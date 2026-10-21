Dava Torres, capitán del Liceo: "Aunque el Igualada fuera el campeón, sinceramente creo que nosotros fuimos el mejor equipo del año pasado"
Dava Torres ya está listo para la nueva temporada, la número doce en el equipo verdiblanco, estrenando nombre a la espalda, Pastoriza, apellido de su madre, y con los mismos objetivos: “Ganar títulos”
Dava Torres (A Coruña, 1994) empieza su temporada número doce en el Liceo. Bueno, desde este curso ya no es Torres, sino Pastoriza, al menos en su camiseta con el 8 de siempre a la espalda. "Un homenaje a mi madre", reconoce el capitán.
¡Pastoriza!
Llevaba tiempo con ello en la cabeza. Soy conocido en el mundo del hockey como Dava Torres y es cierto que mi apellido está muy arraigado, por mi padre y por mi hermano. Pero mi madre siempre ha estado ahí, todas las veces. Me apetecía tener ese detalle con ella. Llevaba tiempo queriendo hacerlo y entre una cosa y otra no lo hacía. Y como este verano ha sido tan largo que dio tiempo a pensar muchas cosas y ya apetecía ponerme Pastoriza y tener ese homenaje con ella que además le ha hecho mucha ilusión y estoy muy contento por ello.
Pensé que sería cosa de intentar romper con el meigallo del año pasado.
Qué va. No veo eso del meigallo. Entiendo que perdimos un partido muy importante… Yo creo que todo deportista tiene una gran derrota. Y para mí personalmente es la del año pasado. Perdimos contra un equipo contra el que creo que éramos mejores. Y eso le da mucho mérito a ellos. Nosotros muchas veces lo hicimos, ganamos no siendo los mejores. Pero hicimos un año increíble con un título como la Copa del Rey. Hay que ser lo suficientemente maduros y profesionales para ser capaces de leerlo todo. Yo no creo en los meigallos. Yo creo que jugamos un hockey muy bueno durante todo el año. Sinceramente, aunque el Igualada haya sido el campeón, creo que durante el año fuimos el mejor equipo nacional. Ojalá seamos capaces de hacer otro año tan bueno y no hay que cambiar nada, solo un par de pinceladas.
Su madre en la camiseta y su padre en los patines, ¿qué importancia tiene para usted la familia en su carrera?
Es muy habitual cuando los deportistas ganan títulos que lo primero que hagan sea dar las gracias a la familia por el apoyo. Todos hemos sido niños y hemos tenido la suerte del esfuerzo de nuestros padres que adaptan sus vidas a nosotros. Creo que puedo hablar por cualquiera de aquí. Soy una persona bastante sentimental y me gusta tener a mi familia cerca y siempre han sido muy importantes para mí.
Dicen que la mítica celebración de los goles, el baile con los índices hacia arriba, es en homenaje a su sobrino.
Efectivamente. Roque, que ya tiene siete años. Un día le pregunté cómo quería que le dedicase los goles y le salió hacer así. Y ya van unos cuantos años que lo estoy haciendo. Este hubo más polémica con nuestros amigos de Igualada, pero es algo que ya se ha quedado y que además me hace ilusión. No tenía una celebración y ahora ya llevo un tiempo con esa. Así que espero seguir bailando porque significará que sigo metiendo goles. Además Roque se enfada cuando no lo hago, me lo hecha en cara el tío, así que seguiré haciéndolo por él.
¿Le afectó ver a toda la grada en Igualada imitándole?
No, me pareció muy buena esa. Yo también soy vacilón y creo que esos gestos entran dentro de un contexto. Lo que no está bien es todo lo otro que pasó allí. Eso lo denunciaré siempre. Muchos insultos, peleas, empujones… Todo eso estuvo horrible. Que me insulten, bueno, puedo llegar a entenderlo aunque yo no lo hago, por ejemplo, cuando voy al Dépor. Pero cuando bailó la grada imitando mi celebración me acuerdo que pensé: muy buena. Porque sí que es cierto que yo me había pegado un baile bastante disfrutón tras el gol a una mano... Los jugadores somos parte y hay que saber jugar con la grada. Lo otro, muy mal. Nadie tiene por qué sentirse hostigado. Ambiente no es lo mismo que eso. Tiene que haber unos límites.
