Previa | Que ruede la bola negra

Plantilla del Liceo 2026-27. Arriba, Edu Lamas, Franco Platero, Bruno Saavedra, Toni Pérez, Dava Torres, Nuno Paiva, Arnau Xaus y Jacobo Copa. Abajo, Blai Roca y Eloi Martínez Patricia G. Fraga

La temporada 2026-27 se estrena a lo grande con un Liceo-Barça para abrir boca en las semifinales de la Supercopa de España (16.00 horas) que se disputa en Olot. Primera oportunidad de levantar un título. Y primera opción de sanar una herida que necesita generar recuerdos nuevos para terminar de cicatrizar. Porque lo último que permanece en la retina es la derrota en la final de la Liga contra el Igualada. El carpetazo definitivo llegará cuando eche a rodar la bola negra y se materialicen los renovados objetivos y sueños verdiblancos, siempre en grande, siempre apuntando a lo máximo. Porque solo así se entiende una historia sinónimo de éxitos en la que quiere abrir un capítulo nuevo.

previa Liceo

La competición no llega en el mejor momento. Las palabras “pretemporada atípica” fueron las más utilizadas por los jugadores desde que el pasado 31 de agosto comenzaron los entrenamientos. Por un lado, larga, larguísima. Ya retrasaron todo lo que pudieron la vuelta, con las vacaciones más estiradas que recuerdan, dos meses enteros. Y por delante tuvieron casi otros dos de preparación y siete partidos. Y atípica también porque hasta el jueves no estuvieron al completo. Blai Roca y Bruno Saavedra se incorporaron el 1 de septiembre a la concentración de la selección española. Al menos a Franco Platero lo pudieron disfrutar dos semanas antes de su marcha a la de Argentina. A Bruno, que pese a ser uno de los descartes tuvo que quedarse con España, lo recuperaron para las dos últimas.

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La de Platero es una de las caras nuevas del equipo, al que regresó después de su etapa entre 2019 y 2021. Se incorpora a una plantilla que inicia su año uno de la era post César Carballeira (tampoco siguieron Martín Rodríguez, Nil Cervera y Tombita). Pero pese que se trata de una baja de profundo calado dentro y fuera de la pista, no hay sensación de reconstrucción, sino de continuidad. Porque todos los que llegaron ya sabían lo que era jugar en el Liceo. No en el primer equipo en el caso del portero Eloi Martínez, pero sí en el club ya que viene de la cantera. Y Edu Lamas es un hombre de la casa, un baluarte y un portento físico para apuntalar una defensa que promete volver a ser uno de los puntos fuertes del equipo.

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El argentino fue también el último en regresar después de los World Skate Games, donde se colgó la plata. Este jueves aterrizó en A Coruña poco antes del entrenamiento y 24 horas después ya se volvía a subir a un avión destino a la Supercopa. El Barça está en una situación similar porque Marc Grau y Eloi Cervera compitieron con la selección española y Davide Gaviole con la italiana. Unas circunstancias, unidas al cambio de ciclo en el conjunto culé, que condicionan el partido y lo convierten en una incógnita difícil de despejar. Los antecedentes son propicios a los azulgrana, que dominan el cara a cara y eliminaron a los verdiblancos en las dos últimas semifinales y en la final anterior a ellas.

Año casi en blanco

Porque si la derrota con la que el Liceo terminó la temporada fue dolorosa, el sabor amargo fue todavía mayor en Can Barça en un año en el que los azulgrana solo fueron capaces de levantar precisamente la Supercopa con la que se inició el curso y en el que ni siquiera se clasificaron para las finales de la Copa del Rey y de la Liga. En una les eliminó el Calafell. En la otra el Igualada. Sí que rozaron el título de la Champions, pero el Porto le frenó en última instancia. Teniendo en cuenta que el equipo ya venía de un curso en el que había salvado los muebles al ganar sobre la bocina la Liga, los cambios se hacían más que necesarios en una entidad que, como mínimo, dobla en presupuesto a la mayoría de sus rivales y que por tradición e historia es el principal favorito a ganar todos los títulos.

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El gran sacrificado fue Ferrán Font (que recaló en el Voltregà) porque las otras dos bajas ya eran conocidas, en la portería por la retirada de Sergi Fernández (lo que le otorgó al coruñés Ignacio Alabart el brazalete de capitán, otra de las novedades del curso) y la del goleador Pablo Álvarez, que regresó a Argentina y con el que el técnico apenas había contado a lo largo del curso. En su lugar llegaron otros dos cañoneros, el argentino Nico Ojeada y el ex del Reus Martí Casas, pichichis de las dos últimas OK Ligas, así como el italiano Davide Gavioli, una apuesta por abrir el mercado ante las dificultades de pescar en el portugués.

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Y para la portería, Arnau Martínez, con el que el Liceo se reencontrará después de tener pesadillas con él en los últimos tres últimos partidos de la final del playoff por la Liga. El ex del Igualada ya se ganó el puesto por delante de Carles Grau en la Liga Catalana que ganaron los culés contra el Calafell la semana pasada por 1-0 en un una competición en la que no encajó ningún gol entre la final y las semifinales. Ares podría elegir bajo palos a cualquiera de los dos, una decisión que tendrá que añadir a la gestión de los descartes, ya que un jugador tendrá que quedarse necesariamente en la grada por el overbooking en la plantilla. Liceo-Barça, un partido de necesidades en el que los dos intentarán dar un primer golpe, moral y deportivo, al rival, que ya no es el máximo ni el único, porque más equipos se han apuntado a la fiesta.

Curvas

La otra semifinal la disputan a las 18.30 horas el Igualada, campeón de la Liga, y el Calafell, semifinalista del playoff por el título y finalista de la Copa del Rey, además del único de los cuatro equipos que llega a la competición sin haber perdido a ninguno de sus jugadores por el virus de los World Skate Games. Los dos ganadores se citarán este domingo en la final a las 15.30 horas. Después el ritmo ya no parará. Tras cuatro meses de descanso se concentrarán en menos de dos hasta diez jornadas de OK Liga además del estreno en la Champions con otros dos encuentros más, es decir, doce partidos en total entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre.