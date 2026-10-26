Liceo-Barça, revancha en quince días

Arnau Xaus bate a Arnau Martínez con un lanzamiento de falta de directa en el Liceo-Barça de semifinales de la Supercopa de España Oriol Moral

El Liceo arrancó la temporada con una derrota a manos del Barcelona en la Supercopa de España. Nada nuevo porque desde que precisamente ganó su último título en 2021 frente a los culés, este ha sido prácticamente su único destino. El Reus fue su verdugo en 2022 y los tres años siguientes los azulgrana se convirtieron en su bestia negra, en 2023 en la final y en 2024 y 2025 en las semifinales. Ahora también en 2026. Pero la posibilidad de revancha llegará pronto, en quince días, porque el Barça será el primer visitante en el Palacio de los Deportes de Riazor en la OK Liga el próximo domingo 8 de noviembre. El pasado curso los verdiblancos vengaron su derrota supercopera en la cuarta jornada asaltando el Palau Blaugrana (3-5). Para esta ocasión tendrá la fuerza de su feudo de su lado con la doble finalidad de lograr una victoria que le refuerce en sus objetivos y enganchar al público desde el primer día.

Tiene motivos para la esperanza. Porque pese a que no jugó un buen partido y que en líneas generales el Barça fue superior, este solo consiguió despegarse en el marcador no por sus propios méritos, sino por los deméritos de los verdiblancos, que con un error aquí, un regalo allá y continuas faltas de concentración fueron nutriendo al conjunto azulgrana. Y porque pese a todo lo anterior, tuvo sus opciones para haberse metido en el partido, demostrando una gran capacidad para no irse nunca por muy mal que fueran las cosas. “Es el momento para agarrarse, no para dejarse ir”, como advertía el capitán Dava Torres en uno de los tiempos muertos, solicitado por Juan Copa después del 0-2. Y eso es precisamente lo que hizo el equipo coruñés, que recortaba y se ponía a un gol, aunque nunca podía completar esa remontada porque acto seguido llegaba uno de esos desajustes que servía en bandeja el tanto culé. En el momento en el que se pulan esos detalles, la distancia será mucho más corta.

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Otra buena noticia es que Arnau Xaus empiece el año en modo goleador. El delantero catalán fue el pichichi del equipo hace dos años, en su estreno de verdiblanco, y el curso pasado bajó sus números, aunque fue clave en la consecución de la Copa del Rey. Lo mismo con las versiones que dejaron ver Nuno Paiva y Franco Platero. El portugués, en su segunda temporada en el equipo, dio un paso adelante incluso en liderazgo. El argentino también intentó tomar las riendas en el segundo tiempo y dejó alguno de sus destellos, si bien la gran esperanza para el curso tiene que ser la explosión definitiva de Bruno Saavedra. En realidad, el santiagués ya implosionó el curso pasado con la final de la Copa del Rey o las exhibiciones contra Barça y Benfica en Riazor como ejemplos. Pero necesita esa regularidad para no pasar de un diez en un partido a un cuatro en el siguiente, y sobre todo pulir esas faltas fruto de la frustración, para que su efecto sea todavía mayor.

Semana al completo

Los jugadores de Juan Copa volverán esta semana a los entrenamientos para preparar el estreno en la OK Liga del sábado en la pista del Caldes, un equipo que descendió la temporada pasada pero que ‘compró’ la plaza del Igualada B, que logró el ascenso desde la OK Plata pero al tratarse de un filial no podía coincidir como tal en la máxima categoría con el primer equipo. Será la primera semana desde que el pasado 31 de agosto echó a rodar en la que el técnico podrá contar con todos los miembros de la plantilla. Semana al completo.

Los jugadores tendrán descanso hoy por lo que mañana será su primera cita con la pista para una sesión de prevención, fuerza y trabajo táctico que se repetirá el miércoles y el jueves. El viernes ya viajarán a Barcelona, donde harán un pequeño entrenamiento de activación y pista. El sábado será el partido en el Torre Roja (20.00 horas) y el domingo, regreso a A Coruña y de nuevo, descanso.