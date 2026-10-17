Reencuentro con el Liceo cuatro meses después de San Juan

Dava Torres en el Liceo-Igualada Quintana

Han pasado prácticamente cuatro meses de aquel fatídico 23 de junio. Desde entonces, el Liceo no había vuelto a jugar en el Palacio de los Deportes de Riazor. El equipo dirigido por Juan Copa se reencuentra hoy con su afición, la que no le dejó lado cuando más dolía la herida de una de las derrotas más duras y crueles que existen en el mundo del deporte: en los penaltis del quinto y definitivo partido de una final de la OK Liga. La espera llega a su fin. La cita será a las 20.00 horas. En el templo verdiblanco. Y contra el Braga. Será también el último amistoso de esta pretemporada tan larga condicionada por los World Skate Games. La semana que viene empieza lo serio con la Supercopa que enfrenta a los coruñeses en las semifinales a un Barça que casualmente también será el primer visitante en A Coruña de la temporada (domingo 8 de noviembre).

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Si el Mundial que se está disputando en Asunción retrasa el inicio de la competición, también limita en cierta manera el partido de esta tarde, porque no estarán los dos internacionales: el portero Blai Roca, que está con la selección española, y Franco Platero, con la argentina y que es precisamente uno de los fichajes incorporándose al Liceo desde el Oliveirense. La plantilla verdiblanca presentará otras dos caras nuevas, aunque como la del argentino, que ya había jugado en A Coruña entre 2019 y 2021, tampoco son desconocidas. Uno es el portero Eloi Martínez, que sube desde el filial y que ante la ausencia de su compañero en el puesto, se dará el lujo de ser titular en el Palacio. Y otro es Eduard Lamas, un hombre de la casa, coruñés, criado en la cantera, que triunfó también fuera en Barça, Benfica y Porto (con quien fue campeón de Champions el curso pasado) y que vuelve con 35 años.

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También estará Bruno Saavedra, que esta semana ya se pudo reincorporar a los entrenamientos con sus compañeros después de su paso por la concentración de la selección española pese a quedarse fuera de la lista definitiva de Pere Varias. El santiagués ya jugó la semana pasada en Barcelos, a donde viajó directo desde Cataluña. Junto a él, los que repiten de la temporada pasada, con el capitán Dava Torres al frente: Nuno Paiva, Jacobo Copa, Toni Pérez y Arnau Xaus. Además Juan Copa ha contado a lo largo del verano con los canteranos Pulpi en portería, Jaime Méndez, Roi Saavedra y Mateo Paz. Las bajas, ya conocidas pero no por eso menos dolorosas, son las de los coruñeses César Carballeira (también en Paraguay con la selección), que se fue al Porto, y el retirado Martín Rodríguez y Nil Cervera, que puso rumbo al Sporting portugués, y Tombita, en el Sanjoanense.

Balance

El partido pone fin a una pretemporada atípica para el Liceo en la que además de empezar más tarde y con más semanas de preparación, ha tenido poca actividad en forma de partidos. El balance hasta el momento es de tres victorias (Ordes, Lubiáns y Barcelos), dos empates (Sanjoanense y Barcelos) y solo una derrota. Y es precisamente el equipo que batió a los coruñeses la semana pasada, el Braga, el que será el rival en la presentación frente al público coruñés, un equipo bien reforzado y que apunta a inmiscuirse entre los grandes de la liga portuguesa.

En sus filas, jóvenes promesas como Santiago Honorio y Tomás Santos, cedidos por el Sporting y por el Porto, además del argentino Santiago Chambella, en préstamo del Barcelos. Desde el Oliveirense llegaron otras dos perlas, Alfonso Ribeiro y Bruno Santos, mientras que el técnico Jorge Silva solo perdió a Tiago Lima, Guilherme Magalhães y Tomás Teixeira. Completan la plantilla Diogo Fernandes, Antonio Trabulo, Paulo Pereira, Pedro Mendes, Filipe Fernandes y Gonçalo Neto, que también será baja porque está disputando los World Skate Games con la selección de Angola.

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Cuando pase este partido, solo quedará una semana para que la bola eche a rodar de manera oficial. En los próximos días, el Liceo recuperará a los internacionales y contará con únicamente un par de entrenamientos con todos los efectivos para preparar la Supercopa. Cosas del calendario. Pero antes, el objetivo es hacer disfrutar al público.