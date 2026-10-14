Gonzalo Giménez: "El Liceo era como el gigante dormido"

En noviembre del año pasado el Liceo incorporó como director de Operaciones y Proyectos a Gonzalo Giménez (Pontevedra, 1992), con pasado en el Deportivo y presente en la UEFA, para dar un salto de calidad a todo lo que ocurría fuera de la pista. Explotar los lazos de unión con la ciudad es una de sus principales líneas de trabajo de cara a una nueva temporada para la que el club ya cuenta con entre 60 y 70 patrocinadores y por encima de los mil abonados (además de los casi cinco mil del acuerdo con el Deportivo), en claro crecimiento.

Llega al Liceo en noviembre de 2025 y, ¿qué fue lo más urgente que tuvo que abordar?

Había tres grandes retos. El primero era aumentar la afluencia al Palacio. Centramos los esfuerzos en la mejora de las redes sociales, tanto a nivel visual como a nivel informativo. También empezamos a invitar a lo que podemos denominar embajadores. La gente empezó a enterarse de que los sábados a las siete y los domingos a las doce jugaba el Liceo y a engancharse. No voy a decir que cumpliéramos el objetivo de llenar, porque 4.200 cuesta mucho, pero sí que se notó la mejoría.

¿Cuál fue el segundo?

De dónde obtener ingresos para el club. Ya había patrocinadores y nuestro compromiso, más allá de la visibilidad que le podíamos dar en el Palacio o en las redes sociales, estaba en hacerlos partícipes de nuestra fiesta. Y ese fue el tercero de los retos, abrir el palco de honor a patrocinadores, colaboradores y embajadores.

Viniendo del fútbol, ¿le costó que se entendieran sus medidas y no le tomaran por loco?

Sí que quizás a algunos jugadores les costó entender lo que yo les quería transmitir, que cada uno de ellos es un personaje público. En A Coruña la gente responde al deporte. Se ve en el Deportivo, se ve en el Básquet Coruña y se ve en el Liceo, cada uno a su escala. Y yo les decía que son imagen para muchos de los niños de la ciudad por lo que tienen que ser accesibles tanto en redes como con el saludo que hacen después de los partidos. Para los patrocinadores también es positivo que vean esa proximidad y se creen sinergias con la marca a la que representan. Cuando llegué en noviembre, para mí el Liceo era como el gigante dormido: todo el mundo lo conocía, casi todo el mundo había venido alguna vez al Palacio y el que volvía se iba recordando lo divertido que era. Y despertó y se empezó a convertir en un plan familiar. Es bonito porque significa que los jugadores han sabido transmitir bien el mensaje sobre la pista y fuera de ella.

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¿Es difícil crecer en un deporte que parece que no quiere?

De los 14 equipos que disputamos la OK Liga, hay algunos que sí que focalizan esfuerzos en cosas que pasan fuera de la pista y que quieren mejorar. Otros que no. Pero claro que nos gustaría que, no quiero decir que sigan nuestro ejemplo, pero sí que hay algunas de las cosas que se pueden ver en el Palacio que pueden servir a otros para mejorar. Se trata de retroalimentarse. Mucho de lo que hacemos, sí, viene del fútbol, pero no tiene por qué ser malo. Al final cuentas con una casa, con una equipación y con determinados soportes y es preguntarse: ¿Cómo puedo explotar mi producto? Ojalá arrastremos a otros.

¿El Liceo más ‘koruño’ tiene también esa política local en patrocinios?

Nosotros lo que buscamos sobre todo es patrocinio local, de proximidad, involucrar a la ciudad. Sabemos que cuando llamas a la puerta no eres un desconocido. Y no se trata de lanzarse flores. El Liceo tiene más de 50 años de gran historia. El primer paso es que reconozcan tu marca y eso ya abre puertas. A partir de ahí les explicamos que estamos con un proyecto ilusionante en el que queremos hacer participar a la ciudad. Incluso otro de los retos es no solo buscar patrocinadores locales, sino que sean también verdes. ¡Y alguno encontramos!

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Su cabeza empieza a darle vueltas a los soportes y surge el de la mopa, que llamó mucho la atención.

Sí, fue uno de los principales activos del año pasado y vamos a continuar. El año pasado captamos una empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y gestión de colegios y centros públicos y la verdad es que genera un impacto muy positivo. Es un momento en que se para la actividad en pista y la gente podía coger el móvil o despistarse, pero no, de repente entra un factor importante como la mopa. Este año Savisu Soluciones va a patrocinar la ‘Bancada solidaria’ en la que invitamos en cada partido a unos 200 usuarios de asociaciones y fundaciones de la ciudad. La mopa estamos a punto de comercializarla, pero de momento está libre por si alguno estuviera interesado.

¿Qué otros soportes y activos aparecieron?

Inicialmente nació el patrocinio individualizado, que ya se había visto también en el fútbol. Pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no alcanzan a patrocinar al total de la plantilla pueden elegir un jugador. En este deporte hay un espacio muy visible, que es la parte trasera del pantalón, porque el jugador va un poco inclinado. Después pasó que muchos nos preguntaban por los porteros. Y en ellos no se ve esa zona. Entonces nos reinventamos una vez más. En la NFL y en el fútbol americano vinilan el casco. Comprobamos en las bases de la competición si había alguna incongruencia y no había problemas, por lo que firmamos dos años con Marineda City para los dos porteros y además también se animaron con otros soportes en el Palacio.

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¿Para la publicidad en valla perjudica que no pueda ser electrónica y sea en lonas?

