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Liceo | Mundial 2026

España supera a Chile para meterse en semifinales del Mundial (3-0)

La selección, con Blai Roca y César Carballeira en sus filas, se enfrentará a la Argentina de Franco Platero por un puesto en la gran final

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/10/2026 21:18
César Carballeira lanza un penalti durante el España-Chile
César Carballeira lanza un penalti durante el España-Chile
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La selección española masculina de hockey sobre patines ya está en las semifinales del Mundial de Paraguay 2026 tras superar en cuartos de final a Chile por 3-0.

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El combinado nacional superó la fase de grupos de manera inmaculada, por lo que obtuvo la ‘ventaja’ de enfrentarse al cuarto clasificado del Grupo B. Ese fue Chile, que cuenta en sus filas con el jugador del Compañía de María, Manu Drago. César Carballeira y Blai Roca regresaron al banquillo después de ser titulares contra Suiza, pero fue precisamente el coruñés quien tuvo la primera oportunidad clara para hacer el 1-0, pero erró el penalti.

Sí fue capaz de adelantar a España Marc Grau. En el tramo final de la primera parte, Nil Roca primero y de nuevo Marc Grau hicieron los otros dos tantos del equipo entrenado por Pere Varias.

La selección española se enfrentará en las semifinales a la Argentina del liceísta Franco Platero, que superó a Italia por 4-1 en cuartos de final. El partido será la madrugada del viernes al sábado a las 01.00 horas de España.

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