Temporada doce en el Liceo. ¿Qué le sigue ilusionando al comienzo de cada año?
Yo creo que sigo muy ilusionado con el hockey. Yo juego a esto porque es mi pasión, porque gusta mucho hacerlo, porque me encanta jugar y venir a entrenar. Hoy es voluntarios y estamos unos cuántos aquí con los patines. Me sigue ilusionando mejorar y lo que sí que puede ser diferente a cuando era más joven es que ahora una de las cosas que me ilusionan es intentar ayudar a Bruno y a Jaco para que les vaya muy bien. Me ilusiona el Palacio lleno. Me ilusiona que el club esté trabajando mucho para que nuestro deporte en la ciudad tenga otra vez un peso muy importante y creo que lo estamos consiguiendo. Cuando no esté ilusionado con todo esto será cuando dé un paso al lado, pero mientras siga ilusionado voy a seguir jugando. Sigo siendo bastante parecido que cuando empecé la verdad. Me sigo quedando un rato más a entrenar, ayudado a rematar, ayudando a los chavales como a mí me ayudaron en su día… Aún ayer estuve mensajeándome con Payero que fue el que hizo eso conmigo y ahora intento devolverle a los chavales lo que yo aprendí con los mayores. Sigo ilusionado aunque sea mi temporada doce en el Liceo, que son muchas… Y a ver cuántas más.
"Nadie tiene por qué sentirse hostigado en una pista, eso no es tener ambiente, tiene que haber unos límites"
Sin embargo esta temporada ya empezó con dos notables ausencias, prácticamente su mano derecha y su mano izquierda, Martín Rodríguez y César Carballeira.
Es la vida del deportista y más cuando estás tanto tiempo en un vestuario, los compañeros van y vienen. Es cierto que Martín y César han sido muy importantes para mí desde muy pequeñitos y por una razón y por otra no están este año. Son cosas que afectan, claramente. Pero han llegado también dos excompañeros y amigos, Eloi llegó también con muchísima ilusión… Siempre encuentras un motivo de alegría en este vestuario. Es un gusto. Si llevo doce años en este mismo vestuario es por los compañeros que he tenido y por el ambiente que se respira aquí. Si no fuera ese ambiente sano, divertido y de amigos no aguantaría tanto tiempo en un mismo sitio. Son cosas que pasan en la vida de un deportista y hay que tomárselo desde el punto de vista positivo: es una oportunidad para conocer a nueva gente y disfrutar de otra manera.
¿Qué sintió el primer día que llegó a un vestuario sin ellos?
Claramente echas de menos a tus colegas, pero por desgracia no era la primera vez que me pasaba. Es un vestuario muy sano en el que nos hemos convertido todos en muy amigos. Es jodido que se marchen compañeros a los que quieren pero ha habido muchos, como los Di Benedetto, Mali… Pero supongo que ellos también nos echarán de menos a nosotros.
¿Quiénes son los candidatos a ocupar ese peso en el vestuario?
De manera muy natural Edu lo ha hecho. Es que Edu era mi veterano cuando yo llegué al Liceo. Su figura es muy particular, igual que le pasó a Toni. Son jugadores del club de toda la vida aunque estuviera un tiempo fuera. Edu es un chaval del cole. Así que muy natural ocupó un puesto importante en el vestuario. Y Franco también tiene un carácter importante. Pero es que ha sido una pretemporada atípica en la que no hemos estado todos. Creo que es un vestuario en el que todos hablamos y escuchamos y todos tenemos algo para aportar. Tampoco antes éramos tres y los demás no participaban. Como capitán, me gusta liderar desde el diálogo y haciendo partícipes a todos, no desde el autoritarismo. Todos tenemos cabida, todos aportamos y Juan, por supuesto, nos da voz y voto a todos.
¿Cuando usted era novato también le dejaban participar tanto?
Yo siempre he sido muy charlatán. Las personas se forman por lo que han aprendido. Y yo he siempre he tenido muy buenos ejemplos en los vestuarios en los que he estado. Mi primer capitán en el Cerceda fue José Ramón. Y cuando llegué al Liceo estaba Yupi que es una persona que siempre ha ayudado muchísimo, cualquiera persona que haya pasado por ahí te lo puede decir, con su seriedad, pero siempre dispuesto a ayudar. Y Jacobo y Bruno son dos chavales que se tienen ganado al vestuario. Es que es un vestuario muy bueno. Somos muchos de aquí y los que no lo son han pasado tanto tiempo aquí que como si lo fueran. Es un vestuario realmente especial y sí que me gustaría que cuando me fuera se encargaran los chavales de transmitir todo esto y que se mantenga.