Es uno de nuestros grandes retos. En la Copa del Rey vimos que utilizaron LED detrás de las porterías, pero eso también requiere una fuerte inversión y nuestra casa es pública, y orgullosísimos de estar en ella, por lo que entran muchos otros factores y convivimos con más deportes, lo que hace que tampoco puedan ser vinilos. Es una lástima, pero por lo menos tenemos la posibilidad de tener publicidad a pie de pista con las lonas y los jugadores consiguen convivir más o menos con ellas. La desgracia es que no pueden ser LED porque creo que fundiríamos casi todas las luces en cada partido con los bolazos.

¿Cuántos patrocinadores tiene el Liceo ahora mismo?

El 90 % de los del año pasado renovaron su compromiso con el club, haciendo cada uno un gran esfuerzo, y llegamos a otros nuevos, quizá habremos captado otros 12. Aún nos queda por explotar más el vídeomarcador y algunos espacios como las esquinas de la grada, incluso contenidos en redes sociales como las secciones de ‘Nos ollos de’ o ‘O que cae na rede’. Ahora mismo podemos estar entre 60 y 70. Por un lado están los organismos públicos, el Concello, la Diputación y la Xunta a través de la Fundación Deporte Galego. Y luego los patrocinios privados, que me gustaría agradecer a todos absolutamente por igual. Estamos encantadísimos con todos y son partícipes de nuestros éxitos. Si no fuéramos así de familiares o cercanos, perderíamos parte de nuestro engagement.

¿Buscan que sea un patrocinio que vaya más allá y que se cree una relación bilateral?

Pasó, por ejemplo, con Rosmón, la hamburguesería, y Nuno Paiva. Hicieron incluso una hamburguesa personalizada y hubo partidos en los que la marca pudo acercar el producto al público del Palacio.

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¿Para cuándo un domingo de callos del Culuca?

También podía ser. Tenemos la suerte de que varias empresas que nos apoyan son de hostelería. También está la Empanada Viajera, que es fácilmente comercializable en la grada. Este año se incorpora Gonzaba, que va a ser más difícil que se traigan el chuletón. Y también está Bonilla.

Fernando (Bonilla), que jugó al hockey.

Eso me ha pasado con otros patrocinadores a los que he ido a ver, que también tenían un pasado ligado al hockey. Es el caso de Pepita Oliva, una tienda de muebles muy cerca del Palacio. Es algo que me ha encantado de este camino. Te das cuenta de que en la ciudad no es un deporte tan minoritario y que va más allá del Liceo. Hay proximidad y no somos un ente externo.

Tengo la teoría de que en A Coruña la mayoría tiene algún vínculo, en primer o segundo grado, con el hockey...

Vamos a las reuniones y nos dicen que sus hijos juegan en Dominicos, o que sus sobrinos lo hacen en Compañía... Por eso nació ‘De aquí coma ti’. Muchos jugadores de la plantilla salieron de colegios de la ciudad y nos dimos cuenta de que teníamos que acercarnos a ellos porque el día de mañana pueden ser ellos los que lleguen al primer equipo. Este año vamos a visitar más colegios de la mano del Concello y de la concejalía de Educación. Y algo parecido con ‘Unidos pola mesma paixón’. Venían muchos niños de clubes de fuera a vernos, ¿por qué no ir nosotros allí? Este verano fuimos a Ordes, a Carballo y a Vigo. El año pasado conseguimos que vinieran a un partido 17 clubes de Galicia. Habría más de mil niños. Me acuerdo de que había coincidido con el Dépor, otro de nuestros colaboradores, y no se notó la disminución de público.

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El Liceo terminó con 4.000 espectadores aunque el resultado deportivo no acompañara. ¿Un verano tan largo hace que se haya enfriado ese sentimiento o lo agradeció para poder preparar más cosas?

Para mí fue positivo porque sí que es cierto que el año pasado paríamos muchas ideas y no teníamos capacidad de tiempo para llevarlas a cabo. El verano dio tiempo para pensar, para preparar una buena campaña de abonados, a pararse con los patrocinadores y a valorar lo que había sido la temporada. Donde el año pasado mucha gente vio una derrota dolorosa, otros vimos una épica y el lado positivo. Porque sí, perdimos una Liga, pero creo que ganamos otras muchas. Cuando empieza el partido con 100.000 personas fuera, en la playa, pero en el pabellón hay cuatro mil... se te ponen los pelos de punta. Eso se notó en la campaña de abonados y espero que se note en el Palacio cuando la bola eche a rodar.

¿Qué le queda por hacer antes de que empiece la temporada?

Se han presentado las equipaciones recientemente, que detrás de ellas hay un gran trabajo a nivel de producción, de diseño, de tipografía... Buscábamos algo que nos identificase con la ciudad y con Galicia. Siempre hablamos del ADN del Liceo, una identidad propia, y en las camisetas quedó plasmada. Igual que la campaña de abonados, que buscamos ese vínculo con la ciudad que es una realidad. Y el shooting con los modelos, que llevamos a zonas menos conocidas con la idea de que A Coruña respira hockey por todos los rincones. Ahora el reto es acercar esas camisetas a los aficionados con más puntos de venta para que la ciudad sea cada vez más verde. En cuanto a patrocinadores, todavía tenemos pendientes reuniones y nos quedan algunos huecos por cubrir, así que si hay alguien interesado, que se ponga en contacto con nosotros. Somos muy próximos y muy cercanos, así que encantados de transmitirles también el valor que tienen estos impactos de visibilidad de marca y que aún está a tiempo porque la temporada no ha empezado y quedan partidos por delante, incluidos los de la Champions League.

¿Y el proyecto del 'naming' no cuajó?

El reto nació en abril, durante el verano hemos tenido conversaciones con varios patrocinadores que han mostrado interés, pero de momento sigue libre. Seguimos peleando y esperamos pronto encontrar un aliado para el apellido del Liceo.