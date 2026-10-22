El Liceo se enfrenta al ogro y una tendencia negativa

César Carballeira intenta robarle la bola Pablo Álvarez en el Barça-Liceo de las semifinales de la Supercopa 2025 Alba Tarrés

El Liceo intentará a partir de este sábado en la localidad gerundense de Olot romper una racha negativa contra su más acérrimo rival, el Barça, en la Supercopa de España, primer campeonato oficial de la temporada 2026-27.

Verdiblancos y azulgranas se han visto las caras en las últimas tres ediciones, conquistadas por el conjunto de la Ciudad Condal. En la temporada 2023-24, se enfrentaron en el partido por el título, que conquistó la plantilla entrenada entonces por Eduard Castro, por 3-2. El liceísta Lluis Ricart marcó el último tanto del encuentro a falta de apenas 70 segundos para el minuto 50.

Menos historia tuvieron los dos últimos cara a cara en la Supercopa nacional, ambos disputados en semifinales –como en la presente edición– y resueltos con el mismo marcador: 5-2. La pasada temporada, ningún jugador azulgrana repitió como goleador. Pablo Álvarez, Ferran Font, Xavi Barroso, Marc Grau y Sergi Aragonés batieron a Blai Roca, en tanto que Dava Torres y Bruno Saavedra hicieron lo propio con Sergio Fernández, en una final marcada por la expulsión, con tarjeta roja directa, del jugador compostelano del Liceo, cuando el marcador registraba un ajustado 3-2.

Hace dos cursos, el equipo entrenado por Juan Copa llegó vivito y coleando al descanso (1-2), pero los pupilos de David Cáceres decantaron la balanza hacia su lado con dos goles de Sergi Aragonés y Matías Pascual con menos de cuatro minutos de diferencia.

En las últimas diez Supercopas disputadas, el Liceo y el Barça se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de 3-2 para el conjunto catalán, que también superó al herculino en el duelo por la corona de la temporada 2021-22, por un apretado 3-2.

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El otro éxito verdiblanco se remonta al ejercicio 2018-19. Fue en la final de dicha edición y, cómo no, se decidió por la mínima, 3-2, con una inolvidable diana del ‘franco-coruñés’ Carlo di Benedetto a solamente 12 segundos para el último bocinazo.

Las únicas tres Supercopas de España que lucen en las vitrinas del club herculino datan precisamente de este último decenio, ya que antes había estado peleado con esta competición, en cuya primera edición, en 1994, actuó como anfitrión en As Pontes de García Rodríguez, donde sucumbió por 3-6 ante el Igualada. El conjunto arlequinado no volvió a conquistar un título cuyo cuarto campeón es el CP Vic, ganador en las temporadas 2009-10 y 2010-11.

Domina con muchísima autoridad el palmarés de la Supercopa un Barça que suma quince, entre ellos la mitad más uno de los títulos en los últimos diez años, dos más que el verdiblanco, que en la final de la edición de 2016-17 venció por 2-1 en el propio feudo del equipo rojinegro al Reus Deportivo, el otro que ha levantado el título en los últimos diez años. Lo consiguió en el curso 2019-20. En semifinales dejó en la cuneta (4-2) al plantel dirigido por Juan Copa, y en el duelo final superó por 3-2 al Barça.

El Voltregá es el otro equipo que ha llegado a la última instancia en este decenio. En la edición 2017-18. Eliminó por penaltis al Liceo, tras el 2-2 del tiempo reglamentario, y no fue rival para el Barça (4-0) en el choque por el título. El Noia, subcampeón en la 2008-09 y la 2012-13, completa la escueta nómina de finalistas de la Supercopa de España.