Ha dicho que ha sido una pretemporada atípica. ¿Cómo llegan a la Supercopa de España?
La pretemporada atípica lo que nos permitió fue hacer cosas diferentes, como fue ir a Ordes y Carballo a jugar. No sé cuánto hacía que el Liceo no iba allí o si había ido alguna vez. Antes hablaba de todas las cosas chulas que está haciendo el club y una de ellas es el proyecto de Unidos pola mesma paixón. Es algo muy bueno que está haciendo el club, que es que desde nuestra posición como gran club de Galicia intentar dar a los demás antes de pedir. En Galicia yo creo que tenemos que intentar ayudarnos entre todos y creo que el Liceo tiene que ser un club que ejemplifique y potencie eso. Dicho esto, creo que llegamos bien a la Supercopa. El sábado jugamos aquí un partido, que ya teníamos muchas ganas de estar ante nuestra gente, que aunque no ganamos yo creo que jugamos bien. Nos faltaban todavía dos jugadores como Blai y Platero, que son dos piezas importantes. Y ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos, pero yo creo que vamos a estar fuertes.
No es muy normal que los internacionales vayan a tener apenas un par de entrenamientos con todo el grupo.
Ni un par. Uno. Nosotros entrenaremos el jueves y punto. El otro día escuchaba unas declaraciones como de que podíamos haber empezado antes, que si el Mundial... Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien por el hockey y otras no tanto. Entonces, vamos a intentar adaptarnos a lo que tenemos, centrarnos en las cosas positivas e intentar potenciarlas. La Supercopa de España es uno de los tres títulos nacionales que tenemos y se juega en un momento en el que los jugadores internacionales, no solo los españoles, sino los de otras nacionalidades, no pueden formar parte de sus equipos para preparar la competición y dar el mejor espectáculo. Nosotros tenemos dos, más Bruno que no vino hasta la última semana. El Barça tiene tres. El Igualada, dos. El Calafell es el único de los cuatro que vamos que ha podido prepararla con todos.
A veces da la sensación en el hockey de ir encontrándose siempre los mismos problemas en contra, como circulando en dirección contraria o todo el tiempo en una rotonda.
A mí me gusta centrarme en las cosas positivas. En el mundo de la empresa estamos muy habituados a intentar analizar de manera continua y tratar de hacer una mejora continua en la que tú haces cambios, analizas y en base a ese análisis, si sale bien, continúas. Si sale mal, cambias y vuelves a probar, analizas y así infinito. Entonces en nuestro deporte creo que muchas veces ni damos tiempo a que los cambios se asienten, como puede ser el calendario de Champions que cambiamos cada año. No analizamos de manera correcta, entonces sí que puede dar esa sensación de dar vueltas en la misma rotonda. Yo siempre estaré a favor de personas pensando en posibles mejoras, pero creo que seguramente no lo estemos haciendo de la manera correcta
"La afluencia al Palacio del año pasado fue la mejor de Europa con diferencia"
Están solo al principio del curso pero, ¿qué tiene que pasar para que cuando acabe puedan decir que están satisfechos?
Competir por títulos y estar en finales. Porque creo que realmente somos un equipo candidato a ganar. Ponemos en valor la temporada pasada con haber conseguido esa Copa del Rey y con haber llegado a final de la Liga. Aunque no hayamos conseguido ese título, desde luego creo que estamos en la línea de equipo campeón y que eso es lo que nos debemos plantear. Yo creo que estaría satisfecho si conseguimos algún título.
¿Llenar el Palacio es otro título?
