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Liceo | Mundial 2026

César Carballeira se luce en el debut mundialista de Blai Roca

El jugador coruñés anotó cuatro goles en la victoria por 10-1 de España ante Suiza

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/10/2026 22:43
Una acción ofensiva de César Carballeira contra Suiza
Una acción ofensiva de César Carballeira contra Suiza
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La selección masculina de hockey sobre patines ha cerrado de manera inmaculada la fase de grupos del Mundial de Paraguay. Con el primer puesto ya en el bolsillo, este miércoles se midió a Suiza en el último duelo antes de las eliminatorias con poco que decidir para España.

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Por ello, Pere Varias optó por rotar en el cinco inicial, donde dio entrada al liceísta Blai Roca bajo los palos por primera vez en todo el torneo, así como al coruñés César Carballeira. El nuevo jugador del Porto no tardó en responder a la confianza de su entrenador marcando el primer gol del partido, aunque poco después erró un penalti que hubiera supuesto el 2-0.

Antes del tiempo de descanso, el ex del Liceo, Marc Grau, hizo el segundo tanto español. La segunda mitad fue un vendaval español. Gian Rettenmund devolvió el gol de Iván Morales, pero la selección fue un rodillo y acabó ganando por 10-1 con cuatro goles de César Carballeira, dos de Pol Manrubia, dos de Iván Morales, uno de Marc Grau y otro de Nil Roca.

España jugará los cuartos de final este jueves de madrugada contra Angola o Chile, quien quede último del Grupo B.

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