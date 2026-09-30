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Liceo

Confirmadas fecha y hora del Liceo-Barça de las semifinales de la Supercopa

El partido será el sábado 24 de octubre a las 16.00 horas 

María Varela
María Varela
30/09/2026 20:03
Una acción ofensiva de Toni Pérez durante el Liceo-Barça
Una acción ofensiva de Toni Pérez durante el Liceo-Barça
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La Supercopa de España que se disputará en Olot y que dará el pistoletazo oficial a la temporada 2026-27 ya tiene fechas y horarios confirmados. El Liceo abrirá la competición masculina en las semifinales que le enfrentan al Barcelona el sábado 24 de octubre a partir de las 16.00 horas y, si se clasifica para la final, esta tendrá lugar el domingo 25 a las 15.30 horas. Los verdiblancos, campeones de la Copa del Rey de la temporada pasada y finalistas de la OK Liga, empiezan por todo lo alto. 

Olot acogerá el torneo tanto en categoría masculina como femenina. Y serán precisamente ellas las encargadas de quitarle el precinto al curso en las semifinales programadas para el viernes 23. En ellas, el Vila-sana se medirá al Palau (18.45 horas) y a continuación el Fraga de la coruñesa María Sanjurjo tendrá como rival al Telecable Gijón (21.00 horas). Para el sábado quedan las semifinales masculinas. Primero el Liceo-Barça (16.00 horas) y después el duelo entre el campeón de Liga, el Igualada, con el Calafell, finalista copero (18.30 horas). Las dos finales con los ganadores de los cuatro partidos previos serán el domingo 25. La femenina a las 11.45 y la masculina a las 15.30 horas. 

En los próximos días la Federación Española de Patinaje informará tanto de las plataformas a través de las que se puede seguir la Supercopa como de los abonos para asistir a los partidos. Mientras, el Liceo continúa con su preparación para llegar a la cita en la mejor forma posible. Después de su paso el pasado fin de semana por el Torneo de Vigo, en el que se enfrentó a los portugueses Sanjoanense y Barcelos, afronta una semana sin amistosos a la vista. Tendrá que esperar a la siguiente, en la que hará una minigira por tierras lusas para medirse a Barcelos y Braga. Después solo le quedará el esperado partido de presentación en el Palacio de Riazor contra el Braga (17 de octubre) antes del estreno. 

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