El Liceo abre el apetito pese a la derrota con el Braga en el aperitivo de la temporada

Edu Lamas conduce la bola en el partido contra el Braga de presentación del Liceo Javier Alborés

El Palacio de los Deportes de Riazor volvió a vibrar con el Liceo, que aunque perdió contra el Braga por 3-4 en su partido de presentación, dejó muestras de la calidad que espera. Como iba de eso, de debutar frente a su público y de introducir a los nuevos compañeros, objetivo cumplido. Eloi Martínez lo hizo bajo palos con buenas paradas. Edu Lamas regresó con gol. Y el equipo se quitó el meigallo de San Juan. Y sobre todo, se abrió el apetito. En una semana, empieza lo serio en la semifinales de la Supercopa de España contra el Barça. Y todo el mundo quiere más.

Juega el Liceo y el cuerpo lo sabe. Era solo un amistoso, no como el último partido que se había disputado en el Palacio de Riazor, cuatro meses atrás, aquel fatídico 23 de junio, pero la afición se acerca al templo porque hace mucho que no va a misa. Y además, año nuevo, vida nueva. La temporada trae muchas páginas por llenar. Solo hay que pasar la hoja y ponerse a escribir. Así que los jugadores verdiblancos, aún sin compañeros importantes como Blai Roca y Franco Platero, se esforzaron desde el principio por dar argumentos. Copa eligió a Eloi Martínez, Edu Lamas, Nuno Paiva, Dava Torres y Toni Pérez para empezar y los primeros minutos fueron una búsqueda incesante del gol que no llegó, con un palo de Dava Torres. Directos a portería y sin escalas.

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El técnico coruñés empezó pronto las rotaciones. Asturiano y portugués dejaron espacio a los jóvenes con la entrada de Jacobo Copa y Bruno Saavedra, dándose por primera vez (la segunda fue en el inicio del segundo tiempo) un cinco en pista completamente koruño. El runrún en la grada cada vez que Bruno Saavedra toca la bola empieza a ser una constante. Se sabe que cuando la coge, algo va a intentar, esperan sus embestidas, aunque esta vez el palo se empeñara, hasta en dos ocasiones, en dejarle sin el premio que siempre busca, el gol.

Y cuando uno mira todo el rato hacia adelante, puede olvidarse de hacerlo hacia atrás. Alfonso Ribeiro se quedó solo en el segundo palo y solo tuvo que empujar a gol. El Braga se adelantaba pese a que el Liceo había tenido las mejores ocasiones e incluso había dilapidado dos minutos en superioridad. También desperdició una falta directa Arnau Xaus. Y un penalti Dava Torres, al filo del descanso, justo después de que Santiago Honorio, con un auténtico trallazo, marcase el segundo tanto para los portugueses. Y tampoco empezó lo mejor posible el segundo tiempo en el que Eloi Martínez sufrió un asedio a su portería. En realidad, para él sí arrancó bien, porque le dio la ocasión de lucirse con paradas de todas las maneras. Con el casco, con las guardas, levantándose y sacando el carácter con continuas instrucciones a sus compañeros.

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El Liceo empezó a despertar del letargo con el capitán por bandera. Dava Torres disparó desde fuera del área y aunque despejó el portero, fue como una llamada de atención. Después combinó con Jacobo Copa. Los tres firmaron una rápida transición que terminó con el remate de Edu Lamas. Y cogiendo esa dinámica, fue esta vez Bruno Saavedra el que asistió a Torres, para que llegara el primero. El capitán siguió con su particular show pasando por detrás de la portería, levantando y picando para empatar. Era los mejores minutos de los verdiblancos en los que Jacobo Copa incluso estrelló otra bola al palo. El cuarto de la tarde.

Desinfló el souflé Santiago Honorio. Considerado uno de los mejores jugadores de su generación, la de 2007 (un año menos precisamente que Copa), dejó en A Coruña sus destellos con otro gol de potente disparo. Contestaron rápido los coruñeses en otra jugada de combinación que inició Saavedra y que remató Edu Lamas. El santiagués no marcaba, pero se estaba luciendo y obligaba al Braga a ponerle dos hombres encima todo el tiempo. Daban igual dos que tres que él siempre intentaba irse. El Liceo volvía a rozar el gol y también tuvo su oportunidad Toni Pérez, en una de sus jugadas del más listo en el área. Ya hacia el final, la décima falta liceísta permitió al Braga robarle el protagonismo a los verdiblancos en su presentación. Antonio Trabulo marcó y aunque los locales lo intentaron con cinco en el último minuto, confirmó al conjunto luso como el verdugo del Liceo en la pretemporada.

Liceo 3 -4 Braga

Liceo: Eloi Martínez, Edu Lamas, Nuno Paiva, Dava Torres y Toni Pérez -cinco inicial-. Bruno Saavedra, Jacobo Copa y Arnau Xaus.

Braga: Diogo Fernandes, Antonio Trabulo, Santiago Chambella, Filipe Fernandes y Pedro Mendes -cinco inicial-. Tomás Santos, Paulo Pereira, Santiago Honorio y Alfonso Ribeiro.

Goles: 0-1, m.17: Alfonso Ribeiro. 0-2, m.19: Santiago Honorio. 1-2, m.31: Dava Torres. 2-2, m.33: Dava Torres. 2-3, m.38: Santiago Honorio. 3-3, m.38: Edu Lamas. 3-4, m,47: Antonio Trabulo, de falta directa.

Árbitros: Lorenzo Bosch e Ivonne Copoví. Mostraron tarjeta azul a Santiago Chambella.

Cancha: Palacio de los Deportes de Riazor.

Asistencia: 1.000 espectadores.