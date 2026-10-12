Blai Roca: "Somos España y tenemos que ganar"

Blai Roca, portero del Liceo, en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

Las selecciones femenina y sub-19 ya hicieron su trabajo al proclamarse campeonas de los World Skate Games y ahora le tuco el turno a la masculina, que inicia la defensa del título conquistado hace dos años en Novara con la posibilidad de que España firme otro triplete histórico. El portero Blai Roca es el único representante del Liceo en el combinado nacional (Franco Platero estará con Argentina), que también contará con el coruñés César Carballeira.

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España tendrá una fase de grupos complicada en la que todo lo que sea no acabar en los dos primeros puestos le obligará a tener un cruce de cuartos de final a vida o muerte. Debutará este lunes contra Italia (20.30 horas), el martes se medirá a Portugal (22.45 horas) y cerrará el miércoles ante Suiza (20.30 horas). El verdiblanco Blai Roca (Arenys de Munt, 1997) analiza las opciones del equipo nacional.

Un mes y medio de preparación. ¿Hay ganas de empezar ya la competición?

Claro, muchas. Llevamos ya unas cuantas semanas trabajando mucho y la exigencia ha sido máxima.

¿Cuando se defiende el título es todavía mayor?

Hay una selección muy potente y yo creo que es favorita a... Bueno, seguramente no seamos los favoritos, pero si que somos los campeones del mundo y hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. Hemos recuperado a Pau Bargalló, que es un emblema y el mejor jugador del mundo. Eso nos va a dar un plus en los momentos importantes y difíciles que tengamos del campeonato. Vamos con la máxima ilusión y con la máxima confianza de que podemos revalidar el título otra vez.

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¿Quieren sacarse la espina de la cuarta posición en el Europeo del año pasado?

Es una realidad que el año pasado no salió como queríamos. Pero también pareció un desastre y en realidad nos eliminaron en los penaltis, no jugamos tan mal. Pero así es el deporte. Somos conscientes de que somos España y de que tenemos que ganar.

¿Demuestra la igualdad que hay que se pase de ser campeón del mundo a cuarto en el Europeo?

Cien por cien. Creo que hay cuatro o cinco selecciones que optan al título y que se decidirá por los pequeños detalles como pasó en el Europeo y en el último Mundial, que España elimina a Portugal en las semifinales en los penaltis. Esperemos que esta vez caigan de nuestro lado.

"Las fechas de estos World Skate Games no son las correctas. Y que la Supercopa sea justo al volver es otro desastre" Blai Roca

La selección le permite tener un poco de tiempo más a César Carballeira como defensor de su portería.

César es una pieza importante y que echaremos de menos, ya no solo dentro de la pista sino fuera también, como compañero y como persona. La selección nos da este plus de estar dos meses más juntos porque la verdad es que él y yo llevamos ya bastante tiempo coincidiendo, nos llevamos de coña y es una pena que nos separemos.

¿Ha sido un verano demasiado largo?

Una barbaridad. Yo creo que las fechas de estos World Skate Games no son las correctas. Pero hay que adaptarse y no vale quejarse porque tampoco creo que nos vayan a escuchar.

¿Escucharán mejor las críticas en España por las fechas de la Supercopa, nada más aterrizar de Paraguay?

Ese es otro desastre. Estamos hablando de que llegaré a Coruña el martes 20, habiendo dormido en el avión y con jet lag. Haré dos entrenamientos y ya a viajar a Olot. Se tendría que cuidar un poco más eso porque al final es un título y se devalúa un poco.