Una de las cosas de las que estamos más orgullosos los jugadores y el club es todo lo que hemos vivido en Riazor. Han sido muchas noches muy bonitas, no solamente la última con 4.000 y pico, sino que creo que la afluencia que tuvimos el año pasado es la más alta de Europa con diferencia. Y el ambiente que se vive es un ambiente muy bonito de afición, de ánimos, de respeto. Por supuesto con momentos de tensión, pero creo que hay un ambiente familiar muy bueno en nuestro pabellón. Y sí que es cierto que da un poco de rabia ver cómo estamos trabajando mucho en hacer un producto muy bueno, en ir mejorando, y en eso la entrada de Gonga (Gonzalo Giménez, director de Operaciones y Proyectos) nos ha dado un paso adelante, y que no haya más visibilidad, que no venga más gente de fuera a vernos, que no haya venido nadie de la Federación. Creo que no han venido a ver ningún partido a nuestro pabellón. Nosotros es algo que intentamos hacer, buscar en otros deportes y en otros clubes qué cosas se pueden hacer y mejorar. Y creo que el Liceo está siendo un ejemplo en este punto, no solamente en el deportivo, sino también en el de la gestión, y quizás tendría más sentido que miraran para aquí.
¿Es demasiado pronto para saber a qué va a jugar el equipo esta temporada?
Creo que vamos a ser un equipo muy fuerte defensivamente y que vamos a correr mucho a la contra. Será parecido al año pasado pero con algunos matices, porque ganamos mucha calidad de pase y eso nos va a hacer muy peligrosos. Y sobre todo yo creo que la palabra que mejor nos va a definir es que vamos a ser muy intensos.
¿Y con un Dava más goleador o más pasador?
Disfruté mucho con esa función más de pasador y el año pasado la verdad es que al final marqué unos cuantos goles. El rol se va viendo según va evolucionando la temporada. Sí que es cierto que con la llegada de Edu y Platero, Juan Copa me comentó que podría jugar más cerca de la portería. Se irá viendo.
¿Qué compañero cree que va a sorprender más este curso?
Ninguno de mis compañeros va a sorprender a nadie porque todos son muy buenos y lo sabe todo el mundo. Si tengo que decir alguno, me decanto por los jóvenes, Jacobo Copa y Bruno Saavedra, porque son los que siguen evolucionando y mejorando. Bruno es increíble el estado de forma en el que ha venido. De verdad que no me explico cómo no fue al Mundial con la selección.
"Los Di Benedetto ya nos decían que iban a ser campeones del mundo"
La actualidad del hockey no solo pasa por lo que ocurrirá el próximo fin de semana, la Supercopa de España, sino por lo sucedido el anterior, el título mundial de una selección francesa histórica.
¿Qué le pareció la victoria de Francia?
Es una historia preciosa. Desde aquí les doy la enhorabuena a mis buenos amigos los hermanos Di Benedetto. Al resto también, por supuesto, que no solo son ellos. Les felicito porque tienen un mérito espectacular y han sido los justos vencedores del Mundial.
¿Es bueno para el hockey?
Supongo que sí, que todo lo que sea que el hockey crezca y haya más diversidad de ganadores es bueno para cualquier deporte y cualquier disciplina. Lo de bueno para el hockey después de este Mundial cuesta verlo. Ha sido un Mundial un poco raro, con poca gente en las gradas… Entiendo lo de los World Skate Games, y está muy bien probar, pero si algo no sale bien, hay que saber rectificar.
Coincidió con los tres hermanos Di Benedetto en el Liceo.
Durante mucho tiempo. Primero con Carlo dos/tres años, después vinieron los dos mellizos un año, con Roberto dos más, después volvió Bruno otro… así que fueron como seis años con un Di Benedetto en el vestuario. Ya lo decían de aquellas, que iban a ser campeones del mundo y nosotros no nos lo creíamos todavía. La evolución tanto de ellos como de Francia ha sido muy heavy en estos últimos años y ya no es sorpresa para nadie que lo hayan conseguido, pero sí por el desgaste que han tenido, por cómo lo han hecho, sin perder ningún partido... justos vencedores.
¿A cuál de los tres ficharía para el Liceo?
Muy difícil… No me voy a mojar. A cualquiera de los tres.
Sí se puede mojar diciendo con qué emoticono se referían siempre a ellos en el chat del equipo.
Las jirafas. Ha sido muy divertido. Desde el comienzo. Las jirafas, los jirafones, las jirafas juliadas… A parte de esa épica tienen ese diferencial físico, que son los tres unas torres. E incorporaron a Marc Rouzé, que estuvo muy bien, y es otra. Por eso no querría quitarle méritos a los demás, el portero estuvo espectacular. Todos nos alegramos por ellos.