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Liceo

Barça y Telecable, primeros campeones de la temporada

El coruñés Ignacio Alabart le dio la Supercopa a los culés con el último tiro de la tanda de penaltis con la que se decidió la final contra el Igualada

María Varela
María Varela
25/10/2026 21:37
El Barça celebra el título de la Supercopa
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El Barça y el Telecable Gijón se proclamaron campeones de la Supercopa de España masculina y femenina respectivamente disputada ambas en Olot. Los azulgrana se impusieron en la final al Igualada en la tanda de penaltis con un lanzamiento final del coruñés Ignacio Alabart mientras que las asturianas, con dos jugadoras que pasaron por A Coruña en sus filas como Laia Juan y la portera Viki Caretta, pudieron con el Vila-sana por 1-2.

El Barça defendió con éxito el único título que había levantado el curso pasado. Después de ganar en semifinales al Liceo, el conjunto azulgrana tuvo más problemas con el Igualada, que se adelantó en dos ocasiones. En la primera parte por medio de un disparo de Biel Llanes y en la prórroga con Gerard Riba como protagonista.

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El argentino Nico Ojeda, máximo goleador de la temporada pasada en la OK Liga con el Lleida y uno de las incorporaciones a la plantilla culé, se encargó en las dos ocasiones de igualar la contienda. La final se decidió en los penaltis, que hace cuatro meses le habían dado la Liga en Riazor al Igualada.

Riba fue el único de los arlequinados que acertó en la primera ronda de lanzamientos que Sergi Llorca igualó en el último, prácticamente contra las cuerdas. En la muerte súbita, Riba y Ojeda acertaron a la primera y fallaron en el segundo intento. En el tercero, el Barça le dio la responsabilidad al capitán, Ignacio Alabart, que marcó y luego Riba erró frente a Arnau Martínez y el título se tiñó de azulgrana.

El Telecable celebra el título de la Supercopa
El Telecable celebra el título de la Supercopa
Anio Moral

En la final femenina el Telecable Gijón pudo con el favorito, el Vila-sana. Fue clave la actuación de la portera Viki Caretta (igual que en la semifinal frente al Fraga de la coruñesa María Sanjurjo, decidida en los penaltis), que frenó a Aina Florenza en una falta directa a 2:14 para el final con 1-2 en el marcador, tantos de Nuria Obeso y Marta Piquero por un lado y de Florenza por otro. 

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