Crónica | Los regalos del Liceo nutren al Barça (3-5) en otro adiós prematuro a la Supercopa

Nuno Paiva, en el partido entre el Liceo y el Barça de semifinales de la Supercopa de España Kiko Lareo / HC Liceo

Desde que en 2021 levantó su último título, al Liceo se le sigue resistiendo la Supercopa de España, en donde además el Barça se está convirtiendo en su verdugo habitual. Ya son cuatro años seguidos los que los coruñeses caen a manos del conjunto azulgrana, las tres últimas en semifinales. Porque se volvió a repetir la historia y los verdiblancos dijeron adiós al perder por 3-5 en un duelo en el que siempre con el marcador en contra, se aferraron como pudieron al partido y tuvieron sus opciones, pero cometieron demasiados errores en defensa como para optar a competir de tú a tú a un equipo culé que hizo gala de su pegada. Un fallo en las ayudas, otro en el marcaje en el segundo palo, un inoportuno resbalón, un tanto en el que Blai Roca podía haber hecho un poco más... Regalos aprovechados por el Barça para meterse en la final de este domingo.

Mucho respeto y contención en los primeros minutos de la temporada, pero el Liceo salió ligeramente superior porque se mostraba seguro en defensa y con un punto más de velocidad en ataque. Se impresionaba esta semana Dava Torres del estado de forma de Bruno Saavedra y los verdiblancos vivían de los robos del santiagués, que en el minuto tres casi sorprende a Arnau Martínez, aunque en la segunda jugada no vio que Nuno Paiva estaba completamente solo. El portugués daba una lección en defensa, encima todo el tiempo de Ignacio Alabart y muy pendiente de cada movimiento del coruñés, con quien comparte pasado en el CDM.

El Barça fue ganando terreno y las rotaciones tampoco ayudaron al Liceo. A la segunda unidad le costó coger el ritmo y encontrar su sitio en la pista, persiguiendo la bola de lado a lado. Los cambios azulgrana, sin embargo, elevaron el nivel. Nico Ojeda, pichichi de la temporada pasada con el Lleida, remató a puerta nada más salir, avisando de sus intenciones, y los culés contaron con hasta tres ocasiones seguidas en la misma jugada, con Roca revolviéndose en el área para evitar el gol. Marc Grau permitió subir la línea de presión al conjunto culé, que con la entrada de Davide Gavioli, que completó las rotaciones, ganaba el elemento sorpresa al ser el más desconocido de todos los que estaban sobre la pista.

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La tendencia se inclinaba de lado azulgrana y la confirmación fue el gol de Nico Ojeda. Medio mérito fue de Sergi Aragonés, que firmó la jugada previa. Atrajo todas las miradas, incluida la de Blai Roca, que cubriendo el palo por donde llegaba, dejó descubierto el segundo, donde estaba el argentino, que sin oposición vio perfectamente el hueco para abrir el marcador. Respondió el Liceo tímidamente, con un intento de combinación entre Saavedra y Edu Lamas y un disparo de Franco Platero. Pero el que llegó fue el segundo del Barça, una acción en la que Davide Gavioli le ganó la espalda a Saavedra en el segundo palo y con una buena acción técnica superó el stick de un Roca estirado en el suelo.

Juan Copa pedía tiempo muerto y demandaba mentalidad, volver al ABC. Pero seguían los problemas para su equipo, que cometió la novena falta y casi seguido, la décima de un Saavedra que venía cruzado porque los árbitros no le habían pitado nada a favor en la jugada anterior, en la que se marchaba entre tres rivales. Alabart perdonó la sentencia y eso le dio al Liceo una bocanada de oxígeno que no desaprovechó. Aceleró en los minutos previos al descanso y encontró premio con un pase desde detrás de la portería de Dava Torres hacia Arnau Xaus, que en el área remató de primeras a gol para un 1-2 que abría nuevas perspectivas para el segundo tiempo, que además el Barça iba a abrir con nueve faltas.

Acierto y error

El técnico cambió de protagonistas, mezclando a integrantes de la primera y la segunda unidad, un golpe de efecto que no surtió como se esperaba porque Ignacio Alabart marcó el tercero con un disparo en el que Roca se lamentaba porque la bola entró a media altura justo al lado de donde tenía puesto el guante. El partido hasta el final siguió la misma dinámica. El Liceo conseguía reducir la distancia, la siguiente vez, de nuevo con Arnau Xaus como protagonista al convertir la directa por la décima falta culé, y cuando mejor estaba, cometía un error que permitía que el Barça se volviera a ir en el marcador. Pasó después del 2-3 y con los azulgrana en 14 faltas. Bruno Saavedra vio la azul y dejó a su equipo con uno menos durante dos minutos. Resistía el Liceo con Nuno Paiva, Edu Lamas y Franco Platero, que incluso conseguían mantener la posesión de la bola. Un resbalón del argentino en el centro de la pista, sin embargo, dejó en bandeja el cuarto del Barça, letal en una transición con doble superioridad en la que Ojeda asistió a Martí Casas.

Otra vez a dos y otra vez que el Liceo se negó a tirar la toalla. Se le resistió la opción a bola parada por la decimoquinta falta del Barça, que optó por hacer cambio de porteros. Salió Arnau Martínez y entró un Carles Grau que sí que pudo con los ganchos de Arnau Xaus. Ya en la recta final, otro destello de calidad individual permitió que los verdiblancos soñaran con algo más. Nuno Paiva, muy incisivo durante todo el partido, se pasó la bola entre las piernas para enfilar la diagonal y armar el brazo para mandar la bola a la escuadra de la portería de Martínez. Tanto remar para estar a las puertas y volver a cometer un error que sirvió en bandeja la sentencia rival con un Marc Grau completamente solo en el segundo palo. Es cierto que al Liceo, además con 14 faltas, solo le quedaba arriesgar porque se agotaba el tiempo. Y esta vez salió cruz.