañeros actuales por otros que están fuera.

¿Y le ha sorprendido algún compañero actual?

A la mayoría ya los conocía. Había jugado con Dava, con Toni, contra Xaus y Paiva y ya sabía de su calidad, a Platero de la liga portuguesa... Así que quizás los jóvenes, Bruno y Jaco. Sabía que eran muy buenos, pero les vas viendo cosas de una proyección muy buena. Lo único que les diría es que escuchen a los mayores, que se dejen aconsejar. Cuando tienes la suerte de que alguien te diga algo desde la experiencia y eres capaz de escucharlo y aplicarlo, tu progresión creo que puede ser mucho más rápida.